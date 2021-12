Studie zu Long Covid läuftAlle vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg arbeiten an einer Studie zu den Langzeitfolgen einer Sars-Cov-2-Infektion (Long Covid). Mit belastbaren Ergebnissen rechnet Kräusslich im Frühjahr 2022. > Sorge um Krebspatienten: Da viele Stationen stillgelegt werden müssen, um ausreichend Pflegepersonal für die Intensivstationen bereit zu halten, treibt auch Kräusslich die Sorge um, dass Krebspatienten zu spät behandelt werden könnten. Noch sei das aber nicht der Fall. > Alle 80 Folgen online: Die Langversion auf: www.rnz.de/corona-podcast oder per QR-Code.

Von Klaus Welzel

Heidelberg. In der 80. Folge des RNZ-Corona-Podcasts gibt Hans-Georg Kräusslich Tipps für ein möglichst risikoarmes Weihnachtsfest. Omikron lässt noch viele Fragen offen – aber die vierte Spritze wird auf jeden Fall fällig, sagt der Chefvirologe am Uniklinikum.

Prof. Kräusslich, Weihnachten steht vor der Tür. Wie sieht denn lüftungstechnisch betrachtet die ideale Feier unterm Baum aus?

Ich weiß nicht, ob man die ideale Feier beschreiben kann. Aber unter lüftungstechnischen Gesichtspunkten, sollte man regelmäßig durchlüften, wenn sich mehr Personen im Raum aufhalten; also nicht nur kurz das Fenster kippen, sondern stoßlüften. Da muss man nicht auf die Uhr schauen, aber eine ausreichende Lüftung ist auf jeden Fall wichtig. Fenster aufmachen und den Raum ordentlich querlüften, um eventuell vorhandene Aerosole mit den Viren rauszukriegen.

Worauf sollte man aus virologischer Sicht noch achten?

Vor allem auf die Masken, gerade wenn ungeimpfte Personen dabei sind. Wenn man mit mehreren Personen zusammenkommt, ist auch eine vorherige Testung sinnvoll. Wir wissen ja, dass auch geimpfte Personen sich infizieren und ansteckend sein können; sogar Personen, die die Booster-Impfung bekommen haben. Testen ist natürlich besonders dann wichtig, wenn man mit gefährdeten Personen, also zum Beispiel den Großeltern, zusammen feiert.

Wie sieht es mit dem Kirchgang aus – womöglich gemeinsam mit Ungeimpften?

Ich bin persönlich nicht glücklich darüber, dass man für die Kirchen eine Ausnahme bei den Regeln gemacht hat. Ich würde deswegen trotz des großen Raumes in der Kirche eine FFP2-Maske tragen. Obwohl das beim Singen eher hinderlich ist, und dann nicht so schön klingt. Okay, ich singe ohnehin nicht so schön, da macht es dann nicht so viel.

Omikron ist auf dem Vormarsch. Müssen wir uns darauf einstellen, dass im Januar 20 Millionen Deutsche infiziert sind?

Ich halte solche Schätzungen nicht für sonderlich hilfreich. Niemand kann es genau sagen und dann entsteht leicht der Eindruck: "Jetzt drohen sie schon wieder mit riesigen Zahlen". Was wir sicher sagen können: Omikron ist schon da, aber noch nicht vorherrschend. Es sind aktuell vergleichsweise wenige Fälle, aber Omikron wird das Infektionsgeschehen in der Zukunft beherrschen; das zeigt uns der Blick auf andere Länder. Es wird also einen Anstieg der Neuinfektionen geben; wann genau das beginnt, kann man aber schwer vorhersagen. Wir werden eine erneute Zunahme der Sieben-Tage-Inzidenz bekommen; selbst wenn diese nächste Woche oder etwas länger noch fallen sollte. Sie wird wieder deutlich ansteigen, das ist nicht mehr zu verhindern. Wir können es lediglich verzögern und die Krankheitslast mindern, indem wir Masken tragen, auf Hygiene achten, lüften und indem wir die Booster-Impfungen noch mehr verstärken. Ob dann die Inzidenz auf 400 oder 500 hochgeht, oder noch mehr, das kann ich nicht sagen. Wichtig ist, dass möglichst viele Menschen geschützt, also geboostert sind, dann kann man auch mit einer höheren Zahl an Infektionen besser umgehen.

