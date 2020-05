Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit Ende März bestreitet Hans-Georg Kräusslich den Corona-Podcast der RNZ (hier geht es zu allen bisherigen Folgen). In der 13. Folge geht es unter anderem um die reelle Ansteckungsgefahr in der Kurpfalz. Der Chefvirologe des Heidelberger Universitätsklinikums will zwar keine komplette Entwarnung geben; aber die Gefahr war eindeutig schon einmal größer.

Prof. Kräusslich, warum sterben durch Covid-19 in den USA, in Brasilien, in Spanien und Italien so viele Menschen, in Deutschland und Österreich dagegen so wenige?

Zunächst muss man fragen: Wie viele Menschen sind in den jeweiligen Ländern infiziert? Das weiß man aber oft nicht so genau. So schien in den USA zu Beginn der Epidemie die Todesrate besonders hoch zu sein – weil dort weniger getestet wurde und Infizierte mit weniger Symptomen nicht bemerkt wurden. Hinzukommt, welche Gruppen einer Gesellschaft das Virus erreicht hat. In Deutschland waren das anfangs vor allem jüngere Urlauber, die zuvor in Südtirol und Österreich waren. Menschen, die im Wesentlichen gesund waren, und dann ist der Verlauf anders, als wenn es Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen betrifft. Und drittens ist es eine Frage der intensivmedizinischen Kapazität und Qualität. Wir haben in Deutschland und Österreich eine relativ früh erkannte Ausbreitung mit intensiver Testung und Nachverfolgung von Kontakten, außerdem eine sehr gute intensivmedizinische Versorgung. Das zusammen hat sich positiv ausgewirkt.

Kann es aber auch sein, dass die Menschen in Deutschland und Österreich vielleicht gesünder sind, gesünder leben, dass sie über eine bessere Resilienz verfügen?

Möglich ist vieles, aber ich würde annehmen, dass die oben genannten Faktoren eine größere Rolle spielen. Natürlich sind die Auswirkungen schlimmer, wenn der Erreger in eine Bevölkerungsgruppe mit vielen Vorerkrankungen oder einer schlechten gesundheitlichen Konstitution kommt. Aber ich glaube nicht, dass dies generell Unterschiede zwischen den genannten Ländern erklärt.

Wir befinden uns gerade in einer heftig geführten Lockerungsdiskussion. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Ausbrüche in der Baptistengemeinde in Frankfurt und auch den Ausbruch in einem Restaurant in Friesland? Sind das schwere Rückschläge?

Ich glaube diese Rückschläge – und es werden ganz sicher noch weitere kommen – geben uns Hinweise, wo sich der Erreger bevorzugt ausbreiten kann. Konkret: Wenn Menschen sich über längere Zeiträume und in etwas größeren Gruppen in geschlossenen Räumen ohne gute Durchlüftung aufhalten, scheint das Risiko am höchsten zu sein. Das trifft auf die Schlachtbetriebe zu, auch auf die Ausbrüche in Heimen und auf die Kirche in Frankfurt und das Restaurant in Leer. Im Vergleich dazu gibt es z. B. beim Personal im Einzelhandel nicht viele Fälle, wo zwar viele Kunden kommen, aber sich im Laden bewegen und nicht länger aufhalten und wo ein stärkerer Luftaustausch vorhanden ist.

Das heißt, sobald ich mich mit mehreren Menschen in einem Raum aufhalte, ist es richtig, zu lüften?

Absolut. Wir haben z. B. schon in der frühen Phase im März bei unseren Besprechungen und anderen Treffen immer die Fenster offen gehabt, zum Glück war der März nicht sehr kalt.

Heftig diskutiert wird die Wiedereröffnung von Kitas und Grundschulen – Frau Eisenmann hat gesagt, die Abstandsgebote werden für Dritt- und Viertklässler nicht gelten. Ist das in Ordnung so?

Das ist eine politische Entscheidung, ich habe das schon öfter gesagt. Kinder können sich infizieren und andere anstecken, aber die bisherigen Erkenntnisse legen nahe, dass sie keine besonders starke Rolle bei der Ausbreitung des Virus spielen. Die Politik muss abwägen, wie das Risiko zu werten ist im Vergleich zur Bildungsgerechtigkeit und den Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft, wenn Kitas und Schulen geschlossen bleiben. Und diese Bewertung hat sich verändert. In der frühen Phase der Pandemie war es nach meiner Auffassung richtig, ein generelles Stoppschild zu setzen, damit die rasche Ausbreitung aufgehalten wird. Jetzt wissen wir mehr und haben weniger Infektionen. Wenn jetzt wieder geöffnet wird – was ich für richtig halte –, sollte man punktuell testen, ob wir vermehrt Infektionen in Schulen und Kitas sehen.

Derzeit gibt es in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis, aber auch im Neckar-Odenwald-Kreis so gut wie keine Infizierten. Da ist doch die Gefahr, dass ich mir das Virus hole, minimal? Oder nicht?

Das Risiko einer Infektion ist im Moment sehr gering, aber nicht gleich null. Es gibt auch noch unerkannte Infektionen, nicht viele, aber doch. Und wenn ich mit diesen Personen in Kontakt komme, kann ich mich infizieren. Auch die Leute, die in Leer ins Restaurant gegangen sind, gingen davon aus, dass sie sich angesichts niedriger Infektionszahlen in ganz Niedersachsen nicht anstecken können. Das Beispiel zeigt: Es ist unwahrscheinlich, aber es kann eben doch passieren.

Angenommen, im Herbst droht eine zweite Welle: Was kann die Politik heute tun, um die Gesellschaft darauf vorzubereiten, auch um einen zweiten Lockdown zu verhindern?

Ich glaube, dass das schrittweise Vorgehen bei den Lockerungen hilft, eventuell notwendige schrittweise Einschränkungen zu einem späteren Zeitpunkt vorzubereiten. Ich hoffe, dass wir bis zu einer möglichen zweiten Welle möglichst weitgehend zu einem annähernd normalen Alltag kommen werden, und dass wir dann sehr spezifisch ein Infektionsgeschehen dort eindämmen können, wo es auftritt. Das kann man sich wie viele kleine Feuerchen vorstellen, die kein Flächenbrand sind. Wenn ich die einzeln und spezifisch löschen kann, dann tritt der Flächenbrand auch nicht ein.

Wie sähen die notwendigen Maßnahmen aus?

Wir müssen bei den Gesundheitsämtern für ausreichend Personal sorgen, damit die Infektionsfälle verfolgt werden können. Wir müssen intelligente Teststrategien entwickeln, damit wir unentdeckte Infektionen frühzeitig bemerken, und beobachten, ob es einen Anstieg der Infektionen in der Bevölkerung allgemein gibt. Und die digitale Aufbereitung der Informationen muss verbessert werden, sodass man in Echtzeit und für präzise Bereiche verfolgen kann, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt – ebenso die Betten- und Beatmungskapazität. Das sollte man vorbereiten bis zum Herbst – vorher würde ich momentan keinen starken Anstieg erwarten.

Kommt eine zweite Welle?

Das ist eine Vermutung auf der Grundlage, dass viele Atemwegserkrankungen von Oktober bis März/April gehäuft auftreten, z. B. die Virusgrippe. Ob das hier auch so sein wird – und wenn ja in welchen Umfang – weiß ich nicht und die Vorhersage kommt einem Blick in die Glaskugel gleich.

Die letzte Frage wird eine persönliche: Ist Ihr Sommerurlaub fest geplant?

Ja, das ist er. Wir fahren jedes Jahr im Sommer nach Korsika – und ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr möglich sein wird.