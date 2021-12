Von Julia Lauer

Heidelberg. Die europäische Arzneimittelbehörde Ema hat grünes Licht für die Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige gegeben. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission Stiko steht noch aus. Fragen an den niedergelassenen Kinderarzt Prof. Benedikt Fritzsching und an Dr. Jürgen Grulich-Henn vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums.

Professor Fritzsching, raten Sie Eltern schon jetzt guten Gewissens zu einer Impfung?

Fritzsching: Das ist grundsätzlich eine individuelle Entscheidung. Weil das Risiko sehr klein ist, als Kind in dieser Altersgruppe schwer zu erkranken, muss der Nutzen der Impfung sehr groß sein, sprich der Impfschutz, aber auch die Sicherheit. Die Stiko versucht, bis zum Verfügbarmachen des Impfstoffs vor Weihnachten eine Aussage dazu machen. Wir erwarten, dass sie wie bei den Jugendlichen eine Liste mit Vorerkrankungen hat und für dieses Gruppe eine Empfehlung ausspricht. Die Impfung kann aber auch für Kinder in anderen Konstellationen sinnvoll sein. Auch die psychosozial wichtige Teilhabe von Kindern sollte im individuellen Gespräch als Argument für eine Impfung berücksichtigt werden. Wir beobachten ständig die neuesten Daten zur Pandemie, um auch unsere Patientenberatung neuen Entwicklungen anpassen zu können.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 74: Was man über die Corona-Kinderimpfung weiß Interview: Julia Lauer / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask, Götz Münstermann

Wenn es um den Biontech-Wirkstoff geht, sind Herzmuskelentzündungen gefürchtet. Was wissen wir über die Sicherheit des Impfstoffs?

Grulich-Henn: Die bisherigen Daten deuten darauf hin, dass der Impfstoff auch für die Fünf- bis Elfjährigen sicher ist. In der Studie waren rund 2600 Kinder, Herzmuskelentzündungen sind hier nicht beschrieben worden. Der Impfstoff ist nach heutigem Kenntnisstand sicher, auch wenn man berücksichtigt, dass seit Anfang November allein in den USA 2,5 Millionen Kinder geimpft worden sind. Bis Mitte Dezember haben wir Daten aus der Anwendung.

Wie steht es um die Wirksamkeit?

Grulich-Henn: Die Daten aus der Zulassungsstudie belegen eine Wirksamkeit von über 90 Prozent. Die 10-Mikrogramm-Dosis ist wirksam mit zwei Impfungen. Wie lange sie wirkt, das kann im Moment noch keiner sagen.

Viele Kinderkliniken sind derzeit an der Belastungsgrenze: wegen des R-S-Virus, das die Atemwege befällt. Spielt Covid da derzeit überhaupt eine Rolle?

Grulich-Henn: Noch eine geringe. Aber wir haben Stand 21. November 464 Fälle von sogenanntem Pims in Deutschland, dem pädiatrischen auto-inflammatorischen Syndrom. Das ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die wir in der Folge von Corona-Infektionen beobachten. Wenn die Zahlen insgesamt steigen, müssen wir damit rechnen, dass auch solche Fälle deutlich zunehmen. Wir haben in unserer Klinik immer mindestens 15 teils schwer erkrankte Kinder mit RS-Virus, die wir isolieren müssen. Wenn dann noch Covid dazukommt, wird uns das in ein paar Wochen möglicherweise auch in der Pädiatrie an unsere Grenzen bringen. Im Moment haben wir immer zwei, drei Kinder mit Covid, das können wir gut händeln, aber das könnte sich ändern.

In der Regel haben Kinder keinen schweren Krankheitsverlauf. Herr Fritzsching, welche Symptome haben Ihre jungen Patienten?

Fritzsching: Kinder ohne Vorerkrankungen haben häufig keine oder minimal Symptome. Wenn Symptome auftreten, sind die typischen Beschwerden Kopf- oder auch Halsschmerzen, Schnupfen oder Abgeschlagenheit. Etwas seltener sind Geruchs- oder Geschmacksveränderungen, noch seltener sind Atemprobleme oder auch Lungenentzündungen.

Wie oft haben Kinder noch unter Langzeitfolgen zu leiden?