Viele Infektionen bedeutet auch ...

... dass dann nicht nur die Gesundheitsversorgung in den Kliniken gefährdet sein kann, sondern auch die gesamte Infrastruktur. Darüber haben wir auch im Klinikum schon gesprochen: Wie schaffen wir es, dass der Betrieb auch bei hohen Zahlen gut weiterlaufen kann? Dann geht es um Fragen, wie man den Schichtwechsel und Pausenzeiten organisiert und wie man Kontakte so reguliert, dass nicht sehr viele Personen gleichzeitig in Quarantäne gehen müssen. Man wird auch überlegen müssen, ob man für kritische Bereiche die Quarantänezeit verkürzt – England hat das gerade getan.

Die Symptome unter den meist jüngeren Omikron-Infizierten sind eher schwach ausgeprägt. Besteht die realistische Hoffnung, dass die Omikron-Welle zwar heftig wird, aber deutlich weniger Menschen daran sterben?

Die Hoffnung besteht, aber belegen kann man das derzeit nicht hinreichend. Die Daten sind einfach noch nicht aussagekräftig genug. Klar ist: Auch Omikron macht krank, es kann auch bei jüngeren Menschen Verläufe mit Fieber verursachen. Wir müssen noch besser verstehen, wie der generelle Verlauf bei älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen ist. Ich erwarte, dass es schwere Verläufe geben wird und Menschen mit Omikron auf die Intensivstation kommen, es wurden ja auch schon Todesfälle berichtet. Im Moment würde ich sagen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Infektion mit Omikron schwerer verläuft, als bei anderen Varianten. Aber ob und wenn ja wieviel geringer die Krankheitslast ist, kann ich noch nicht sagen. Und wenn sich sehr viele Menschen infizieren, kommt das Gesundheitssystem auch bei insgesamt leichterem Verlauf schlicht aufgrund der Menge an seine Grenzen.

Und was bedeutet es für die Zukunft, wenn die Ständige Impfkommission empfiehlt, jetzt schon nach drei Monaten zu boostern? Muss ich dann im März schon wieder auffrischen?

Die Diskussion über eine vierte Impfung beginnt gerade. Israel empfiehlt aktuell Personen über 60 Jahren eine vierte Impfung. Ich gehe davon aus, dass das auch bei uns für Ältere und für das medizinische Personal empfohlen werden wird – im Laufe des ersten Halbjahres 2022. Im Moment haben wir aber in Deutschland noch viele Millionen Menschen, die auf ihre dritte Impfung warten. Und die sollten zuerst drankommen.

Sie haben betont, es ginge derzeit darum, Omikron auszubremsen. Sind Sie unter diesem Aspekt mit den Entscheidungen von Bund und Ländern zufrieden oder bräuchte man nicht doch sofort die erneute Ausrufung der pandemischen Lage, um dann notfalls auch mit einem Lockdown auf ansteigende Omikron-Zahlen reagieren zu können?

Die Politik tut sich offensichtlich schwer damit, Dinge, die einmal beschlossen wurden, wieder umzukehren. Ich glaube, dass das, was jetzt beschlossen wurde, nicht hinreichend sein wird. Und meines Erachtens wäre es klüger gewesen, gleich umfassendere Maßnahmen zu beschließen, als dann stückweise nachzubessern. Das kann die Wiederherstellung der pandemischen Lage sein oder Beschlüsse zu weitergehenden spezifischen Maßnahmen, gegebenenfalls mit entsprechenden Voraussetzungen. Aber der Eindruck ist schon, dass kurz vor Weihnachten und bei abfallenden Neuinfektionen das Gefühl die Oberhand gewonnen hat, "wir wollen jetzt niemanden zu sehr erschrecken". Mir schiene es besser zu sagen: "Wir wissen schon, dass Omikron kommt und uns Probleme machen wird, deshalb reagieren wir jetzt sofort und umfassend".