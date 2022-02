Von Julia Lauer

Heidelberg. Sebastian Harnisch ist Professor für Internationale Beziehungen und Außenpolitik an der Universität Heidelberg. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Kooperation zwischen Staaten – auch in Corona-Zeiten.

Die einen planen die Impfpflicht für alle, andere heben die Maskenpflicht auf. Sind die Corona-Strategien der EU-Staaten derzeit besonders unterschiedlich?

Die Strategien der Länder driften auseinander, weil ihre Situation unterschiedlich ist. Zu Beginn der Pandemie war die Lage überall ähnlich, das änderte sich mit den Mutationen und den Impfstoffen. Bei Omikron kommt eine weitere Dynamik hinzu. Es kommt darauf an, wann die Variante dort eingetroffen ist und inwieweit sie sich verbreitet hat. Ein anderer wichtiger Faktor ist das Sozialverhalten, also ob sich die Mehrheit der Bevölkerung an die Regeln hält, und der Impfstatus. Dänemark hat auch ein gutes Netz an Testzentren, fast alle Tests werden sequenziert, sodass die Behörden einen hohen Informationsstand haben zum Schutz der Bevölkerung. In anderen Ländern sind wir da noch nicht so weit.

Inwiefern wirkt sich die Staatsform darauf aus, wie die Länder bisher durch die Pandemie gekommen sind?

Wenn man die Übersterblichkeit in den Blick nimmt – also die aktuelle Sterblichkeit im Vergleich zu der Sterblichkeit in den drei oder fünf Jahren zuvor – haben die populistischen Regime nicht gut performiert. Das sieht man beispielsweise in Polen unter der PiS-Partei, wo die Übersterblichkeit hoch ist. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle, das Gesundheitswesen zum Beispiel, das Vertrauen zwischen Regierenden und Regierten. In den postkommunistischen Staaten ist die Impfbereitschaft deutlich niedriger. In Westeuropa hört man manchmal die These, dass föderale Staaten wie die Bundesrepublik weniger schlagkräftig seien als zentralistisch organisierte, aber das stimmt so nicht. Gemessen an der Übersterblichkeit schneidet die Bundesrepublik ganz gut ab.

In Deutschland hat das Vertrauen in die Europäische Union gelitten, wie Umfragen zeigen. Grund ist die Impfstoffpolitik. Können Sie das verstehen?

In der ersten Phase hat die Europäische Union nicht gut funktioniert. Die Bundesrepublik hat im April 2020 zusammen mit Frankreich, Italien und den Niederlanden versucht, ein kleines Impfstoffbestellungskartell in Gang zu setzen. Dann hat die EU im Juni entschieden, das gemeinsam zu machen – aus mehreren Gründen. Das war grundsätzlich richtig. Aber die Kommission hat so verhandelt, als ginge es um den besten Preis und nicht um die schnellste Lieferung. Als dann im Winter der Impfstoff kam, wurde in Großbritannien schon geimpft, in der EU warteten wir noch. Ich glaube, diese Enttäuschung hat sich festgesetzt. Es blieb der Eindruck: Ohne die EU hätten wir das besser geschafft. Allerdings haben die EU und die Kommission seither dazugelernt.

Ist noch ein Schub erfolgt hin zu einer gemeinschaftlichen Gesundheitspolitik?

In einigen Bereichen. Die Mitgliedstaaten wollen viele Kompetenzen in der Gesundheitspolitik behalten. Aber in der Pandemiebekämpfung ist Europa schon besser und stärker geworden. Künftig wird es eine europäische Bevorratung von wichtigen Ressourcen wie Schutzkleidung geben. Aber auch bei der Impfstoffverteilung und -lieferung ist die Union besser geworden. Davon hat auch die Bundesrepublik profitiert, als wir im vergangenen Winter Booster-Dosen von EU-Ländern wie Bulgarien und Rumänien importieren konnten, wo die Impfskepsis hoch ist. Wenn wir jedoch auf ein neues Virus stoßen sollten, wäre es gut, einen europäischen oder globalen Topf mit Mitteln zu haben, um die Forschung sofort in Gang zu setzen.

