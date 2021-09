Von Klaus Welzel

Heidelberg. In der 63. Folge des RNZ-Corona-Podcasts zieht Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich Bilanz über die deutsche Corona-Politik.

Professor Kräusslich, Ärztepräsident Gassen fordert einen "Freedom Day" nach britischem Vorbild. Was halten Sie von dieser Idee?

Wir alle wünschen uns unser früheres normales Leben zurück. Nur kann man das nicht einfach beschließen – weder als Politiker noch als Präsident der Kassenärzte. Man kann natürlich einen Zeitpunkt definieren, ab dem man Beschränkungen aufhebt. Ich halte aber den Zeitpunkt, den Herr Gassen vorschlägt, nicht für sinnvoll.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 63: "Im Frühjahr haben wir Corona hinter uns" Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Er hatte den Herbst vorgeschlagen?

Ja, Ende Oktober. Das ist aber zu früh und der Bezug auf andere Länder ist irreführend. Als man in Großbritannien die Auflagen aufgehoben hat, lag dort die Impfquote höher und wegen der viel höheren Zahl an Genesenen gibt es eine insgesamt höhere Immunität; zudem ging es in den Sommer, wo die Infektionszahlen niedriger sind. Dänemark, das auch als Beispiel genannt wird, hat eine mehr als zehn Prozent höhere Impfquote als Deutschland. Also: Wir sind noch nicht dort. Und der Wunsch von Herrn Gassen, dass nach einer solchen Ankündigung viele Menschen sagen "Oh, ab dann gibt es keine Beschränkungen mehr, da lasse ich mich schnell noch vorher impfen" – das scheint mir utopisch. Ich halte den Vorschlag daher für falsch.

Hintergrund Wie verträglich ist die dritte Impfung? Genauso gut, wie die erste oder zweite Spritze, sagt Hans-Georg Kräusslich in der Langfassung von Podcast-Folge 63. Eine Autoimmunreaktion hält er mehr oder minder für ausgeschlossen. In der Regel sei die sogenannte "Booster-Sprize" gut [+] Lesen Sie mehr Wie verträglich ist die dritte Impfung? Genauso gut, wie die erste oder zweite Spritze, sagt Hans-Georg Kräusslich in der Langfassung von Podcast-Folge 63. Eine Autoimmunreaktion hält er mehr oder minder für ausgeschlossen. In der Regel sei die sogenannte "Booster-Sprize" gut verträglich > Mit Covid monatelang auf Station: Am Uniklinikum blieb ein Patient drei Monate auf der Intensivstation. Ein anderer Patient aufgrund weiterer Erkrankungen acht Monate. > Alle 63 Folgen auf rnz.de: Die Langfassung der jeweiligen Folge können Sie als Podcast auf unserer Homepage nachhören: rnz.de/corona-podcast.de oder den QR-Code einscannen.

[-] Weniger anzeigen

Die Schulrektoren sehen ihren Freedom-Wunschday im Frühjahr!

Das deckt sich mit der aktuellen Erwartung. Wir werden im Herbst und Winter vermutlich wieder mehr Infektionen haben – wie generell bei Erkrankungen der Atemwege. Und zum Frühjahr wird es besser, das kennen wir von der Grippe. Insofern teile ich die Einschätzung, dass wir es nach dann insgesamt zwei Jahren – zum Glück bei wegen der Impfung sinkender Anzahl an Infektionen und Erkrankungen – weitgehend hinter uns haben werden.

Apropos Grippe: Die Nachrichtenagentur dpa meldet vermehrt Fälle in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr fiel die Grippe-Saison quasi aus. Mit welchem Verlauf der Grippe rechnen Sie?

