Klaus Welzel ist seit 2010 Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung. Das Bild zeigt ihn in seinem Büro in der Neugasse. Die gedruckte Zeitung darf da nicht fehlen, wenngleich auch der Blick auf die Homepage nicht mehr wegzudenken ist. Foto: Philipp Rothe

Von Inge Höltzcke

Heidelberg. Der Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung Dr. Klaus Welzel feiert am heutigen Donnerstag seinen 60. Geburtstag. Im Interview spricht er über seine persönliche Motivation im Beruf, Teamwork in der Redaktion, über Höhen und Tiefen und die Zukunftspläne der RNZ.

Ein runder Geburtstag ohne Feier, seit Monaten leben wir im Teillockdown: Wie gehen Sie damit um?

Für mich hat sich nicht viel geändert. Ich komme fast täglich in die Redaktion, wo ich ziemlich oft alleine auf weiter Flur bin. Die meisten Kollegen sind ja im Homeoffice. Aber ab heute gönne ich mir ein verlängertes Wochenende. Ansonsten: Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen den Austausch, das Gespräch, das Treffen auch in größeren Gruppen. Und, ja: Ich hätte natürlich gerne mit Freunden gefeiert, mit den Kolleginnen und Kollegen angestoßen. Aber angesichts der Pandemie ist der Verzicht ja etwas, was wir alle tragen müssen – auch über längere Zeit. Wobei: hoffentlich nicht mehr so lange.

Sie sind seit zehn Jahren Chefredakteur der RNZ. War das schon immer Ihr Traumjob?

Ganz klar: Das war nie geplant. Mein Traumjob ist es, Journalist zu sein. Dass ich als Chefredakteur so viele Gestaltungsmöglichkeiten habe, dass es mir hoffentlich gelingt, die Redaktion zu motivieren – das ist natürlich ein zusätzlicher Bonus, über den ich mich auch jeden Tag freue.

Ich habe Sie in den vielen Jahren als unendlich fleißig und engagiert für das Produkt der RNZ kennengelernt. Was spornt Sie an?

Der Spaß an der Arbeit. Journalismus ist unglaublich vielfältig, jeden Tag haben wir es mit neuen Themen zu tun, man lernt ständig dazu. Mein Ziel ist es, dass wir ein informatives, qualitativ hochwertiges Produkt erstellen. Eine Zeitungsredaktion funktioniert allerdings nur im Teamwork – und das gilt nicht nur für die Redaktion! Deshalb möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen am heutigen Tag bedanken: Ohne Euch und Euer Engagement geht es nicht!

Ist es auch das Lob der Leser, das Sie anspornt?

Natürlich. Die RNZ hat ein sehr ausgeprägtes und intensives Verhältnis zu ihren Leserinnen und Lesern. Die vielen Briefe und Mails, die uns erreichen, bestätigen das. Klar kommt auch Kritik, aber das Lob erreicht uns doch so reichlich, dass es uns in diesem wirklich stressigen Job sehr motiviert.

Hintergrund Name: Klaus Welzel Geboren am 6. Mai 1961 in Mannheim, aufgewachsen in Weinheim. Familie: Vater Karl Welzel war Unternehmer, die Familie hatte ein Möbelfabrik in Birkenau. Mutter Inge war Sekretärin. Klaus hat einen drei Jahre älteren Bruder, [+] Lesen Sie mehr Name: Klaus Welzel Geboren am 6. Mai 1961 in Mannheim, aufgewachsen in Weinheim. Familie: Vater Karl Welzel war Unternehmer, die Familie hatte ein Möbelfabrik in Birkenau. Mutter Inge war Sekretärin. Klaus hat einen drei Jahre älteren Bruder, Fred. Ausbildung: Nach dem Abitur auf der Gesamtschule in Weinheim Studium der Politik und Germanistik in Freiburg, Berlin, Mannheim. Neben dem Studium arbeitet er als Statist beim Film und als Freier Mitarbeiter bei zahlreichen Zeitungen. Promotion in Germanistik in Mannheim bei Professor Jochen Hörisch mit der Note Magna cum laude.Thema: "Utopieverlust. Die deutsche Einheit im Spiegel ostdeutscher Autoren". Bei der RNZ ist Dr. Klaus Welzel seit dem 1. August 1986. Privat: Welzel ist verheiratet, lebt mit seiner Patchwork-Familie mit zwei erwachsenen Kindern in Heidelberg.

Sie haben unzählige RNZ-Foren veranstaltet und viele Größen aus Politik und Wirtschaft interviewt – von Angela Merkel bis Dietmar Hopp. Was macht für Sie den Reiz dieser Leserveranstaltungen aus?

Das sind zwei Dinge: Zum einen ist für einen Journalisten einfach herrlich, eine prominente Person eineinhalb Stunden lang zu interviewen und dabei auch von einer eher unbekannten Seite kennenzulernen. Dieses Privileg gibt es außerhalb der RNZ-Foren nicht. Darüber hinaus ist es schön, vor und nach der Veranstaltung in Kontakt zu unseren Leserinnen und Lesern zu kommen. Und ganz ehrlich: Der Schlussapplaus ist auch schön.

Im letzten Jahr haben Sie und Sebastian Riemer, der Leiter der Stadtredaktion, den Wächter-Preis der Tagespresse für die Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Bluttestskandal erhalten. Haben Sie das erwartet?

