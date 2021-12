Omikron-Fälle nehmen zuAuch in der Region macht sich die neue Variante breit. Rund 30 Prozent der positiven Coronatests sind auf Omikron zurückzuführen. Absolut gesehen gehen die Neuinfektionen jedoch zurück. > Home-Office bleibt Arbeitsplatz der Wahl: Dazu rät Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich in der Langfassung des Corona-Podcasts. Wichtig bleibe es, die nächste Zeit die Kontakte möglichst zu reduzieren.> Alle 81 Folgen online: Sämtliche Langversionen kann man nachhören auf der Internetseite www.rnz.de/corona-podcast oder den QR-Code einscannen.

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh. Aber so schlecht stehen die Dinge nicht in Sachen Corona, sagt Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich in der 81. Folge des RNZ-Corona-Podcasts.

Prof. Kräusslich, bedingt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts diskutiert Deutschland plötzlich über die Möglichkeit einer Triage. Können Sie uns im ausgehenden Corona-Jahr 2021 vielleicht etwas die Sorge nehmen, dass es überhaupt zu einer Triage kommen kann?

Ich sehe im Moment keinen Grund, eine Triage zu befürchten. Anlass für das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war eine Verfassungsbeschwerde aus dem Jahr 2020, in der die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung eingefordert wurde. Deshalb muss der Bundestag eine gesetzliche Regelung schaffen. Es geht also nicht um eine aktuelle Notlage, sondern darum, dass dies rechtlich geklärt werden muss.

Die Variante Omikron verbreitet sich rasend schnell, verläuft aber bisher in allen Ländern schwächer. Das müsste doch ausreichen, um Triage-Ängste zu nehmen?

Wir sollten die Angst vor Triage nicht in den Vordergrund stellen. Die Zahlen auf den Intensivstationen gehen langsam und erwartet zurück. Sie werden vermutlich bis Mitte Januar weiter langsam sinken; leider immer noch auf viel zu hohem Niveau. Der Krankheitsverlauf der Omikron-Variante ist nach vorläufigen Berichten aus Südafrika und Großbritannien etwas milder als bei den vorherigen Varianten. Aber der Unterschied ist nicht sehr groß, bei gleichzeitig deutlich höherer Infektiosität. Wenn man z. B. eine um 50 Prozent geringere Erkrankungsschwere hat – das sagen einige Berichte -, aber dreimal so viele Fälle, dann sind es insgesamt mehr schwere Fälle. Also die Entwarnung, Omikron ist mild und deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen, die kann man auf keinen Fall geben. Umgekehrt würde ich die Befürchtung, dass es sehr bald in den Kliniken wieder dramatisch nach oben geht, derzeit nicht teilen, aber sicher ist das nicht.

Wenn wir schon dabei sind: Wie sieht es mit der "stillen Triage" aus, also den indirekten Auswirkungen der Pandemie auf andere schwere Krankheiten. Bereitet Ihnen dieses Phänomen weiterhin Sorgen?

Es bleibt ein großes Problem, dass wir so viele Fälle haben; aktuell liegen wir bundesweit immer noch bei 20 Prozent der Intensivbelegung durch Covid-Fälle. Das heißt, dass anderen schwer erkrankten Menschen 20 Prozent weniger Betten zur Verfügung stehen. Man verschiebt also bestimmte Operationen, die nicht unmittelbar notwendig sind und bei denen klar ist, dass man nach der Operation ein Intensivbett benötigt. Aber auch das sind Operationen, die notwendig sind und man kann nicht beliebig verschieben. Insofern ist es für uns alle wichtig, dass die Corona-Fallzahlen weiter runtergehen und in der Folge vor allem die Belegung der Intensivstationen durch Corona zurückgeht.

Einem unserer Leser fiel auf, dass Bremen derzeit zwar die höchste Impfrate verzeichnet, bei der Inzidenz liegt das Bundesland dagegen nur im Mittelfeld. Wie hängt das zusammen?

Es ist immer schwer, die Zahlen von Stadtstaaten und Flächenländern zu vergleichen. Und man muss sehen, ob es bestimmte Einträge gab und wie hoch der Anteil von Omikron ist. Insgesamt sehen wir, dass Regionen, mit niedriger Impfquote höhere Zahlen haben – über Sachsen und Thüringen haben wir schon gesprochen. Aber es nicht so einfach, dass man eine direkte Korrelation zwischen Impfquote und Infektionsrate machen kann, da spielen noch weitere Faktoren mit.

