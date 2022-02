Von Klaus Welzel

Heidelberg. Es wird Zeit umzudenken. Dieses Fazit zieht Hans-Georg Kräusslich in der 88. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Er geht davon aus, dass die aktuelle Welle demnächst ihren Höhepunkt überschreitet. Deshalb sei es Zeit, sich an die Normalität zu gewöhnen, in der Corona eine Infektionskrankheit unter vielen ist. Menschen ohne Symptome sollten nicht mehr getestet werden.

Prof. Kräusslich, wo stehen wir Ihrer Meinung nach, bei der aktuellen, vierten Coronawelle?

Aktuell steigen die Neuinfektionen noch an. Aber der Anstieg ist nicht mehr ganz so steil. In den Regionen, die zuerst betroffen waren – wie die Stadtstaaten Bremen und Hamburg – sehen wir ein Plateau und teilweise sinkende Neuinfektionen. Aber die Zahlen sind immer noch sehr hoch. In Süddeutschland sind wir noch nicht so weit. Ich rechne in den nächsten ein bis zwei Wochen deutschlandweit insgesamt mit einem weiteren Anstieg und in der zweiten Februarhälfte mit einem Plateau und beginnendem Rückgang der Neuinfektionen.

Derzeit erkranken viele Menschen – mit leichten Symptomen. Fast jeder kennt aktuell Infizierte. Gibt es ein paar Hausmittelchen, die man für den Fall der Fälle vorrätig halten sollte?

Keine Corona-spezifischen. Letztendlich ist die milde Infektion eine fiebrige Erkältungskrankheit, gelegentlich mit Kreislaufbeschwerden. Wie bei anderen fiebrigen Infekten gilt auch hier: Sich ausruhen, im Bett bleiben, Tee trinken; eventuell Fieber-senkende Mittel. Also nichts Besonderes. Aber wenn das Fieber deutlich über 39 Grad oder noch höher steigt oder wenn die Atemwegsbeschwerden zunehmen, sollte man auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen und nicht sagen, das wird schon von selbst weggehen.

Dreifach Geimpfte sind ja von der Quarantäne befreit. Sind die denn weniger ansteckend als zweimal Geimpfte?

Dreifach Geimpfte infizieren sich seltener und sind meist kürzer ansteckend, wenn sie sich infizieren. Aber es ist keinesfalls so, dass sie nicht ansteckend sein können. Bei der Quarantäneregelung für Kontakte geht es also um eine Abwägung: Will man alle Infektionen verhindern? Dann müssten auch alle dreifach Geimpften die Quarantäne einhalten, weil sie sich anstecken können. Oder ist der wirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden größer, wenn zu viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne müssen. Auch hier hat Omikron die Lage total verändert: Wenn es, wie eben besprochen, so viele Infektionen gibt, dass jeder jemanden in Isolation kennt, daneben noch viele nicht erkannte Infektionen auftreten und die Nachverfolgung nicht mehr möglich ist, stellt sich die Frage, wieviel die Quarantäne der dreifach geimpften Kontakte zusätzlich bringt. Man steht vor der Alternative: Nehme ich die Schäden in Kauf, wenn sehr viele Menschen gleichzeitig ausfallen, oder lasse ich eventuell zusätzliche Infektionen zu, gerade angesichts des milderen Krankheitsverlaufs von Omikron und vielen Geimpften.

Und wie sieht es in Kliniken aus?

In den Kliniken und im Pflegebereich kann man durch tägliche Tests das Risiko gut vermindern. Bei uns am Klinikum müssen dreifach geimpfte Kontaktpersonen nicht in Quarantäne, testen sich aber für einige Tage täglich, so dass wir eventuelle Infektionen sofort erkennen.

Es stecken sich ja auch viele Sportler an. Ist Sport denn im Falle einer Infektion tabu – und falls ja, wie lange?

Auch da ist es nicht anders, als bei anderen fiebrigen Infektionen. Solange ich Symptome habe, sollte ich keinen Sport treiben. Üblicherweise sagt man für zwei Wochen nach Beginn der Erkrankung. Dauern die Symptome länger, dann natürlich länger.

Einige Bundesländer wollen bald lockern. Was haben Sie denn Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Kretschmann geraten, der auf jeden Fall bis Ostern Strenge walten lassen will?

Darüber haben wir in letzter Zeit nicht gesprochen. Wenn ich die Äußerungen richtig verstehe, ging es darum, dass man bis Ostern nicht alle Regelungen aufheben kann. Nach meiner Einschätzung werden einige Regeln, wie G2 im Einzelhandel, eher fallen als zum Beispiel die Öffnung von Bars und Clubs. Das Tragen von Masken in Innenräumen und im öffentlichen Nahverkehr wird man sicher bis Ostern aufrechterhalten. Das halte ich auch für richtig, weil die Maske in Innenräumen einfach der beste Schutz ist und bleibt – gerade bei Omikron.

