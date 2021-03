Tobias Pietsch setzt sich bei einem Seminar mit israelischen und palästinensischen Jugendlichen am Willy-Brandt-Center in Jerusalem für die Völkerverständigung ein. F.: WBC

Von Harald Raab

Jerusalem. Tobias Pietsch ist Projektmanager für politische Kooperation beim Willy-Brandt-Center in Jerusalem. Seine Institution versucht, Brücken für ein friedliches Miteinander zu bauen.

Was sind die Hauptprobleme junger Israelis und Palästinenser? Ihre Projekte in Israel dienen ja dem gegenseitigen Verständnis in dieser Generation.

Die drei Hauptproblem junger Israelis und ebenso junger Palästinenser sind unabhängig von ihrer Herkunft: Erstens der ökonomische Druck, die prekäre persönliche wirtschaftliche Lage. Die hat sich durch die Corona-Pandemie dramatisch verschlechtert. Zweitens: sind da der Wunsch und die Vorstellungen nach einem freien Leben ohne politische und religiöse Fremdbestimmung. Und drittens: ein sicheres Leben mit Perspektiven für die persönliche Entwicklung.

Lebt die junge Generation der Israelis und Palästinenser in gegenseitigem Misstrauen wie die Älteren?

Das sehe ich genau umgekehrt. Es gibt viele ältere Menschen, die noch positive Erfahrungen vor der zweiten Intifada mit der jeweils anderen Seite gemacht haben. Im Gegensatz dazu ist die jüngere Generation in der Zeit von Gewalt, Terror und Trennung aufgewachsen. Es findet kaum noch grenzüberschreitende Begegnung statt. Das macht Projekte wie unsere um so wichtiger, damit wieder Vertrauen aufgebaut wird.

Vertrauen junge Israelis und Palästinenser überhaupt noch ihren politischen Eliten?

Es gibt großen Unmut und Frust bei den Jüngeren, weil es die politischen Eliten nicht geschafft haben, für stabile Verhältnisse zu sorgen. Zudem gelingt es nicht dringende Probleme in beiden Gesellschaften zu lösen. In Israel äußerst sich dieser Unmut in den schon Monate andauernden Protesten gegen Netanjahu und seine Politik.

Werden die anstehenden Wahlen etwas daran ändern?

Nach aktuellen Umfragen glaubt weniger als ein Drittel der Israelis, dass die Wahl daran etwas ändern werden.

Und bei den Palästinensern?

Auch bei den Palästinensern stehen ja Wahlen an. Auch dort gibt es wenig Hoffnung, dass ein politischer Generationenwechsel stattfinden könnte. Die Macht liegt seit Jahrzehnten bei alten Politikern, obwohl jüngere Menschen einen Großteil der Bevölkerung ausmachen.

Was sind die Ursachen für die großen Spannungen in beiden Gesellschaften?

Israel hat eine außerordentlich diverse Gesellschaft. Sie steht vor ungeheuer großen politischen und sozialen Herausforderungen. Hier prallen völlig unterschiedliche Welten aufeinander: die orthodoxen und die säkularen Israelis, junge Hedonisten in Tel Aviv treffen auf vernachlässigte Bevölkerungsgruppen wie Einwanderer oder die arabischen Israelis. Diese oft konträr zueinander stehenden Gruppeninteressen spiegeln sich im israelischen Parlament mit seiner Vielzahl von Parteien und Fraktionen wider. Erbittert betriebene Klientelpolitik ist die Folge. Die gesellschaftliche Spaltung wird zudem von den politischen Eliten zum jeweiligen machtpolitischen Vorteil instrumentalisiert.

Und bei den Palästinensern?

Auf der palästinensischen Seite ist die Spaltung vor allem durch den Konflikt zwischen Fatah und Hamas geprägt. Er soll mit den geplanten Wahlen überwunden werden. Daran haben viele Palästinenser große Zweifel, weil beide Seiten vor allem an ihrem Machterhalt interessiert sind. Dieser Konflikt lähmt seit vielen Jahren die palästinensische Politik.

Werden die Wahlen im Palästinenser-Gebiet überhaupt stattfinden?

Es ist richtig, dass Wahlen schon mehrfach angekündigt wurden. Dieses Mal scheint vorsichtiger Optimismus angebracht zu sein. Aktuelle Umfragen zeigen jedoch immer noch eine große Skepsis der Menschen.

