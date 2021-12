Von Klaus Welzel

Heidelberg. Die Omikron-Variante könnte Delta verdrängen. Darauf verweist Hans-Georg Kräusslich in der 75. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Und er plädiert für eine Impfpflicht.

Prof. Kräusslich, mittlerweile reden alle nur noch von der neuen Coronavariante Omikron. Diese soll jedoch einen gar nicht so schweren Verlauf der Krankheit auslösen. Welche aktuellen Fakten gibt es dazu?

Die Variante ist noch nicht lange bekannt, und wir haben dementsprechend wenige Fakten. Die Variante wurde am 11. November in Botswana beschrieben und in den Tagen danach in Südafrika. Dort gab es zur gleichen Zeit einen starken Anstieg der Neuinfektionen, nach ersten Berichten allerdings mit eher mildem Verlauf. Wir wissen aktuell aber noch wenig über den Impfstatus der Infizierten: Wie viele waren geimpft und mit welchem Impfstoff? Und es waren vor allem junge Menschen – etwa an der Universität in Johannisburg. Bei dieser Gruppe würde man auch bei den vorherigen Varianten keinen schweren Verlauf erwarten. Ich denke, wir müssen jetzt einfach sehen, wie der Verlauf der Infektion bei älteren Menschen und vor allem bei älteren nicht geimpften Menschen sein wird.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 75: Was wir derzeit über die Omikron-Variante wissen Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wo wurde bisher der Infektionsschwerpunkt festgestellt: in der Hauptstadt Johannisburg oder in der dazu gehörigen Provinz Gauteng?

Es waren sehr viele Fälle in Johannisburg selbst, aber auch in der Region herum. Dass so viele schnell gefunden wurden, hat auch damit zu tun, dass in Südafrika und besonders in den Städten die diagnostische Überwachung sehr gut ist. Wissen Sie: Wenn man in einer Region niemand testet, kann sich ein Virus lange ausbreiten, ohne dass man es merkt. Das war auch der Punkt, den Kollegen aus Südafrika ansprachen: Wir haben die Ergebnisse der Welt frühzeitig berichtet und jetzt werden wir durch Reisebeschränkungen bestraft.

Halten Sie es für einen Zufall, dass Omikron in einem so dicht besiedelten Gebiet, wie der Provinz Gauteng entstand?

Ganz klar ist die Verbreitung des Virus kontaktabhängig. Und je dichter die Menschen zusammenkommen, desto problematischer. Ich denke an die Townships in Südafrika, wo sehr viele und arme Menschen auf engstem Raum leben – dasselbe gilt für die Favelas in Brasilien. Dort, wo viele Menschen vor allem in Innenräumen zusammenkommen, breitet sich der Erreger natürlich am schnellsten aus, es gibt sehr viele Infizierte. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Variante entsteht.

Omikron ist ja bereits in zahlreichen Ländern aufgetaucht – teilweise sogar schon im Oktober. Was sagt uns das?

Das sagt uns zwei Dinge: Diese Variante breitet sich offensichtlich relativ schnell aus und wird derzeit noch in der Regel durch Reisende importiert. Wir sehen aktuell noch keine deutliche Ausbreitung in den Ländern außerhalb Südafrikas, das wird aber kommen. Wenn Omikron wirklich infektiöser als Delta ist, könnte dies die dominante Variante werden. Da wir aber aktuell noch nicht genug wissen, muss man das "könnte" betonen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Coronavariante und dem in Südafrika stark verbreiteten Aidsvirus?

Das kann eine Rolle spielen. Wenn eine Person mit geschwächtem Immunsystem infiziert wird, kann sich das Virus lange im Körper vermehren und dementsprechend besser mutieren. Das wurde auch letztes Jahr schon diskutiert, damals für transplantierte Patienten mit geschwächtem Immunsystem. Grundsätzlich ist eine langdauernde Vermehrung eines Virus bei geschwächtem Immunsystem nie gut, Viren verändern sich nun mal über die Zeit. Aber zu sagen, dass neue Varianten öfter in Südafrika entstehen, weil es dort viele Aids-Patienten gibt, ginge mir zu weit. Das kann auch andere Gründe haben und wir wissen gar nicht sicher, wo die Variante ursprünglich entstanden ist.

Wo stehen wir eigentlich gerade in Deutschland? Die Zahlen stagnieren ja.

Bundesweit verharrt die Inzidenz bei ungefähr 440. Wir sehen immer noch die größte Zahl an Neuinfektionen bei Fünf- bis Vierzehnjährigen; die liegen immer noch bei rund 900. Wir sehen aber in einigen Ländern ein Abflachen der Kurve; besonders deutlich in Bayern. Was wir noch nicht sehen, ist eine Umkehr der Kurve, aber auch in Baden-Württemberg ein beginnendes Abflachen. Ich glaube, das sind im Moment vor allem Effekte eines Bewusstseinswandels. Die Menschen sehen, dass wir Patienten ausfliegen, dass die Intensivstationen voll werden. Ich glaube, dass dies eine Änderung des Verhaltens bewirkt. Ob das reicht, den Anstieg umzukehren, bezweifle ich, aber es ist zu früh, um das sicher zu sagen. Ich glaube, dass es die weiteren Maßnahmen braucht.

Eine dieser weiteren Maßnahmen wäre eine Impfpflicht, worüber wir schon oft gesprochen haben. Sind Sie nach Abwägung aller Argumente dafür?

Mein Eindruck ist, dass dies wichtig sein wird, weil wir angesichts der vielen Nicht-Geimpften und durch die immer neuen Varianten Gefahr laufen, wiederholt neue Wellen zu bekommen. Gegen die Impfpflicht spricht vor allem die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. Mein Eindruck ist, dass sich mittlerweile vor allem die Geimpften wegen der vielen Nicht-Geimpften unsicher fühlen und deswegen sehr für eine Impfpflicht plädieren. Das sagen bei uns auch viele Studierende, die Mehrheit ist für verpflichtende Impfung. Es darf aber keinesfalls passieren, dass wir eine Impfpflicht bekommen und dann nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht. Das wäre ein echtes Problem. Darüber hinaus: Man muss immer wieder verdeutlichen, dass mit einer Impfpflicht die aktuelle Situation nicht schnell bekämpft werden kann. Der Effekt wird erst im März, April greifen können.

Sollte die Impfpflicht kommen, träte sie Februar, März in Kraft, damit die Menschen ausreichend Gelegenheit haben, sich impfen zu lassen und genau das, was Sie eben geschildert haben, nicht passiert.

Genau.

In Ländern wie Spanien lässt sich doch ablesen, dass auch ohne Zwang eine sehr hohe Impfquote erreicht werden kann?

Das ist so, klappt aber bei uns leider nicht. Und man sollte auch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir das Virus komplett besiegen, wenn wir eine Impfpflicht haben. Dazu haben wir viel zu viele Infektionen auch unter Geimpften. Und wir können nicht sagen, wie sehr die aktuelle Impfung vor Omikron schützen wird. Ich gehe aber davon aus, dass zumindest ein gewisser Schutz gegeben ist. Von einer Impfpflicht erhoffen wir, dass dies eine Entlastung der Gesundheitssysteme bewirkt, die hohe Zahl an Todesfällen reduziert wird. Aber das Virus lässt sich nicht vollständig wegimpfen. Es wird auch mit einer Impfpflicht Infektionen und Erkrankungen geben. Aber es wird dann so sein, wie wir es von anderen Krankheiten kennen. Und damit können wir leben.