Dass die Grippe-Saison im letzten Winter komplett ausgefallen ist, lag an der Maskenpflicht und den Kontaktbeschränkungen. Wenn wir das mit der gleichen Konsequenz im kommenden Winter wiederholen, könnte die Anzahl der Grippefälle erneut niedrig sein. Umgekehrt ist es so, dass die dauerhafte Immunität der Bevölkerung auch durch erneute Infektion mit dem Erreger gestärkt wird. Deshalb gibt es die Überlegung, dass die Bevölkerung empfänglicher für Grippeviren werden könnte, wenn der Erreger nach einer längeren Pause wieder vermehrt auftritt. Was hier überwiegt, ist schwer vorherzusagen.

Verstehe ich Sie richtig: Wenn durch die Schutzmaßnahmen die Grippesaison erneut ausfällt, steigt die Gefahr, einer heftigeren Grippewelle danach?

Zumindest wäre das denkbar und man sollte auf jeden Fall die Grippeimpfung sehr stark empfehlen – insbesondere für Ältere und für Menschen mit Vorerkrankungen, die auch hier das größte Risiko tragen.

Ihr Kollege Christian Drosten sagte kürzlich, früher oder später würde sich jeder mit Corona infizieren. Sehen Sie das genauso?

Er meint dabei natürlich die Ungeimpften. Auf lange Sicht kann man davon ausgehen, dass sich jeder Ungeimpfte infizieren wird, wenn der Erreger in der Bevölkerung bleibt. Das heißt aber nicht, dass dies bis zum nächsten Frühjahr oder Sommer passieren wird. Das erwarte ich nicht, es würde aber vielleicht dann eintreten, wenn wir dem Vorschlag des Präsidenten der Kassenärztlichen Vereinigung folgen.

Wenn Sie Deutschland eine Note für die bisherige Corona-Politik geben müssten, wie fiele die aus?

Vieles ist richtig gemacht worden, aber manches war in anderen Ländern besser. In der frühen Phase haben wir schnell und intensiv reagiert, schnell die Testung aufgebaut, die erste Welle gut eingedämmt. Der Biontech-Impfstoff, der heute weltweit eingesetzt wird und hervorragend wirkt, wurde in Deutschland entwickelt. In anderen Bereichen ist es nicht so gut. Die Impfquote ist in Deutschland deutlich schlechter als in anderen europäischen Ländern. In Frankreich ist sie besser, in Italien, in Spanien, in Dänemark. Möglicherweise war durch die schweren Verläufe im Frühjahr 2020 in manchen Ländern die Bereitschaft größer, sich impfen zu lassen, aber es wurde auch stärker vermittelt. Auch wenn wir an das Hin und Her der politischen Debatten denken, an die nicht immer nachvollziehbaren Regeln, dann war da manches wenig hilfreich. Natürlich waren auch manche Einschätzungen in der frühen Phase nicht zutreffend – auch von mir; das ist nie gut, aber es handelte sich eben um einen neuen Erreger und wir alle mussten dazulernen. Zusammenfassend: In der frühen Phase waren wir sehr gut, danach immer noch gut, aber es gibt Bereiche – ein weiteres Beispiel sind die Schulen –, wo es andere besser gemacht haben.

Frankreich, um ihr Beispiel aufzugreifen, setzte ja auf Druck, eine Impfpflicht, wie wir sie hier nicht durchsetzen könnten.

Ich bin nicht sicher, ob man es bei uns nicht durchsetzen könnte. In Frankreich gab es auch massive Proteste. Und die meisten von uns hätten nicht angenommen, dass Italien eine derart strikte Regelung einführen könnte, wie den Green-Pass – und dies mit relativ geringen Protesten. Insofern glaube ich schon, dass man es auch in Deutschland durchsetzen könnte. Die Frage ist vielmehr: Müssen wir es machen, um gut durch die Pandemie zu kommen? Ich glaube weiterhin, dass wir keine Impfpflicht brauchen. Aber gleichzeitig müssen wir alle gemeinsam dafür werben, dass sich mehr Menschen impfen lassen und weiterhin Vorsichtsmaßnahmen beachten.