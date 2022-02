Von Benjamin Auber

Heidelberg. Medizinhistoriker Malte Thießen (48) leitet das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster und lehrt als außerplanmäßiger Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Mit seinem aktuellen Buch "Auf Abstand – Eine Gesellschaftsgeschichte der Coronapandemie" taucht Thießen in die zu beobachtende Impfskepsis ein.

Herr Thießen, hätten Sie vor der ersten Impfung gedacht, dass Deutschland bei den Impfquoten in Europa kein gutes Bild abgeben würde?

Auch ich habe mich von den anfänglichen Erfolgen der Impfkampagne etwas blenden lassen. Kaum Skepsis, aber mehr Neid, weil zwischendurch zu wenig Impfstoff verfügbar war. Außerdem waren seit den 1970er-Jahren die Impfprogramme derart erfolgreich, dass ich mir das schlicht nicht vorstellen konnte.

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zahlreiche Impfgegnervereine. Lag es daran, dass Impfungen damals noch viel unsicherer waren?

Wenn wir an die Pockenimpfungen denken, gab es viel stärkere Impffolgen, die solche Vereine mobilisiert haben. Dazu kam die im Jahr 1874 beschlossene Pflicht. Impfen war schon immer eine Projektionsfläche für andere politische Themen. In der Provinz gesehen vor allem als modernes Mittel, das in die heimische Lebenswelt eindringt oder in der Naturheilkunde als unnatürliches Mittel.

Hat sich die Bewegung bis in die Neuzeit fortgesetzt? Oder worauf fußt die Impfskepsis bei Millionen von Menschen?

Obwohl die Impfungen immer sicherer werden und Infektionskrankheiten eine geringere Rolle spielen, hat sich im 20. Jahrhundert verfestigt, dass immer stärker auf die Nebenwirkungen geachtet wird. Impfungen werden Opfer der eigenen Erfolge. Dazu kommt der angesprochene Glaube an die Naturheilkunde. Außerdem haben wir seit 2020 gelernt, dass Immunität eine Relativitätstheorie ist. Heißt, dass es kein absoluter Schutz vor Corona existiert und das ruft bei vielen Enttäuschung hervor.

Wieso taugt das Impfen als ein Schlüsselthema für Querdenker-Proteste?

Wir ringen um Grundsätze der Gesellschaft und dabei ist das Impfen ein Ventil für eine generelle Unzufriedenheit, die viel tiefer sitzt. Dabei lässt sich die Impfung gut politisch instrumentalisieren, um Ängste zu schüren. Sozusagen als Drohkulisse für einen totalitären Gesundheitsstaat, der aber keine absolute Sicherheit gegen das Virus garantieren kann.

Wenn wir auf die DDR blicken, müsste doch im Osten die Impfbereitschaft hoch sein. Ist sie aber nicht...

Die Entwicklung ist erstaunlich, weil das Impfen in der DDR sehr viel alltäglicher und praktisch organisiert war. Es passt dazu, dass bis 2019 die Impfbereitschaft im Osten immer signifikant höher war. Erst 2020 hat es einen Bruch gegeben. Das spricht für diese These, dass sich größere Probleme dahinter verbergen, die wir nach der Debatte der Impfprogramme schnell strukturell verändern müssen.

Wird Ihnen als Historiker mit Blick auf die Debatte für eine allgemeine Impfpflicht dann mulmig?

Die Sehnsucht nach einer Impflicht kann ich total nachvollziehen und sie scheint eine einfache Lösung des Problems darzustellen. Aus historischer Sicht hätte eine Impfpflicht hohe gesellschaftliche Nebenwirkungen.

Welche könnten das sein?

Aus meiner Sicht sind fünf Aspekte zu beachten. Es könnte zu einer Mobilisierung der Impfskepsis führen, die auch Unentschlossene erfassen kann. Zweitens wäre die Impfpflicht ein stumpfes Schwert, denn Sanktionen bringen wenig, sie würden sogar Märtyrer-Geschichten beflügeln. Darüber hinaus floriert, wie wir jetzt schon sehen, das Fälschungswesen, um sich der Impfung zu entziehen. Damit könnten versteckte Infektionsherde entstehen. Als vierten Punkt sehe ich es als unglaubliche Ressourcenverschwendung an und fünftens würden wir eine Kultur des Misstrauens fördern, die alle unter Generalverdacht stellt.

Wenn sie also dagegen sind, wie sollten wir dann mit dem Problem umgehen?

Mit Blick auf die bundesdeutsche Geschichte ist das Setzen auf Freiwilligkeit ein Erfolgsrezept. Bremen hat es teilweise vorgemacht mit unkomplizierten Impfangeboten und ständiger Präsenz. Aufklärung und offene Kommunikation von Nebenwirkungen hilft ebenso weiter, bevor zu einer Impfpflicht gegriffen wird. Wir müssen Anstrengungen intensivieren, um alle zu erreichen und da ist aus meiner Sicht noch viel Luft nach oben.

Warum ist die Schuldfrage während der Pandemie so zentral? Brauchen wir immer einen Sündenbock?

Es ist erschreckend, dass Sündenböcke heutzutage immer noch gesucht werden. Im Mittelalter sollen während der Pest die Juden die Brunnen vergiftet haben. Die Stigmatisierung und Ausgrenzung von chinesisch aussehenden Menschen oder die Adressierung von Ursprüngen der Varianten geht leider in dieselbe Richtung.

Was macht das dann für einen Sinn, wenn jeder ansteckend sein kann?

Seuchen sind immer die sozialsten aller Krankheiten. Jeder kann eine potenzielle Bedrohung für andere sein. Deshalb versuchen wir uns einen Reim auf die Pandemie zu machen und schauen uns deshalb nach den vermeintlich Schuldigen um. Scheinbar ist es eine Entlastung die Gefahr bei anderen zu verorten, aber wir verkennen, dass engste Mitmenschen das Virus weitertragen können.

Kosten-Nutzen-Abwägungen, so auch bei der Omikron-Variante, werden wichtiger. Wie war das bei der Spanischen Grippe 1918/19?

Das ist der Klassiker der Seuchenbekämpfung. Auch bei der Spanischen Grippe wurde schon zwischen Freiheit oder Sicherheit und Gesundheit oder Wirtschaft abgewogen. Damals am Ende des Ersten Weltkrieges wurde Häfen und Verkehrswege offen gelassen, horrende Todeszahlen waren die Folge. In diesem Zusammenhang halte ich es für einen großen Fortschritt, dass wir in den letzten zwei Jahren die Gesundheit stärker gewichten als die Wirtschaft.

Wie werden unsere Nachfahren in 100 Jahren auf uns blicken? Und werden sie daraus lernen?

Ich glaube, dass das Aufmerksamkeitsfenster für Infektionskrankheiten lange geöffnet bleiben wird. Deutlich ist geworden, dass Gesundheit die Grundlage der Gesellschaft darstellt und wir künftig stärker auf die soziale Ungleichheit reagieren müssen. Ein frommer Wunsch ist, den ich noch nicht aufgebe, dass Krankheiten global gedacht werden und Viren nicht an Grenzen Halt machen. Weltweite Impfprogramme sind der Schlüssel.