Was passiert, wenn wieder die Hamas Wahlsieger wird?

Grundsätzlich stellt sich die Fragen: Wie geht man mit dem Ergebnis freier und geheimer Wahlen um, wenn wieder die Hamas die Mehrheit erlangt? Das ist eine große Herausforderung für die palästinensische Gesellschaft: Wie realisiert man ein Ergebnis, das die Aufgabe eigener Machtpositionen verlangen würde? Gleichermaßen stellt sich diese Frage auch für Israel und die internationale Gemeinschaft. Man müsste mit einem Wahlergebnis zurechtkommen, ob es einem gefällt oder nicht.

In Deutschland, wie in ganz Europa, sieht man als einzige Lösung für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern die Bildung eines eigenen Palästinenserstaats. Gibt es diese Hoffnung in beiden Gesellschaften noch?

Befragungen ergeben konstant, dass die Mehrheit der Bevölkerung zwischen Mittelmeer und Jordan weiterhin auf eine Zwei-Staaten-Lösung setzt. Gleichzeitig glauben immer weniger Menschen, dass es in der Realität dazu kommt. Das politische Handeln, beziehungsweise Nichthandeln beider Seiten in den letzten Jahren lässt eine Zwei-Staaten-Lösung immer unwahrscheinlicher erscheinen. Immer mehr jüngere Menschen sagen: Wir leben längst in der Realität eines einzigen Staates. Deshalb fordern einige, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten haben.

Nehmen auch die Spannungen zwischen orthodoxen und säkularen Israelis zu?

Die Spaltung zwischen Ultraorthodoxen und Säkularen ist ein Dauerthema in Israel. Es geht um den überproportionalen und weiter zunehmenden Einfluss der Ultraorthodoxen in Gesellschaft und Politik. Entscheidend ist die Frage, wie weit es gelingt, Staat und Religion von einander zu trennen.

Auch der Anteil der arabisch-stämmigen Israelis nimmt zu. Wächst auch ihr Einfluss in Politik und Gesellschaft?

Da hat die Pandemie zu einem interessanten Phänomen geführt. Man vertraut arabischen Ärzten sein Leben an, wollte jedoch bisher nicht, dass arabische Politiker einer Regierungskoalition angehören. Hier findet zur Zeit ein Umdenken statt. Ob das aber bereits bei den aktuellen Wahlen zu Konsequenzen führen wird, bezweifle ich stark.

Wie schätzen sie den Wahlausgang am 23. März ein?

Der Ausgang der Wahl bleibt bis zuletzt spannend. Nicht nur wegen der durch die Pandemie verursachten besonderen Bedingungen: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? Es gibt in Israel keine Briefwahl. Es werden zwar mehr Wahllokale eingerichtet. Wie groß wird die Zahl derer sein, die sich wegen Ansteckungsgefahr nicht trauen, zur Wahl zu gehen? Was geschieht mit den Menschen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden? Es gibt viele Parteien, die um den Einzug ins Parlament bangen müssen. Ich fürchte, dass es wieder eine Pattsituation geben wird. Das würde den politischen Stillstand weiter zementieren.

Wird Netanjahu erneut Regierungschef werden?

Das israelische Parteiensystem ist für seine außergewöhnliche Dynamik bekannt. Der Herausforderer Netanjahus, Benny Gantz, der Shootingstar der letzten Wahlen, ist in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt. Nach letzten Umfragen hat der Block der Netanjahu-Gegner eine haarscharfe Mehrheit. Ob er aber in der Lage ist, das System Netanjahu abzulösen, bleibt offen. Das Anti-Netanjahu-Lager ist sehr heterogen, so dass das Zustandekommen einer tragfähigen Regierungskoalition schwer sein dürfte.

Ist Israel mit all den inneren Spannungen noch eine stabile Demokratie?

Vier Wahlen innerhalb von zwei Jahren: Das ist gewiss kein Indiz für politische Stabilität. Gleichzeitig gehen Tausende, ja Zehntausende seit einem halben Jahr auf die Straße, um gegen Netanjahu und seine Politik zu protestieren. Sie machen sich Sorge um den Zustand der israelischen Demokratie, um Rechtsstaatlichkeit. Sie verweisen auf das spektakuläre Korruptionsverfahren gegen ihren Ministerpräsidenten. Er konnte es mehrmals verschieben lassen. Das wäre so in anderen Rechtsstaatssystemen nicht möglich.