Von Klaus Welzel

Heidelberg. Spätestens mit dem Auftreten der Delta-Variante hat sich das Coronavirus fest etabliert. Hilft es da, wenn bei den Geimpften noch einmal nachgezählt wird? Antworten vom Chefvirologen des Heidelberger Universitätsklinikums Hans-Georg Kräusslich.

Prof. Kräusslich, jetzt sollen womöglich deutlich mehr Menschen geimpft sein, als gemeldet. Halten Sie, wie jetzt beschlossen, eine Umfrage für das richtige Instrument, um die Impfquote zu messen?

Man kann es versuchen. Ich bezweifle aber, ob uns das wirklich bessere Zahlen gibt. Und ich sehe nicht wirklich, was es uns hilft, wenn dann herauskommt, dass zwei Prozent mehr geimpft sind. Ehrlich gestanden: Ich halte es nicht für notwendig.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 59: Was bedeutet es, wenn die Inzidenzwerte wieder deutlich steigen? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Im Grunde führt diese geplante Umfrage, die das RKI angestoßen hat, ja auch nicht weiter in der Debatte.

Es wird kein entscheidender Faktor für das weitere Vorgehen sein. Dabei kann ja nicht herauskommen, dass weniger Menschen geimpft worden sind, weil die RKI-Zahlen auf den gesicherten Meldungen beruhen. Insofern kann die Zahl der Geimpften gegebenenfalls nur höher sein. Aber welche Erkenntnis für das weitere Vorgehen wir daraus ziehen können, das erschließt sich mir nicht.

Sie haben mir jüngst gesagt, auch am Klinikum seien wahrscheinlich mehr als 80 Prozent der Pflegekräfte geimpft, weil nicht alles erfasst wird. Wieso eigentlich nicht?

Wir wissen natürlich genau, wie viele Personen über den betriebsärztlichen Dienst geimpft worden sind und wie viele in der sehr frühen Phase zur Impfung an das Zentrale Impfzentrum gemeldet wurden. Wir haben aber keine Information, wenn sich Mitarbeiter beim Hausarzt, im Urlaub oder anderswo haben impfen lassen. Insofern ist die Zahl der Geimpften am Klinikum höher als 80 Prozent, aber wir wissen es nicht genau – da greift der Datenschutz. Noch deutlicher wird dies bei den Studierenden. Da haben sich sicherlich sehr Viele impfen lassen, aber in der Regel nicht bei uns und dann können wir es nicht wissen.

Wenn in Israel jetzt immer mehr Geimpfte an Corona erkranken – was bedeutet das für uns?

In Israel und anderen Ländern, in denen sehr früh viel geimpft wurde, steigt die Zahl der Infektionen wieder an. Das betrifft zum Teil Ungeimpfte, aber wir sehen auch, dass für die Delta-Variante der Impfschutz nicht mehr so gut ist. Dabei ist der Schutz vor schwerer und beatmungspflichtiger Erkrankung sehr viel besser als der Schutz vor Infektion, aber auch etwas reduziert. Insofern sind die meisten Erkrankungen bei Geimpften milde, auch bei Deltainfektion liegt der Schutz vor schwerer Erkrankung noch bei 80 bis 90 Prozent. Aber bei vielen Infizierten insgesamt sieht man natürlich auch schwere Fälle bei Geimpften, das ergibt sich aus den Zahlen.

Also kein Grund zur Sorge?

Wir können aus der Situation in Israel und anderen Ländern ungefähr vorhersagen, was auf uns zukommen wird. Die Fallzahlen steigen, es wird dann auch mehr Erkrankungen und schwere Verläufe geben, seltener aber eben auch bei Geimpften. Und das Risiko ist natürlich bei Vorerkrankung oder Immunschwäche größer. Deshalb plädieren wir ja für die Auffrischimpfung im Frühherbst für Risikogruppen.

Wie hoch ist denn die Impfquote in Israel im Vergleich zu Deutschland?

Das ist wirklich interessant: Wir lesen immer vom Impfweltmeister Israel, wo alles viel schneller geht. Das stimmt auch, aber die Gesamtzahl der Geimpften ist ähnlich wie bei uns: In Israel sind mittlerweile 58 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Deutschland 56 Prozent. Auch in Israel ist die Impfbereitschaft nicht bei allen vorhanden. Ich weiß nur von einem Land, in dem die Impfbereitschaft ungebrochen anhält und das ist Spanien. Dort haben deutlich über 60 Prozent die vollständige Impfung und über 70 Prozent die Erstimpfung erhalten.