Die Frage beruhte ja auf der Sehnsucht nach Normalität: Wann werden wir Corona behandeln wie ein normales Grippevirus. Auch daran sterben Menschen, aber die Gesellschaft hat gelernt, damit umzugehen. Sehen Sie da einen Zeithorizont, bis wann wir wieder Normalität leben werden?

Ich habe einen persönlichen Zeithorizont, aber ob der zutrifft, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, wir werden Normalität nur dann erreichen, wenn wir anerkennen können, dass wir mit dem Virus umgehen können, auch wenn es weiter bleiben wird. Wenn wir bis zum Sommer genügend Geimpfte und Genesene insbesondere in den gefährdeten Gruppen haben und diese eventuell zum Herbst eine erneute Auffrisch-Impfung bekommen, sollte die Belastung für das Gesundheitssystem beherrschbar sein. Es wird immer noch Infektionen, schwere Verläufe und Todesfälle geben, aber die gibt es auch bei anderen Erkrankungen. Aber wir alle, die Gesellschaft insgesamt, muss den persönlichen und medialen Fokus – inklusive unseres wöchentlichen Podcasts – dann nicht mehr so sehr auf dieses Virus richten. Erst wenn wir sagen können, dass dies eine Infektionskrankheit unter anderen ist und dies auch anerkennen, werden wir Normalität erreichen. Und dann nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Sieben-Tage-Inzidenz starren. Dann werden wir auch keine Routinetestungen asymptomatischer Personen mehr machen; wir testen asymptomatische Menschen ja auch nicht auf Grippe oder ein anderes Virus! Das haben wir noch nie gemacht. Wir wissen gar nicht, ob und wie viele Personen sich jedes Jahr mit dem Grippevirus infizieren und das müssen wir auch nicht. Wir testen bei Verdacht und Erkrankung.

Also Corona als "normale" Grippe?

Natürlich ist es eine andere Krankheit mit einem anderen Verlauf. Aber wir müssen in Zukunft in unsere Köpfe bringen, dass Corona auch eine gesellschaftliche und politische Normalität wird – und nicht nur eine medizinische Normalität, auch wenn es krank machen kann. Da sind wir im Moment weder medizinisch noch gesellschaftlich und politisch, aber das muss das Ziel sein. Wenn wir mit den Impfungen vorankommen, wenn wir Schutzmaßnahmen insbesondere in gefährdeten Bereichen einhalten, wenn es keine Varianten mit ganz anderen Eigenschaften gibt und wenn wir Corona als eine Krankheit unter anderen auch im Kopf zu verankern, erreichen wir die ersehnte Normalität. Aber ich glaube, daran müssen wir noch arbeiten.

Sie selbst gehen ja in Ihren Wertungen immer sehr vorsichtig vor. Andererseits gehörten auch Sie zu den Mahnern, dass die Gefahr einer Kliniküberlastung bestehen könnte. War das aus heutiger Sicht überzogen?

Nein, die Befürchtung war berechtigt. Der Schrecken von Bergamo führte dazu, dass wir vorsichtig wurden, und sich mehr Menschen impfen lassen. Und wenn ich daran denke, dass viele Kliniken zahlreiche Operationen verschieben mussten – und das sind ja medizinische erforderliche Eingriffe –, dann kann man eher fragen: Waren die Kliniken nicht bereits überlastet, wenn nicht alle erforderlichen Eingriffe durchgeführt werden konnten? Aktuell sind die Intensivstationen immer noch belastet – aber vorwiegend mit Delta-Patienten. Bei uns sind im Moment 15 Corona-Patienten auf der Intensivstation davon zwei mit Omikron. Aber es kommt hinzu, dass durch Omikron viel Pflegepersonal ausfällt. Das ist ein Problem, das wir in den vorherigen Wellen so nicht hatten. Derzeit sind bei uns 250 bis 300 Mitarbeitende in Isolierung und dadurch nicht arbeitsfähig. Das ist eine große Zahl. Insofern ist auch hier eine Neubewertung nötig, weil sich das Virus verändert hat. Zur Belegung der Intensivbetten kommt der Ausfall an Pflegepersonal hinzu. Wir müssen beides berücksichtigen, um die Schwelle der Überlastung zu bestimmen.

Wie ist das im Klinikalltag? Ist da viel Überzeugungsarbeit nötig, um Patienten oder deren Besucher von den Vorsichtsmaßnahmen zu überzeugen?

Nein, das ist kein Problem.

Und werden immer noch Operationen verschoben:

Wir versuchen, in die normale Routine zurückzukommen. Aber es ist nicht so, dass wir verschobene Eingriffe schon vollständig nachholen können. Dazu ist die Situation immer noch zu angespannt.