Von Michael Abschlag

Heidelberg. George E. Lewis (69) ist Jazz-Komponist und Professor für Musik an der Columbia-University in New York. Am heutigen Dienstag spricht er im Rahmen des "Enjoy Jazz"-Festivals bei der "Christian Broecking Lecture" in Heidelberg.

Herr Lewis, Sie kritisieren Kolonialismus in der Musik. Wie äußert sich das?

Wenn ich von der Dekolonisierung klassischer Musik spreche, dann fange ich bei meinen eigenen Gebieten an: der klassischen Musikkomposition, der technischen Musik mit Computern und der Musikwissenschaft. Es geht darum, dass Wissenschaftler, Kuratoren, Journalisten und andere Mitglieder der neuen Musikszene beginnen, ein entkolonialisiertes Leben zu führen. Dann werden wir sehen, dass neue und umfassendere Beziehungen entstehen, vor allem in Bezug auf Geschlecht und Rasse, die dann auch neue Klänge hervorbringen. Und dann werden sie auch beginnen, das Versäumnis, diese neuen Klänge zu hören, als eine Form von Sinnesentzug anzusehen.

Wird noch zu sehr in Klischees gedacht? Nach dem Motto: Die Schwarzen machen Jazz, die Weißen Klassik.

Was Komponisten und Künstler tun müssen, um zu überleben – überall auf der Welt – ist, Menschen zu finden, die ihre Arbeit mögen und sich nicht mit Klischees beschäftigen. Dann bauen wir durch die Kraft der Musik neue Gemeinschaften auf, mit neuen, integrativen kulturellen Werten. Damit lassen wir die alten Stereotype hinter uns. Ich habe ein sehr interessantes Jahr in Berlin am Wissenschaftskolleg verbracht. Danach wurde mir klar, dass dieses Streben nach neuen Gemeinschaften und neuen Werten ein wichtiges Phänomen ist, das sowohl in Europa als auch in den USA stattfindet. Nach einer Weile reagieren die Mitglieder dieser neuen Gemeinschaften mit Ungläubigkeit auf die wilden und verrückten Stereotypen, die Sie erwähnen.

Sie fordern eine "Kreolisierung" der Musik. Was meinen Sie damit?

Wenn ich über Kreolisierung nachdenke, dann orientiere ich mich an karibisch-französischen Schriftstellern und Theoretikern wie Edouard Glissant oder Patrick Chamoiseau. Die denken bereits an eine klassische Musik, die eine gemischte Identität, eine Mosaik-Identität hat. Beide, der Einzelne und die Gesellschaft insgesamt, haben heute eine solche Mosaik-Identität. Wir sehen ja etwa auch in den meisten größeren Städten in Deutschland, und zunehmend auch in den kleineren, eine kreolisierte, also ethisch gemischte Öffentlichkeit. Dann betreten wir den Konzertsaal und die Dinge werden für eine Weile weiß. Für die einen ist das eine Zuflucht, für viele aber eine Ausgrenzung. Dann kommen wir raus aus dem Konzert und sind wieder kreolisiert.

Und das muss sich besser in der Musik widerspiegeln.

Ich "fordere" ja nicht wirklich eine Kreolisierung – ich merke nur, dass sie fehlt, und schlage vor, dass unsere Konzertmusik unsere alltägliche Realität besser widerspiegelt. Das könnte auch einem Publikum helfen, das, glaube ich, davon gelangweilt ist, immer dieselben Perspektiven von denselben Leuten zu sehen, und das sich ausgeschlossen fühlt.

Ist Rassismus in der Musikszene heute noch ein Problem?

Die ständige Diskussion über Rassismus in der klassischen Musik, die heute stattfindet, ist selbst zu einem Klischee geworden. Die Leute personalisieren es – "Ich bin kein Rassist" –, aber dadurch wird abgelenkt von einem sehr wichtigen gesellschaftlichen Thema, nämlich Identität. People of Color – Komponisten, Performer, Schriftsteller – bemerken, dass kulturelle Institutionen sie als Außenseiter betrachten. Das ist die tatsächliche Identitätspolitik. Wenn ich selbst geschrieben und kuratiert habe, dann habe ich mich auf die Komposition klassischer Musik konzentriert, weil die Vorstellung meines Fachs von seiner eigenen Identität darauf hinausläuft, eine mythische weiße, europäische Diaspora zu feiern. Dabei kommen Komponisten klassischer Musik heute aus der ganzen Welt.