Wir haben in die Recherche außerordentlich viel Arbeit gesteckt. Am Ende wurde ja fast der gesamte Vorstand des Uniklinikums ausgetauscht. Die RNZ sorgte damit auch bundesweit für Furore. Sagen wir es so: Der Preis ist verdient, aber erwarten durften wir ihn natürlich nicht. Gefreut haben wir uns riesig, ist es doch die höchste Auszeichnung für einen Zeitungsjournalisten in Deutschland.

Und jetzt führen Sie seit einem Jahr einmal die Woche ein Podcast-Interview mit dem Chefvirologen am Uniklinikum, Professor Hans-Georg Kräusslich.

Ja, die Themen gehen uns – leider – nicht aus. Es gibt einen unglaublichen Wissensbedarf zum Thema Corona. Und Professor Kräusslich ist ein sehr eloquenter und vor allem verständlich redender Experte. Wir haben schon gescherzt, dass wir den Podcast vermissen werden, wenn die Pandemie vorbei ist.

Sie schreiben ja auch jeden Tag einen politischen Kommentar …

Die Kommentare sind für mich die Kür. Ich bin ein politisch denkender Mensch. Und im Laufe von 35 Jahren bei der RNZ, davon 28 in der Politikredaktion, hat sich einfach viel an Wissen und Erfahrung angesammelt. Politik ist zudem so spannend und komplex, dass es immer wieder neue kommentierwürdige Aspekte gibt.

Sie sind auch ein Liebhaber von Musik, Literatur und Kunst ...

Ja, ich lese viel und ich höre in meiner Freizeit sehr gerne Musik. Beides entspannt mich. Wie im Übrigen auch das Joggen. Bei meinen Waldläufen habe ich schon ganze Leitartikel im Geist geschrieben. Abgesehen davon freue ich mich darauf, wieder auf einen normalen Urlaub mit viel Literatur. Die Bücher zu Hause stapeln sich.

Nochmal zur Musik: Welches Konzert würden sie nach dem Ende der Pandemie unbedingt besuchen wollen?

Ich hoffe sehr auf eine weitere Tournee der Rolling Stones! Für mich hat die Band mit "Living In A Ghost Town" auch den perfekten Song zur Pandemie veröffentlicht. Und dann würde ich gerne wieder ins Theater gehen, zu Enjoy Jazz, zum Heidelberger Frühling – und, und, und.

Der 60. Geburtstag ist für Sie bestimmt kein Grund, sich zurückzulehnen. Was haben Sie noch vor?

Eine noch bessere Zeitung zu machen, an die sehr erfreuliche Auflagenentwicklung der letzten Zeit anzuknüpfen. Unser Internetangebot auf rnz.de so weiterzuentwickeln, dass wir dort einen weiteren attraktiven Markt erschließen. Na, das sollte erstmal für die nächste Zeit reichen.

Der berufliche Alltag eines Chefredakteurs hat nicht nur Höhen. Es gibt auch Täler. Welche Eigenschaften braucht man, um weiterzumachen?

Man benötigt schon ein beachtliches Maß an Hartnäckigkeit – und einen inneren Kompass. Natürlich versuchen viele Menschen Einfluss zu nehmen. Parteien und Initiativen, aber auch die Wirtschafts- und Sportfunktionäre versuchen, uns für ihre Interessen einzuspannen. Darüber gilt es, andauernd Gespräche mit der Redaktion zu führen – und dann gibt es ja noch die Interessen des Verlags, die gewahrt werden müssen. Da immer den richtigen Weg zu finden, das strengt schon an. Was mir, so glaube ich hilft, ist mein ausgleichendes Wesen – mit Kompromissen kommt man meist am weitesten.

Immer mehr Verlage schließen sich aus wirtschaftlichen Gründen zusammen. Welche Chancen räumen Sie dem Familienunternehmen RNZ ein, sich am Markt zu behaupten? Wie digital müssen wir noch werden?

Ich sehe, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir wollen ja die Homepage in diesem Jahr völlig neu gestalten und noch besser an den Interessen der Nutzer orientieren. Und anders, als viele andere in der Branche, bin ich davon überzeugt, dass es auch die gedruckte Zeitung noch lange geben wird. Die RNZ kann – gerade als Familienunternehmen – stolz auf ihre Eigenständigkeit sein. Wir machen das – bei aller Unbescheidenheit – deutlich besser als die meisten anderen regionalen Tageszeitungen!

Wenn Sie heute 30 Jahre jünger wären, würden Sie sich noch einmal für den Beruf des Redakteurs entscheiden?

Klares Ja. Für mich ist es der schönste Beruf der Welt.

Sie sind seit fast 30 Jahren mit Ingrid Thoms-Hoffmann verheiratet, sie war viele Jahre die Leiterin der Stadtredaktion. Journalismus prägt ihren beruflichen wie privaten Alltag.

Ingrid war ja meine Ausbilderin in der RNZ. Ihr habe ich nicht nur mein journalistisches Handwerkszeug zu verdanken, sondern auch die Tatsache, dass ich heute hier bin – was mich überaus freut. Ihre positive Sichtweise prägt mich nach wie vor und als Journalisten-Paar reden wir natürlich viel über den Job, was die Kinder nicht immer toll fanden. Aber auf der anderen Seite haben Journalisten auch immer viel zu erzählen. Also: Alles super gelaufen.

Herr Dr. Welzel wir danken für das Gespräch, wünschen alles, alles Gute für Sie, Ihre Frau und Ihre Familie.

Dankeschön – auch für das Vertrauen, das Sie und der Verlag all die Jahre in mich setzen.