Um eine so genannte Herdenimmunität zu erreichen, müssten angesichts der Delta-Variante in Deutschland 80 Prozent der Menschen geimpft sein. Ist das überhaupt realistisch angesichts der Vielen, die gar nicht geimpft werden können?

Wir haben in Deutschland eine Bevölkerung von 83 Millionen Menschen, darunter sind knapp 14 Millionen unter 18, hinzukommen geschätzte 3 Millionen, die aus anderen Gründen nicht geimpft werden können. Ich schätze, dass derzeit für ca. 18 bis 20 Prozent der Bevölkerung keine Impfempfehlung vorliegt oder, dass nicht geimpft werden kann. Wenn wir das umrechnen, sind zwei Drittel bis drei Viertel der aktuell impffähigen Menschen geimpft. Ganz klar: Das sind nicht genug. Wir müssen mehr Menschen vom Impfen überzeugen. Aber der Wert ist auch nicht so schlecht, wie oft gesagt wird. Auch im internationalen Vergleich ist das ähnlich, wie in den Ländern, die wir für ihren Impffortschritt so bewundern.

Die Inzidenz verliert in der Pandemiebekämpfung an Aussagekraft. Wie sehr kann man denn die Werte überhaupt vernachlässigen?

Hier muss man unterscheiden, wozu die Zahl dienen soll: Bisher war die Inzidenz ein scharfer Parameter, der ab einer bestimmten Zahl dazu führte, dass Einschränkungen greifen. Davon hat sich Baden-Württemberg gerade verabschiedet – und das halte ich für richtig. Trotzdem hat die Inzidenz eine Signalwirkung. Wir werden sehen, dass die Zahlen in den nächsten Wochen noch deutlich schneller ansteigen, als derzeit. Das beeinflusst die Wahrnehmung jedes Einzelnen. Es wird einem mehr bewusst, auch ich kann mich infizieren. Dies kann und wird hoffentlich dazu führen, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Mittlerweile laufen die Impfungen ja auch schon ein Dreivierteljahr und man sieht, dass es geimpften Menschen gut geht.

In Kalifornien herrscht mittlerweile eine Testpflicht für Lehrer und Schulpersonal. Wäre das auch hier sinnvoll?

Wir gehen davon aus, dass die allermeisten Lehrer und das Schulpersonal geimpft sind. Eine zusätzliche Testpflicht für Geimpfte halte ich nicht für angemessen – wohl aber für Personen, die nicht geimpft sind; dann ist eine regelmäßige Testung unbedingt sinnvoll.

Durchgeführt wird das ja zum Schutz der Kinder, die nicht geimpft werden können – in den USA Kinder unter zwölf. Was können wir hier in Deutschland unternehmen, um die zu schützen, die nicht geimpft werden können.

Insgesamt sollten wir die Zahl der Tests, und vor allem der PCR-Tests, wieder erhöhen, momentan wird zu wenig getestet. Auch Menschen mit leichten Symptomen sollten getestet werden und in Schulen ist regelmäßiges Testen wichtig. Hinzukommt regelmäßiges Lüften, wenn es möglich ist, Filteranlagen, dort, wo Lüften unzureichend ist. Und weiterhin: die Maske. Sie schützt gut, und wenn ich sie trage, habe ich eine große Chance, mich nicht zu infizieren.

Auch Universitäten sind betroffen – was unternimmt die Medizinische Fakultät, um einen Semesterbeginn in Präsenz zu ermöglichen?

Über die Studierenden wird viel zu wenig geredet! Vor allem die Erstsemester konnten im letzten Jahr gar nicht richtig beginnen. Wir bauen darauf, so viel Präsenzunterricht wie möglich durchführen zu können und planen auch so. Große Vorlesungen können virtuell abgehalten werden, aber praktische Übungen und Seminare brauchen Präsenz. Natürlich unter Einhaltung der 3-G-Regeln: Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zutritt. Grundsätzlich ist es unser Ziel, das Wintersemester in Präsenz durchzuziehen. Aber natürlich sind wir von den Verordnungen des Landes abhängig.