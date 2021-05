Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit März 2020 steht Hans-Georg Kräusslich im RNZ-Corona-Podcast Rede und Antwort. Der Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum ist einer der Experten, die bei der Ausbreitung des Coronavirus dem Wetter eine deutliche Rolle zuschreiben: Je mehr sich die Menschen im Freien aufhalten, desto geringer die Ansteckungsgefahr. Die aktuelle Entwicklung gibt dem Dekan der Medizinischen Fakultät wieder einmal recht.

Prof. Kräusslich, jetzt werden ab 7. Juni auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft. Eine richtige Entscheidung?

Ich halte es für richtig, dass Kinder und Jugendliche ab Zwölf die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen.

Das Kernproblem besteht ja in der Knappheit des Impfstoffs. Wie könnte man mehr Gerechtigkeit walten lassen?

Die eigentliche Frage lautet für mich: Was ist hier eigentlich gerecht? Wer ist als Erster, Zweiter, Dritter dran? Die Ständige Impfkommission hat vor Monaten einen recht kleinteiligen Plan mit vielen Untergruppen aufgestellt und schon da gab es viele und kontroverse Diskussionen. So wurde im März diskutiert, ob jetzt Lehrkräfte geimpft werden, Polizisten, Sicherheitskräfte. Ich befürchte, dass wir keinen gesellschaftlichen Konsens zur Frage erzielen können, welche Impfreihenfolge gerecht ist. Es wird immer, oft auch nachvollziehbare, Argumente für diese oder jene Gruppe geben, aber der Impfstoff reicht eben noch nicht für alle. Zu Beginn, als nur wenig Impfstoff zur Verfügung stand, war es völlig richtig, ältere Personen, insbesondere in den Heimen, und das Klinikpersonal mit Patientenkontakt zuerst zu impfen. Den Erfolg sehen wir aktuell an den niedrigen Fallzahlen bei den Älteren. Jetzt ist es wichtig, mobile Impfteams in die sozialen Brennpunkte zu schicken, um dort eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Denn dort klappt es mit den Impfterminen oft nicht so gut.

Sind denn mittlerweile am Klinikum alle geimpft, die das so wollten?

Im patientennahen Bereich haben alle Personen, die geimpft werden wollten, eine Impfung erhalten.

Wir sprachen schon einmal über die mangelnde globale Impfgerechtigkeit. Und Sie sagten, ohne einen weltweit verfügbaren Impfstoff sei die Pandemie nicht zu stoppen. Bis wann, glauben Sie, wird diese Impfgerechtigkeit herstellbar sein?

Die Frage hat mehrere Facetten: Zum einen gibt es derzeit schlicht nicht genug Impfstoff, das sehen wir gerade in Indien oder Afrika. Die zweite Frage ist, welchen Impfstoff man wo einsetzt. Das ist in den letzten Monaten komplizierter geworden, weil die Vektorimpfstoffe, wie Astra-Zeneca, aufgrund der etwas geringeren Schutzwirkung gegenüber den mRNA-Impfstoffen und wegen der seltenen Nebenwirkungen, weniger gefragt sind. Es sind aber dennoch sehr gute Impfstoffe, man kann sie leichter lagern und sie sind mit 2 bis 3 Euro pro Impfdosis wesentlich günstiger als mRNA-Impfstoffe mit 15 bis 20 Euro pro Dosis. Hier kommt die dritte Facette ins Spiel: Können und wollen wir die Herstellung der Impfgerechtigkeit finanzieren? Das scheint mir noch nicht ausdiskutiert.

Letzte Woche standen Indien und Nepal im Fokus unseres Gesprächs. Gibt es weitere Brennpunkte?

Nein, keine neuen. In Lateinamerika, etwa Teilen Argentiniens, ist es in den letzten Wochen auch problematisch gewesen. Aber Indien ist weiterhin am schlimmsten betroffen, obwohl auch dort die Fallzahlen glücklicherweise nicht mehr so steigen. Hoffentlich ist das eine Wende zum Besseren. Sonst sind es eher regionale Brennpunkte, da geht es z. B. auch um soziale Fragen. In den USA etwa ist das Ausmaß der Infektionen ganz klar mit der Hautfarbe verbunden. In Deutschland ist die regionale Streuung geringer. Hier ist die Bevölkerung auch deutlich homogener.

Die USA wollen jetzt den Ursprung des Virus noch einmal neu erforschen. Könnte das Virus Ihrer Erkenntnis nach doch aus einem Labor stammen?

Also meine Kontakte zur CIA, zum US-Geheimdienst, sind nicht existent.

Ich dachte auch eher an Ihre Kontakte zu chinesischen Forschern.

(lacht) Ich habe nicht die Spur einer Ahnung, woher diese neuen Erkenntnisse stammen sollten. Die Hypothese, dass ein Virus aus einem Labor stammen könnte, taucht in der aktuellen Pandemie nicht zum ersten Mal auf. Diese Diskussion ging zum Ursprung von HIV über Jahrzehnte, bis nach mehr als 20 Jahren die Übertragung vom Affen auf den Menschen zweifelsfrei nachgewiesen wurde. Zu Sars: Wir können weder beweisen, dass es aus einem Labor kam, noch können wir beweisen, dass dem nicht so ist. Aber die Tatsache, dass in einer Höhle in China schon vor fünf Jahren bei Fledermäusen Viren, die diesem Virus sehr, sehr ähnlich sind, gefunden wurden, macht es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Virus vom Tier auf den Menschen übertragen wurde – wie das auch bei anderen neu aufgetretenen Viruskrankheiten der Fall war.

Solche Untersuchungen dienen ja dem Ziel, ähnliche Pandemien für die Zukunft zu verhindern. Kann das überhaupt gelingen?

Nein, sicher verhindern wohl nicht. Und solche Diskussionen sind da auch wenig zielführend. Selbst wenn man wüsste, dass ein neues Virus aus einem Labor gekommen ist (bisher war das noch nie der Fall), könnte man zwar sagen, das darf nie wieder passieren. Aber es könnte eben doch wieder passieren. Ich habe erhebliche Zweifel, dass die jetzt angekündigte Untersuchung durch die CIA uns weiterbringt. Ich glaube eher, dass es bei solchen Diskussionen – wie generell in bedrohlichen Situationen – darum geht, einen Schuldigen zu finden.

Zum Schluss ein Blick in die Region: Die Inzidenzwerte rasseln nach unten. Ist es da eigentlich überhaupt so schlimm, wenn es wochenends in der Heidelberger Fußgängerzone oder auf der Neckarwiese etwas enger wird?

Nein, ist es nicht. Im Freien ist das aktuell kein großes Problem. Die großen Neckarwiesenpartys, bei denen viel Alkohol getrunken wird, sollte man allerdings unbedingt verhindern. Die Problematik bei allen Empfehlungen ist: Man muss weiter zur Vorsicht raten, darf aber nicht dramatisieren. Hier den richtigen Mittelweg zu finden, zwischen "Ja, wir müssen noch aufpassen" und "Es ist kein Problem, wenn Du Dich mit jemanden in 50 Zentimeter Abstand im Freien unterhältst", ist nicht immer ganz einfach.

Um ganz konkret zu werden: Auf meinem Weg in die Neugasse sehe ich von Tag zu Tag in der Fußgängerzone immer mehr Menschen ohne Masken. Nun die etwas plakative Frage: Beunruhigend ist das aber nicht?

Ja, so würde ich das auch sehen!