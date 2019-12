Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Um 18.10 Uhr ist es dann klar. Jubel und Applaus am Samstagabend im Willy-Brandt-Haus, als Interims-Parteichefin Malu Dreyer das Ergebnis verkündet. Die Überraschung ist perfekt. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans strahlen und winken vom Podium in der SPD-Zentrale, wirken erleichtert und überrascht, so als hätten sie selbst nicht mit dem Erfolg gerechnet. Das linke Duo, die GroKo-Gegner, machen das Rennen. „Das ist ziemlich großartig, vielen Dank“, freut sich Esken.

Olaf Scholz und Klara Geywitz liegen acht Prozentpunkte hinten. Vor allem Scholz ist der große Verlierer, er hatte wohl mit dieser schweren Niederlage nicht gerechnet. Der Vizekanzler und Bundesfinanzminister kann seine Enttäuschung nicht verbergen. Mit versteinerter Miene verfolgt er, wie sich Walter-Borjans und Esken von Wahlhelfern und Jusos in der Parteizentrale feiern lassen, ringt sich schließlich noch eine knappe Gratulation ab. „Glückwünsche auch von meiner Seite“, sagt er. Die SPD habe eine Entscheidung getroffen. Hinter dieser Entscheidung müssten sich jetzt alle versammeln, erklärt Scholz und sagt dem neuen Führungsduo Unterstützung zu. Eine schwere Schlappe für „Mr. GroKo“, dem Architekten der Großen Koalition. Die Genossen setzen auf einen radikalen Neuanfang, entscheiden sich mit Walter-Borjans und Esken für zwei Außenseiter, den „Robin Hood“ der SPD und früheren Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen und die Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg.

Das neue Duo an der Spitze beeilt sich, geht auf die Verlierer zu, um die Reihen wieder zu schließen: „Wir reichen allen, die sich anders entschieden haben, beide Hände. Wir müssen als Sozialdemokraten jetzt zusammenstehen“, fordert Saskia Esken Geschlossenheit. Es gehe darum, „diese großartige Partei zusammenzuhalten“, sagt auch Walter-Borjans.

Müsste Olaf Scholz nach dieser schweren Niederlage, einem Misstrauensvotum der Parteibasis gegen ihn, nicht eigentlich zurücktreten? Der Vizekanzler und Finanzminister denkt offenbar gar nicht daran, hatte bereits vor der Entscheidung erklärt, auf jeden Fall im Amt bleiben zu wollen. Am Samstagabend hat er es eilig, zieht sich schnell zurück und meidet die Fernsehkameras.

Noch am Abend beginnt das Krisenmanagement in der Großen Koalition. Sowohl die SPD-Spitze als auch die Unionsführung beraten in Telefonkonferenzen über die Strategie für die nächsten Tage. In der SPD rechnet man damit, dass die neue Führungsspitze Walter-Borjans und Esken den Ausstieg aus der Großen Koalition vorantreiben wird. Unklar, ob bereits beim Bundesparteitag am kommenden Wochenende darüber eine Entscheidung fällt. In den Umfragen liegt die SPD aktuell allerdings nur noch bei 13 Prozent.

Es könnte auch anders gehen: Walter-Borjans und Esken drängen unter anderem auf ein Ende der Schwarzen Null, wollen eine Abkehr von der Politik ohne Neuverschuldung, um mehr in die Infrastruktur zu investieren. Außerdem soll der Mindestlohn nach ihren Vorstellungen auf 12 Euro erhöht und eine Vermögensteuer eingeführt werden. Und auch das Klimaschutzpaket will Esken wieder aufschnüren und statt eines CO2-Preises von 10 Euro fordert sie 40 Euro. Mit der Union wäre all dies nicht zu machen. Für die Große Koalition bedeutet dies womöglich eine weitere Zerreißprobe.

Doch steigt die SPD wirklich aus der Großen Koalition aus? Esken und Walter-Borjans stellen klar, dass sie keinen schnellen Bruch der Groko anstrebten. Er habe nie gesagt, dass die SPD schnell aus der Regierung aussteigen müsse, versicherte der neue SPD-Chef. Jetzt werde man prüfen, was mit dem Koalitionspartner machbar sei und was nicht. Und zumindest die Grundrente, auf die sich Union und SPD verständigt hatten, solle erst einmal vom Bundestag beschlossen und umgesetzt werden. Schließlich sei dies „ein guter Kompromiss“, lobt die designierte Parteichefin Esken und gibt teilweise Entwarnung: Man plane „keinen Alleingang“.

Der frühere Parteichef und Altkanzler Gerhard Schröder zeigt sich missmutig, geht auf Distanz zum neuen Führungsduo: „Ich habe das Verfahren für unglücklich gehalten, und das Ergebnis bestätigt meine Skepsis.“