Fritzsching: Da tut sich die Wissenschaft schwer, Zahlen zu nennen. Es gibt Kinder mit anhaltenden Beschwerden, häufig im neurologischen oder psychosozialen Bereich. Auch unter den Kontaktbeschränkungen, wie sie jetzt womöglich wieder anstehen, leiden Kinder.

Grulich-Henn: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in dieser Altersgruppe jetzt fünfmal so hoch wie vor zwei Monaten. Im Frühjahr werden wir – leider – auch viel mehr über Folgeerscheinungen der Covid-Erkrankung bei Kindern wissen.

Schon bei den älteren Kindern haben nur 45 Prozent den vollen Impfschutz. Wie schätzen Sie die Bereitschaft der Eltern ein, ihre noch jüngeren Kinder impfen zu lassen?

Fritzsching: Fast alle Eltern mit Kindern in dieser Altersgruppe sprechen mich im Moment auf die Impfung an. Sie sorgen sich nicht nur um das Kind, sondern auch um den Eintrag in die Familien. Die meisten Infektionen finden ja im privaten Rahmen statt. Manche Eltern drängen auch zu dieser Impfung. Es gibt auch schon Ärzte, die mit dem Erwachsenenimpfstoff jüngere Kinder impfen, in ganz unterschiedlichen Dosen.

Sie sprechen den Fall an, dass Ärzte Kinder vor der Zulassung gegen Corona geimpft haben. Das ist nicht illegal, aber nicht reguliert.

Fritzsching: Richtig. Das ist nicht nur nicht illegal, oft steht eine große Not dahinter. Es gibt Kinder mit schweren Vorerkrankungen oder sie haben Eltern, die nicht geimpft werden können. Gleichwohl haben wir nun diesen für Kinder zugelassenen Impfstoff in Sichtweite, den wir wie unsere Berufsverbände auch aus medizinischen Gründen empfehlen.

Welche Rolle spielen die Kinder für die vierte Welle – und für die Übertragung?

Grulich-Henn: Zur Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen gehören schätzungsweise 4,5 Millionen Kinder in Deutschland, das sind fünf Prozent der Gesamtbevölkerung, sie werden in ihrer Masse eine Rolle spielen. Die Fünf- bis 14-Jährigen haben die höchste Inzidenz, sie liegt über 600, 700, mitunter über 1000. Damit werden sie auch zu "Spreadern", auch wenn sie nicht so häufig übertragen wie Erwachsene untereinander. Die vierte Welle können wir nicht mehr durch Maßnahmen bei Kindern verändern. Die Hoffnung ist, eine fünfte Welle deutlich besser abzubremsen. Dazu gehört, die Kindergruppe mitzuimpfen.

Fänden Sie auch eine allgemeine Impfpflicht für Kinder gerechtfertigt?

Grulich-Henn: Ziel muss sein, möglichst viele Kinder zu impfen. Ob man das mittels guter Aufklärung oder mit der Impfpflicht macht: Das sind Entscheidungen, die ich als Kinderarzt zum Glück nicht treffen muss. Sobald der Impfstoff zugelassen ist, plädiere ich dafür, die Kinder impfen zu lassen. Je mehr geimpft werden, desto besser.

Interessanterweise weisen die Unter-Einjährigen besonders häufig Corona-Infektionen auf. Kommen wir früher oder später an den Punkt, eine Impfung auch für Säuglinge anzubieten?

Grulich-Henn: Bei den Fünf- bis Elfjährigen bin ich guter Dinge, dass die Empfehlung kommen wird. Dann hätten wir einen Großteil der Bevölkerung. Dann wird man nach den ganz Kleinen schauen, aber da wäre ich vorsichtig. Die Impfung von ganz kleinen Kindern birgt noch einmal andere Risiken, da wird man Studien brauchen. Und die bisherigen Zahlen zeigen, dass diese Gruppe selten schwer erkrankt. Im Moment sind die Infektionen bei den Null- bis Vierjährigen angestiegen, aber die Inzidenz ist geringer als im Bundesdurchschnitt. Bei den ganz Kleinen stehen wir nicht unter dem Druck, jetzt sagen zu müssen: Die müssen wir auf Teufel komm raus alle impfen.