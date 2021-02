Von Michael Abschlag

Heidelberg. Martin Lange (31) ist Wissenschaftler am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. In Kooperation mit der Humboldt-Universität Berlin hat er die Folgen zweier Querdenker-Demonstrationen in Berlin und Leipzig für das Infektionsgeschehen untersucht.

Herr Lange, wie kamen Sie denn auf die Idee zu dieser Studie?

Mein Kollege Ole Monscheuer von der Humboldt-Universität zu Berlin und ich, wir haben diese Demonstrationen in Berlin und Leipzig gesehen und uns überlegt: Da kommen so viele Menschen zusammen, größtenteils ohne Abstand, ohne Maske und ohne auf Hygieneregeln zu achten – vermutlich hat das irgendeinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Dann haben wir uns überlegt, wie man das untersuchen kann, denn es gibt ja keine Daten über die Teilnehmenden. Allerdings reisen die Teilnehmenden aus allen Teilen Deutschlands zu diesen Demonstrationen an, oft mit dem Busnetzwerk "Honk for Hope", das sich darauf spezialisiert hatte. Deshalb haben wir uns angeschaut, in welchen Landkreisen es Bushaltestellen dieses Unternehmens gibt. Wir haben dann die Inzidenzwerte in diesen Kreisen mit Landkreisen ohne eine solche Haltestelle verglichen.

Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?

Wir haben herausgefunden, dass in diesen Landkreisen die Sieben-Tage-Inzidenz am 23. Dezember, unserem letzten Beobachtungstag, um 40 höher war als in den anderen Landkreisen. Wenn man das umrechnet auf den gesamten Zeitraum von der Demonstration bis dahin, dann sind das, je nach Spezifikation, 16.000 bis 21.000 Corona-Neuinfektionen, die entstanden sind, weil Personen sich auf dieser Demonstration angesteckt haben und dann zu Hause weitere Personen angesteckt haben.

Eine zufällige Korrelation ist bei der Größenordnung ausgeschlossen?

Ja, auf jeden Fall. Das kann man ausschließen.

Jetzt gab es ja noch deutlich mehr solche Demonstrationen in Deutschland. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Zahl der tatsächlichen Infektionen, wenn man sie hochrechnen würde, noch deutlich höher liegt?

Das ist schwierig zu sagen. Wir haben uns auf diese beiden Demonstrationen im November konzentriert, und das aus mehreren Gründen. Zum einen haben wir sie uns angeschaut, weil es die beiden letzten großen Demonstrationen der Querdenker waren, die genehmigt wurden. Und zum anderen haben sie stattgefunden in einer Zeit, in der die Infektionslage schon ziemlich hoch war. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass Demonstrationsteilnehmende infiziert sind und andere anstecken, als das etwa im Sommer der Fall war. Wenn wir uns eine Demonstration im Sommer ansehen würden, dann würden wir vermutlich keinen so großen Effekt feststellen, einfach weil im August die Infektionslage so niedrig war, dass auch die Wahrscheinlichkeit geringer war, dass Teilnehmende infiziert waren. Das war im Herbst anders.

Trotzdem ist die Zahl natürlich hoch. Sollte man solche Demonstrationen also verbieten?

Wir haben zumindest gezeigt, dass es direkte Kosten gibt, wenn man solche Demonstrationen genehmigt. Ob man sie nun verbietet oder genehmigt, müssen die Amtsgerichte entscheiden. Das geschieht ja auch, manche haben Demonstrationen genehmigt, andere nicht. Was wir zu der Debatte beitragen können, ist die Erkenntnis, dass es zu erhöhten Infektionszahlen kommen kann, wenn schon ein Grundlevel der Bevölkerung infiziert ist und wenn die Menschen auf den Demonstrationen sich nicht an die Maßnahmen halten. Wenn man das schon vorher weiß, dann ist es vielleicht sinnvoll, eher die Demonstration abzusagen, um weitere Infektionen zu verhindern. Aber letztlich müssen das die Amtsgerichte und der Gesetzgeber entscheiden.