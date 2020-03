Von Daniel Bräuer

Rhein-Neckar. Die Schulen sind geschlossen und längst nicht jede ist auf Unterricht via E-Learning-Plattform oder Chat vorbereitet. Wir haben Lehrer in der Region um Aufgaben gebeten, die wir ab heute bis zu den Ferien an jedem eigentlichen Schultag unseren Lesern stellen. Wie im richtigen Schulleben wird es dabei um viele verschiedene Fächer gehen.

Den Anfang macht Christina Schmucker-Partl, Mathematik-Lehrerin an einem Mannheimer Gymnasium. Für Teil b) hilft es, von den binomischen Formeln gehört zu haben. Teil a) sollten auch Unterstufler bewältigen können. Apropos Stufen – genau darum geht es auch in dieser ersten Lektion:

RNZ-HAUSAUFGABEN

Vom Heidelberger Schloss zum Königstuhl führt die berühmte Himmelsleiter mit ihren etwa 1200 Stufen hinauf. Dabei überwindet sie einen Höhenunterschied von etwa 270 Metern. Der Startpunkt am Schloss liegt auf etwa 250 Meter über dem Meer.

a) Würde das schöne Heidelberg nicht am Königstuhl, sondern am höchsten Berg der Erde liegen, dem Mount Everest mit 8848 Metern, und würde eine ähnliche Himmelsleiter vom Schloss zu dessen Gipfel führen, wie viele Stufen wären dann zu überwinden? Natürlich sind die Stufen der Himmelsleiter mal höher und mal niedriger, aber wir gehen davon aus, dass sie in etwa gleich hoch sind.

b) Ein sehr guter Stabhochspringer katapultiert sich mit seinem Stab über die Himmelsleiter zum Königstuhl. Er macht mehrere, gleichgroße Sprünge, die er wie so viele Treppenläufer mitzählt. Am Gipfel angekommen, stellt er fest: "Noch zwei Sprünge mehr, und ich wäre doppelt so oft gesprungen, wie ich mit jedem Sprung Stufen überwunden habe!" Wie viele Stufen hat der Stabhochspringer mit jedem seiner Sprünge genommen?

Die Lösung gibt es ab dem morgigen Mittwoch an dieser Stelle.