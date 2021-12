Von Benjamin Auber

Heidelberg. Dr. Christof Asbach ist Präsident der Gesellschaft für Aerosol-Forschung (GAeF) und stellt diverse Untersuchungen an, wie sich Viren in der Luft verhalten.

Herr Asbach, wohin würden Sie am ehesten gehen, wenn es noch möglich wäre: Auf einen dicht gedrängten Weihnachtsmarkt, in ein voll besetztes Fußballstadion oder in ein ausgelastetes Restaurant?

In der momentanen Situation würde ich zu keiner dieser drei Veranstaltungen gehen.

Und warum?

Zunächst müssen wir die Infektionswege unterscheiden. Bei der direkten Infektion stecken wir uns durch den Atem des Gegenübers an. Der indirekte Weg tritt auf, wenn sich die Virenkonzentration in einem Luftraum um einen herum stark anreichert, und das kann nur in Innenräumen geschehen.

Also das Restaurant eher meiden?

Draußen kann ich durch Masken und geeignete Abstände Infektionen leichter verhindern und es können sich immer nur die direkten Nachbarn einer infektiösen Person anstecken. Wenn das wie in letzter Zeit nicht gegeben ist, sind Weihnachtsmärkte und Stadien womöglich kein so sicherer Ort mehr. Innenräume sind in dieser Hinsicht dennoch tückischer. Wenn in einem Restaurant konsequent gelüftet wird, Luftfilteranlagen oder mobile Geräte bereitstehen und Hygienemaßnahmen ausgeführt werden, ist das Risiko kleiner, um sich bei einer indirekten Infektion anzustecken. Aber da müsste man ganz genau hinschauen.

Bleibt dann ein Clubbesuch oder eine Diskothek mit dem Virus auf Dauer eine unvernünftige Angelegenheit?

Wie sich das entwickelt, lässt sich seriös nicht vorhersagen, weil sich das Virus immer wieder verändert. Es ist aber richtig, dass Clubs und Diskotheken sehr kritische Bereiche sind, zumindest bei direkten Infektionen, auch wenn gute Lüftungsanlagen vorhanden sind. Die Bewegung beim Tanzen und lautes Sprechen führen dazu, dass wir stärker und tiefer atmen und möglicherweise mehr virushaltige Partikel ausstoßen.

Wie groß ist das Problem in einem geschlossenen Raum, wenn die Viruslast deutlich erhöht ist?

Es ist der geschlossene Raum, der die Viruslast erhöht. Wenn die Viren sich nicht durch Lüften oder technische Maßnahmen abtransportieren lassen, kann es gefährlich werden, auch wenn eine hochinfektiöse Person den Raum bereits verlassen hat.

Sind 3G am Arbeitsplatz und Homeoffice-Pflicht Maßnahmen, die durchschlagenden Erfolg versprechen?

Generell sind alle Maßnahmen gut, die zu Kontaktbeschränkungen führen und das bei der Arbeit zu tun, ist sinnvoll, weil dort die Dauer und die Art der Kontakte dem Virus zuträglich sind. Wichtig ist immer berücksichtigen, dass es nie eine Maßnahme gibt, die absolut sicher ist, sondern eine Kombination ist entscheidend.

Was könnte Omikron aus Sicht der Aerosol-Forscher verändern?

Aus aerosol-physikalischer Sicht verhält sich die Omikron-Variante in seinen Lufteigenschaften offenbar ganz genauso wie die ursprünglichen Varianten. Da sie aber deutlich ansteckender zu sein scheint, müssen wir die Gegenmaßnahmen noch stringenter einsetzen, um uns zu schützen.

Ein Reizthema sind Lüftungsanlagen in Schulen. Was halten Sie davon und müssten sie überall eingesetzt werden?

Bei diesem Thema ist informationstechnisch leider sehr viel schiefgelaufen. H13- oder H14-Filter sind zwar hocheffizient, können aber auch nur die Luft reinigen, die durch diesen Filter gesogen wird. Eine hoher Luftvolumenstrom ist daher viel wichtiger als die Nachkommastellen der Filtereffizienz. Diese Filter sind aber in der Anschaffung und im Austausch sehr teuer. Zudem erzeugen sie einen hohen Luftwiderstand, sodass bessere Lüfter benötigt werden, die auch noch im Betrieb viel Energie ziehen. Die Effizienz des Filters kann nur eine Komponente sein.

Flächendeckend billigere Geräte zu benutzen, wäre besser?

Die gleiche oder gar bessere Reinigungsleistung wie mit H13- und H14-Filtern lässt sich auch mit einfacheren Geräten erzielen. Diese wären vermutlich deutlich schneller und einfacher zu beschaffen. Wenn wir konsequent diesen Weg gehen würden, hätten wir in den Schulen nicht so ein großes Problem. Es wird aber leider immer wieder versucht, die verschiedenen Maßnahmen gegeneinander auszuspielen.

Wie meinen Sie das?

Ich weiß nicht wie oft ich gehört habe, dass nicht bewiesen sei, dass Luftreiniger besser wären als Lüften. Das führt mich zu der Gegenfrage, ob man sich im Auto noch anschnallen sollte, wenn man doch einen Airbag hat. Dann dämmert es den Leuten sehr schnell, dass wir beides brauchen. Lüften oder Luftfilter ist ein völlig deplatzierter Gegensatz. Das Lüften können und sollen sie natürlich nicht ersetzen, aber die Luftreiniger laufen eben auch dann, wenn die Fenster geschlossen sind, beispielsweise wenn im Winter nicht so häufig und intensiv gelüftet wird, wie es nötig wäre. Vor direkten Infektionen schützen übrigens weder Lüften noch Luftreiniger.

Welche Rolle spielt der Abstand und wie groß ist der Unterschied zwischen einem oder zwei Meter?

Beim Husten oder Niesen atmen wir große Tröpfchen aus, die man mit einem Ballwurf vergleichen kann, der im Verlauf absinkt, also nach maximal circa zwei Metern. Der andere Effekt ist der Aerosol-Pfad mit leichten Partikeln, die sehr lange schweben können. Die ausgeatmete Luft steigt nach oben, weil die Umgebungsluft kühler ist als der Atem. Durch das Verteilen der Partikel verdünnt sich allerdings auch eine mögliche Viruskonzentration. Je weiter wir weg von einer infektiösen Person sind, desto stärker hat sich die ausgeatmete Virenkonzentration verdünnt und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren.

Glauben Sie mit Blick auf die letzten 21 Monate, dass wir genügend informiert sind, wie sich das Virus verhält?

Wir haben über die Corona-Pandemie aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen sehr viel gelernt und sehr viel kommuniziert. Allerdings würde mir wünschen für die Zukunft, dass wir verstehen, die verschiedenen Maßnahmen als Gleichklang zu betrachten und nicht gegenseitig auszuschließen. Beispielsweise, dass man sich unter 2G-Bedingungen alles ohne Abstand und Masken leisten kann. Darüber hinaus müssen wir stärker an die Eigenverantwortung appellieren, damit wir künftig mit weniger Verboten auskommen.