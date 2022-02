Von Klaus Welzel

Heidelberg. Selten erlebt man den Chevirologe am Universitätsklinikum so entspannt: In der 85. Folge des RNZ-Corona-Podcasts sagt Hans-Georg Kräusslich heftige Infektionstage voraus – doch das lässt sich in den Griff bekommen.

Prof. Kräusslich, das Robert Koch-Institut hat festgelegt, dass von Corona Genesene nur noch drei Monate ab der Infektion als immun gelten. Teilen Sie diese Regelung aus virologischer Sicht?

Es ist klar, dass die Antikörper nach einer Erkrankung – genau wie nach einer Impfung – mit der Zeit abfallen, so dass der Schutz nach drei Monaten geringer ist als nach einem Monat. Ich erkenne aber keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, dies jetzt mit sofortiger Wirkung zu beschließen – wenn gleichzeitig die Empfehlung lautet, dass Genesene sich drei Monate nach der Erkrankung impfen lassen sollen. Das hätte man aus meiner Sicht sehr viel besser machen können.

Immerhin verlieren damit bis zu 3,5 Millionen Menschen von heute auf morgen ihren Genesenen-Status. An dieser Stelle weitergedacht: Gibt es zurzeit eigentlich eine Empfehlung, wie lange eine Booster-Impfung als immunisierend gilt?

Hans-Georg Kräusslich, Leiter der Virologie und Dekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Nein, für die Booster-Impfung gibt es diese Empfehlung derzeit nicht. Es gibt auch noch nicht so viele Daten dazu; aus Israel wird berichtet, dass man nach der vierten Impfung wieder die Antikörpermenge wie nach der Booster-Impfung, also nach der dritten Impfung, erreicht. Persönlich würde ich im Moment warten, wie gut ein an Omikron angepasster Wirkstoff wirkt, und jetzt keine vierte Impfung vornehmen.

Wir sprachen im Dezember darüber, ob Horrorszenarien bezüglich Omikron zutreffen, wonach wir täglich über 100.000 Neuinfizierte registrieren. Jetzt haben wir diese Marke gerissen. Was bedeutet das nun?

Zunächst einmal bedeutet es, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für die Einschätzung bei Omikron nicht die gleiche Bedeutung hat, wie bei Delta und den Varianten zuvor. Aktuell haben wir sehr viele Infektionen; auch weltweit infizieren sich viel mehr Menschen als je zuvor. Dabei steigt aber die Krankheitsbelastung nicht im gleichen Maße. Auch bei uns wird die Zahl der täglichen Neuinfektionen noch deutlich weiter steigen und vermutlich erst in einigen Wochen ein Plateau erreichen, von dem es dann wieder runtergeht. Aber entscheidend ist, was das für die Krankheitslast und die Kliniken bedeutet.

Wie sieht es in der Region aus?

Wir finden bei 98 Prozent der Coronanachweise die Omikronvariante, wir haben kein Delta mehr bei den Neuinfektionen. Dagegen haben wir auf der Intensivstation zum Großteil Deltafälle, die schon länger bei uns liegen.

Die Omikronwelle schwappt ja in Deutschland sozusagen hinterher. Großbritannien und die USA sind davon regelrecht überrollt worden. Welche Lehren können wir aus der Entwicklung dort ziehen?

In Großbritannien hat Omikron im Dezember übernommen, seit Mitte Januar fallen die Neuinfektionen wieder ab. Beim Höhepunkt Mitte Januar war die 7-Tage Inzidenz deutlich über 2000, jetzt ist sie auf die Hälfte abgefallen. Verzögert gab es einen Anstieg der Coronafälle in den Krankenhäusern, dabei aber keinen starken Anstieg auf den Intensivstationen.

Und in den USA …

… mit 65 Prozent haben dort weniger Menschen eine doppelte Impfung als bei uns, der Anteil der bereits Infizierten ist landesweit in den USA wahrscheinlich höher. Auch in den USA gab es seit Dezember einen dramatischen Anstieg der Infektionen durch Omikron und jetzt erste Anzeichen, dass sich dies umkehrt. In den USA ist aber die Belegung der Intensivstationen genauso hoch, wie in den Wellen zuvor, allerdings bei viel mehr Infektionen. Zusammenfassend kann man sagen: Delta war viel schlimmer, Omikron ist viel ansteckender. Man kann davon ausgehen, dass die Entwicklung bei uns ähnlich sein wird. Die Neuinfektionen steigen stark an, in der Folge wird es vermehrt Fälle auf den Normalstationen aber auch im Intensivbereich geben. Das sehen wir aktuell noch nicht, aber der starke Omikron-Anstieg hat auch erst nach Neujahr begonnen. Es wird sicher noch bis in den März so gehen, aber nicht mit den gleichen Auswirkungen, wie bei vergleichbar vielen Delta-Infektionen – das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, er befürchte eine Variante, die – sinngemäß – so ansteckend wie Omikron ist, aber deutlich tödlicher. Für wie wahrscheinlich halten Sie so ein Szenario?

Wenn es entstünde, wäre es die ultimative Katastrophe. Aber ich sehe wirklich keinen Grund, ein noch schlimmeres Szenario als die aktuelle Pandemie an die Wand zu malen. Und auch keinen Grund, dies zu befürchten. Ich habe diese Aussage auch schon vom Ärztepräsidenten Montgomery gehört, der immer für dramatische Sätze bereit ist. Ich halte sie aber für nicht sinnvoll. Unsere Aufgabe ist es, die Entwicklung neuer und veränderter Viren weltweit zu beobachten und diejenigen schnellstmöglich zu identifizieren, die aufgrund ihrer Infektiosität oder ihrer Pathogenität ein besonderes Risiko bergen. Generell sind allerdings Viren, die ihren Wirt sehr schnell umbringen, in der Regel in der Evolution nicht dauerhaft erfolgreich; viel eher Viren, die mit wenig Symptomen stark ansteckend sind. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, dieses Szenario an die Wand zu malen. Wir haben wirklich genug Probleme mit dem, was wir haben, und sollten uns darauf konzentrieren und nicht die nächste Drohung in die Welt setzen.

Bezogen auf Corona dominiert jetzt Omikron: Gibt es weltweit eine weitere, möglicherweise bedenkliche, Variante, die besonders beobachtet wird.

Die letzte Variante, die in die besondere Beobachtung kam, war Omikron. Es gibt sehr viele Varianten, aber aktuell sehe ich keine andere mit besonderem Risiko. Ich rechne im Moment auch nicht damit. Omikron ist schon ziemlich erfolgreich darin, Menschen zu infizieren.