Heidelberg bleibt mit einem Altersdurchschnitt von 40,7 Jahren weiterhin die jüngste Stadt Deutschlands. Erkranken hier deshalb weniger Menschen schwer an Corona?

Ich denke nicht, dass man das für Heidelberg annehmen kann, dafür ist mir die Belegung der Intensivstationen in der Region zu hoch. Aber generell sind natürlich Ältere und vor allem Ungeimpfte am stärksten gefährdet. Wir sehen aber auch zunehmend Ungeimpfte im jüngeren Alter, man darf also keinesfalls sagen: Jüngere seien nicht gefährdet.

Wie hoch ist denn die Zahl der Ungeimpften unter der Risikogruppe der über 60-Jährigen in Deutschland?

Das ist eindeutig die Gruppe mit dem höchsten Risiko. Dort liegt der Anteil Ungeimpfter bei 12 Prozent. Wir haben insgesamt eine Impfquote von 71 Prozent, bei den über 60-Jährigen sind es 88 Prozent. Das ist zwar hoch, aber es sind immer noch sehr viele ältere Menschen ohne Impfung.

Wir sprachen schon oft über Großbritannien, das viele Corona-Tote, aber auch eine hohe Durchseuchung aufweist. Was halten Sie von der These, dass die Insel vermutlich als eines der ersten Länder Corona schon im kommenden Jahr hinter sich lassen wird?

In Großbritannien haben ungefähr 18 Prozent der Einwohner eine Infektion durchgemacht, bei uns sind es etwa 8,5 Prozent. Die Impfrate ist ungefähr gleich groß. Ich glaube nicht, dass der Unterschied von rund 9 Prozent mehr Infizierter entscheidend sein wird. Mindestens so wichtig scheint mir das schnelle Vorankommen der Booster-Impfung und da liegt Deutschland mit mittlerweile 37 Prozent vorbildlich. Ich sehe also im Moment noch nicht, dass ein Land sehr viel schneller rauskommt, aber wir wünschen uns natürlich, dass wir alle möglichst schnell rauskommen.

Gibt es derzeit Länder in Europa, die einen Lichtblick versprechen? Spanien und Portugal haben ja ebenso wie Frankreich wieder große Corona-Sorgen?

Auch Dänemark hat Sorgen mit einer Inzidenz von 1500. Generell gilt: Wenn in Ländern mit aktuell hoher Inzidenz zugleich eine hohe Impfquote – in Portugal bei 90 Prozent – vorliegt, kann man davon ausgehen, dass es weniger schwere Verläufe gibt. Wir werden am Beispiel dieser Länder sehen, wie sich die gute Impfrate auf die Belegung der Krankenhäuser auswirkt. Das ist für uns besonders interessant, da Deutschland bei der aktuellen Omikron-Welle hinter anderen Ländern liegt.

Entspricht das einem Muster, dass wir hinter den anderen Ländern liegen?

Es liegt daran, dass wir weniger gelockert haben als andere zum Beispiel Dänemark. Das ist oft kritisiert worden, aber jetzt profitieren wir davon und können hoffentlich in der gewonnenen Zeit bis zur Omikron-Welle noch sehr viel mehr Menschen durch Impfungen und Booster-Impfungen schützen.

Die Grippewelle scheint ja ersten Erhebungen der Krankenkassen zufolge erneut auszufallen in Deutschland. Ist das nicht auch ein Indiz, dass die Menschen sich weiterhin an Schutzmaßnahmen wie Masken halten?

Das ist ganz eindeutig so und es ist gut so! Auch die Zahl der anderen Atemwegserkrankungen liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahrs. Hoffentlich bleibt das so; auch diese Infektionen können schwere Fälle verursachen und das können wir auf keinen Fall zusätzlich gebrauchen! Vor drei Jahren sind in Deutschland 25.000 Menschen an der saisonalen Grippe gestorben – wenn so etwas zusätzlich zu Corona käme, das möchte ich mir nicht vorstellen.