Auch die Staatsverschuldung in Europa hat infolge der Pandemie zugenommen. Was bedeutet das für die Union?

Eine Herausforderung ist dabei sicherlich, dass die Schulden zu Investitionen führen, die die Gesellschaften modernisieren. Aus der Finanz- und Eurokrise hat die Union gelernt: etwa das Parlament stärker zu beteiligen und Programme von den Mitgliedern selbst erarbeiten zu lassen und nicht durch die Kommission vorzugeben. Ob das reicht, wird sich zeigen.

Und weltweit: Geht der Trend ob der Pandemie eher zu Multilateralismus?

Die Konflikte in der Welt haben nicht abgenommen. Der Sicherheitsrat der UN hat zu Beginn der Pandemie in Kriegsregionen zu Waffenstillstand aufgerufen, aber nur in einem Viertel der Fälle haben sich die Konfliktparteien daran gehalten. Hier war die Wirkung also begrenzt. Aber es gab auch durchaus erfolgreiche Kooperation zwischen Staaten, wie Covax zeigt. Im Frühjahr 2020 haben sich unter dem Dach der WHO fast alle Staaten der Welt – aktuell sind es mehr als 190 – zusammengetan, um ein Bieterkartell zu bilden. Sie haben Geld zusammengelegt, um sicherzustellen, dass genügend Impfstoffe entwickelt werden, von denen am Ende hoffentlich mindestens einer wirken würde, und dass der Impfstoff zu einem bestimmten Preis verteilt werden kann. Dazu gehörte auch, dass arme Länder nicht 18 US-Dollar pro Dosis zahlen würden, sondern nur sechs oder vier oder zwei.

Die Impfquote in den 27 Ländern mit dem geringsten Einkommen liegt trotzdem nur bei knapp zehn Prozent. Warum?

Die einfache Antwort wäre: Covax hat versagt. Da ist sicherlich ein Körnchen Wahrheit dran, aber das greift zu kurz. Die Staaten des globalen Südens haben relativ junge Gesellschaften, sodass sie vielfach abgewartet haben. Je nach Corona-Variante sind die Letalitätsraten dort tatsächlich weniger hoch als erwartet. Sie haben aber auch darauf gewartet, dass Patentrechte fallen. Nicht nur der Norden hat nicht gegeben, auch der Süden hat nicht bestellt. Das hat Menschenleben gekostet.

Befürchtet wurde, dass Großmächte wie China ihre Impfstoffe nutzen, um ihren Einfluss auszuweiten – etwa entlang der Seidenstraße. Hat sich das bestätigt?

Das gehört zu den temporären Halbwahrheiten dieser Pandemie. Die Volksrepublik hat tatsächlich versucht, Impfstoff strategisch einzusetzen, um ihr globales Image zu verbessern, also hat sie Impfstoffe und Schutzkleidung öffentlichkeitswirksam vergeben. Inzwischen wurde aber deutlich, dass Sinovac und andere chinesische Impfstoffe gegen Delta und Omikron nicht sehr gut wirken. Das hat Reputation gekostet. Dass die Volksrepublik vor allem die Eliten versorgt, aber nicht die Bevölkerungen, kam bei Letzteren auch nicht gut an.

Was kann die Welt denn aus der Pandemie lernen?

Dass sich Multilateralismus lohnt. Wir leben in einer globalisierten Welt, solche Ausbrüche wird es auch in Zukunft geben. Wir müssen nur besser vorbereitet sein. Dazu sollten wir Covax als Bieterkartell verstetigen. Auch müssen die Weltregionen ein Stück weit autonomer werden – für den Fall, dass irgendwo eine Grenze dicht macht. Dann besteht die Chance, dass bei der nächsten Pandemie weniger Menschen sterben. Denn jeder Tote ist zu viel.