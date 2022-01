Von Heinz Gstrein, RNZ Athen

Athen. Im Neuen Jahr steht die Zukunft im Nahen Osten auf dem Spiel: Zum einen bei den Nuklearverhandlungen in Wien mit dem Iran, zum anderen bei den Gesprächen zwischen Palästinensern und Israelis. Beide Schauplätze zeigen für 2022 einen gewissen Hoffnungsschimmer.

Im alten Jahr waren die letzten Worte zur Atomfrage vom iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian gekommen, der den Wiener Gesprächen einen "guten Weg" bescheinigt hatte. Das bedeutet aus Teherans Sicht eine Aufhebung der in der Ära Trump aufs Neue verhängten Sanktionen. Sie behindern Irans Export und unbehinderte Bezahlung seines Erdöl- und Erdgasreichtums, was zur Verarmung der Bevölkerung geführt hat. Für die in Teheran herrschenden Ayatollahs ist das eine Zeitbombe, die früher oder später noch mehr soziale Unruhe auslösen muss. Vor dieser dürfte sich aber die Islamische Republik in nukleare Abenteuer flüchten. Sie wirft ihren Kritikern vor, über eine Bombe mehr im bereits bei den Nuklearmächten Israel und Pakistan atomar aufgerüsteten Orient zu Unrecht großes Aufheben zu machen. Der Unterschied ist, dass beide Staaten mit ihrem nuklearen Potential verantwortungsbewusst umgehen. Doch für Iran mit seinem islamistischen Machtrausch kann das nicht garantiert werden.

Wenn daher am Montag im Wiener Palais Coburg weiterverhandelt wird, steht die Uhr auf Fünf vor Zwölf. Die verbleibende Zeit beträgt bestenfalls ein paar Wochen. Die Islamische Republik verfügt inzwischen über genug bis zu 60 Prozent angereichertes Uranium, um es in kurzer Frist "waffenfähig" zu machen. Daher geht es jetzt in dieser achten Gesprächsrunde um "Sein oder Nichtsein" der Einigungsbereitschaft zwischen den Weltmächten und Teheran. Der Schlusspunkt dürfte aber erst im Januar in Moskau beim Treffen von Präsident Ebrahim Raisi mit Wladimir Putin gesetzt werden.

In Israel wiederum ist es Ende Dezember bei Tel Aviv zur ersten direkten Aussprache seit zwölf Jahren zwischen dem Präsidenten der Palästinensischen Selbstverwaltung Mahmud Abbas und einem israelischen Regierungsmitglied gekommen: Benny Gantz verhandelte zwar als Verteidigungsminister, doch auch als Vizepremier im Namen von Israels gesamter Regierung.

Was er dem Nachfolger von Yasser Arafat zugestanden hat, sind zwar nur "Verwaltungsmaßnahmen", ohne die sich der schwer angeschlagene Abbas aber nicht mehr lang gegen den Druck der radikalen Islamisten von Hamas halten könnte. So werden ihm die von Israel eingetriebenen, aber zurückgehaltenen Steuer-Millionen von den besetzten arabischen Gebieten ausbezahlt. Das für die Palästinenser besonders heiße Eisen der israelischen Siedlerexpansion in Jerusalem und dem Westjordanland wurde nicht nur im Abschlussprotokoll der Gespräche erwähnt, bei denen sich Abbas und Gantz recht nahe gekommen sein sollen. So bestätigten sie Tausenden von Palästinensern ihr Wohnrecht, was diese vor Vertreibung zugunsten jüdischer Siedler schützt.