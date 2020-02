Von Daniel Bräuer und AFP

Heidelberg/Berlin. In der CDU sind nach dem Thüringen-Desaster Rufe nach einer Auflösung der konservativen Werteunion laut geworden. Der Bundesvize des CDU-Arbeitnehmerflügels, Christian Bäumler, brachte einen Unvereinbarkeitsbeschluss ins Spiel. "Wir brauchen keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen", sagte er am Wochenende. Die Werteunion hatte die mit AfD-Stimmen erfolgte Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten begrüßt.

"Wer die Werte der CDU nicht teilt, hat in der CDU nichts zu suchen", sagte Bäumler dem "Handelsblatt". Wer den Abgrenzungsbeschluss zur AfD nicht akzeptiere, dürfe keine Verantwortung in der Union übernehmen, betonte der Vizevorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Ähnlich äußerte sich der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Kanzlerin Merkel habe im Einklang mit der CDU-Spitze die Wahl Kemmerichs als "unverzeihlich" bewertet. Hingegen habe die Werteunion darauf hingearbeitet, Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) "mit Hilfe der faschistischen AfD abzuwählen, und feiert das Ergebnis", sagte Polenz. Es sei daher "höchste Zeit, dass der CDU-Bundesvorstand seine Forderung nach Auflösung der Werteunion durchsetzt", forderte Polenz. Der CDA-Vorschlag sei dafür ein möglicher Weg.

Polenz verwies darauf, dass der CDU-Bundesvorstand vor einigen Monaten die "Union der Mitte" und die Werteunion aufgefordert habe, sich aufzulösen. "Die Werteunion hat sich um diese Aufforderung der gewählten Parteiführung einen Dreck geschert", sagte Polenz.

Der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch aus Schwetzingen, wehrte sich gegen die Vorstöße. "Ein solcher Beschluss ist uns nie offiziell mitgeteilt worden", sagte er im Gespräch mit der RNZ am Sonntag. "Ich bezweifle, dass es ihn gibt." Ob er einer solchen Aufforderung nachkommen würde, ließ er bewusst offen. "Wir würden das prüfen." Allerdings sei die Werteunion keine offizielle Vereinigung der Partei, über eine Auflösung könnten nur die Vereinsmitglieder selbst entscheiden. Ein möglicher Unvereinbarkeitsbeschluss wäre "rein juristisch sehr fragwürdig" und politisch "ein fatales Signal für die CDU/CSU", so Mitsch. "Wir sehen dem Ganzen sehr gelassen entgegen." Am Wochenende seien seinem Verein im Zuge der Diskussion zahlreiche neue Mitglieder beigetreten.

Die Werteunion sieht sich als konservative Basisbewegung der CDU/CSU. Sie argumentiert, dass die Union unter Merkel zu weit nach links gerückt sei und wieder konservativere Positionen vertreten müsse.

Mitsch beharrte am Sonntag darauf, dass es in Thüringen keine Zusammenarbeit mit der AfD gegeben habe. "Zusammenarbeit setzt voraus, dass man sich abspricht." Die Abgeordneten seien nur ihrem Gewissen verpflichtet. "Wir verlieren die eigene Handlungsfähigkeit, wenn wir unser Stimmverhalten von dem anderer Parteien abhängig machen."