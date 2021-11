Von Benjamin Auber

Heidelberg. Jürgen Bauer ist Professor für Geriatrie und ärztlicher Direktor des Bethanien-Krankenhauses. Außerdem leitet er den "Interklinischen Stab", der in der Corona-Krise die Zusammenarbeit aller Kliniken in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis koordiniert.

Herr Bauer, was macht Ihnen die größten Sorgen? Ungeimpfte oder die steigende Zahl von Impfdurchbrüchen, die vulnerable Gruppen gefährdet?

Es sind vor allem die Ungeimpften, weil wir davon ausgehen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit in dieser Gruppe am höchsten ist. Impfdurchbrüche stehen hierbei nicht im Mittelpunkt.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 72 Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Letzte Woche gab es einen Corona-Ausbruch in einem Heidelberger Pflegeheim – ohne Krankenhaus-Einweisungen. Ist das ein beruhigendes Zeichen?

Beruhigend insofern, dass wir in den Pflegeheimen mit den Impfungen eine bessere Lage haben als im letzten Herbst. Dennoch müssen wir ständig beobachten, was eine derart hohe Inzidenz wie im Augenblick in Bezug auf die Erkrankungs- und Todesfälle bedeutet. Die Anzahl der Ausbrüche und die Fälle pro Ausbruch in den jeweiligen Heimen nehmen deutlich zu, und das ist besorgniserregend.

Müssen wir nicht noch viel strengere Testpflichten durchsetzen, beispielsweise mit engmaschigen PCR-Tests, um weitere Ausbrüche zu verhindern?

Mit dem Erreichen der Alarmstufe wird jetzt täglich getestet. Obwohl die Antigen-Schnelltests nur maximal 60 Prozent der infizierten Geimpften herausfiltern, bedeutet das dennoch eine gewisse Sicherheit, weil diejenigen, die bei einem negativen Schnelltest infiziert sind, in der Regel nicht hochinfektiös sind. Außerdem ist das Ergebnis in 15 Minuten rasch vorhanden, der PCR-Test als Goldstandard wäre nicht so rasch verfügbar.

Und warum machen wir das nicht?

Es wäre eine sehr große logistische Herausforderung, die Infizierten flächendeckend durch PCR zu identifizieren, da zunächst eine PCR-Pooltestung zum Einsatz kommen müsste. Die bei einem positiven Pooltest sich anschließende PCR-Einzeldiagnostik wäre in vielen Heimen nach meiner Ansicht nicht zeitnah leistbar. Zudem wären die PCR-Kapazitäten vermutlich in kürzester Zeit aufgebraucht. Es ist eine schwierige Abwägungsfrage, wie lange ein Regelbetrieb möglich bleibt. Testen ist zwar ein wichtiges Element. Elementarer erscheint mir aber das korrekte Tragen der FFP2-Masken, die viele mögliche Ansteckungen konsequent verhindern. Eine strenge Maskendisziplin hilft uns.

Wie viele der Alten- und Pflegekräfte sind derzeit in den Heimen geimpft? Eine bessere Impfquote würde helfen ...

In den Heimen besteht mancherorts noch eine größere Impflücke. Die Quote der Geimpften liegt zwischen 60 und 80 Prozent. Im Krankenhaus allerdings deutlich höher, weil das Bewusstsein für diese Krankheit dort bereits anders verankert ist.

Woran liegt es denn, dass es unter den Pflegenden immer noch so viele Impfverweigerer gibt?

Die Mitarbeiter kommen aus verschiedenen Kulturkreisen mit unterschiedlichen Einstellungen zu religiösen und weltanschaulichen Fragen. Es spielt mit eine Rolle, dass Osteuropa besonders niedrige Impfquoten hat. Unsicherheiten in Bezug auf medizinische Maßnahmen und die staatliche Fürsorge werden importiert. Sprachliche und kulturelle Barrieren abzubauen, um die Wichtigkeit der Impfung zu erklären – das ist bisher leider noch nicht überall im ausreichenden Maße gelungen.

Hilft als letztes Mittel nur eine Impfpflicht für alle, die in einer Betreuungseinrichtung arbeiten?

Auch in der bereits schlimmen vierten Welle erleben wir bislang nicht, dass die Erstimpfungen jetzt massiv steigen. Klar ist es aber, dass wir eine deutlich höhere Impfquote brauchen, um einer fünften Welle zu entgehen. Langfristig wird es nicht anders gehen, dass nicht nur Pflegekräfte, sondern alle Teile der Gesellschaft sich impfen lassen. Ohne eine allgemeine Impfpflicht wird es nicht gehen.

Haben Sie keine Angst, dass wir durch eine zunächst berufsgruppenspezifische Impfpflicht Arbeitskräfte in der Pflege verlieren werden?

In anderen Ländern wie Italien oder Frankreich hat das ganz gut geklappt. Ich wundere mich, warum wir uns in Deutschland damit so schwer tun. Aber die Lage könnte sich so zuspitzen, dass es keine andere nachhaltige Lösung gibt und wir dann eventuell, so schwer die Situation auf dem Arbeitsmarkt auch ist, zu diesem Mittel greifen müssen.

Was können Sie zu gesundheitlichen Folgen des Corona-Virus sagen? Was ist mit Long-Covid vor allem bei älteren Menschen?

Jede Woche lernen wir durch neue Studien etwas dazu. Eigentliches Long-Covid wird erst nach sechs Monaten zuverlässig diagnostiziert. Was wir aber schon wenige Tage und Wochen nach Erkrankungsbeginn sehen, ist ein wesentlicher Anteil von älteren Covid-Patienten, die unter erheblichen Beeinträchtigungen im Bereich des Denkens und der Auffassungsgabe leiden. Das betrifft nicht nur Menschen, die im Krankenhaus waren, sondern auch diejenigen, die eine Infektion zu Hause überstanden haben.

Welchen Einfluss hat das auf Ihre tägliche Arbeit?

Covid kann längerfristig unter anderem durch Entzündungsreaktionen zu Schäden im Gehirn führen. Schwere Infektionskrankheiten, wie übrigens auch die Influenza, werfen uns in unserem Bestreben, für ein gutes Altern zu sorgen, zurück. Es bestehen kaum noch Zweifel daran, dass Covid die Entstehung einer Demenz fördern kann, auch wenn es dazu noch keine langfristigen Studien gibt. Ein Über-80-Jähriger, der schwer an Covid erkrankt, hat mit einem ganz anderen funktionellen Handicap zu kämpfen bis hin zur Unselbstständigkeit. Deswegen ist die Bekämpfung der Pandemie auch aus dieser Sicht ein gesellschaftlicher Auftrag.

Legen wir als Gesellschaft zu wenig den Fokus auf die Folgen der Pandemie?

Die Gesellschaft schafft es nur beschränkt, parallel verschiedene Ziele zu erfassen und zu verfolgen, vor allem weil es jetzt zuvorderst darum geht, die vierte Welle zu brechen. Was auch im Prinzip richtig ist, um weniger Long-Covid-Fälle zu produzieren. Was wir allerdings besser erfassen sollten, ist, ob diese Patienten spezielle Formen der Rehabilitation benötigen. Die Anlaufstellen, die Spezialwissen zu diesem Thema vorweisen können, sind häufig dem Ansturm nicht gewachsen, sodass viele Patienten aktuell hilflos sind.