In der Hauptstadt Kabul stehen afghanische Binnenflüchtlinge aus den nördlichen Provinzen um Lebensmittel an. Foto: dpa

Von Benjamin Auber

Heidelberg. Thomas Ruttig (64) ist Mitbegründer/Ko-Direktor des unabhängigen Think Tanks Afghanistan Analysts Network Kabul/Berlin. Insgesamt arbeitete er mehr als 13 Jahre in Afghanistan – unter anderem für die Deutsche Botschaft, die UNO und die EU.

Herr Ruttig, ist Afghanistan überhaupt noch zu retten?

Kommt darauf an, was Sie mit Afghanistan meinen. In Bezug auf die dortige Regierung habe ich deutliche Zweifel. Es gibt auch nicht viele Afghanen, die die Regierung aus vollem Herzen unterstützen, sondern nur, weil sie sie den Taliban dann doch vorziehen. Aber leider liegt das nicht mehr in ihrer Hand. Ich hoffe, dass die Taliban dazu gebracht werden können, ihre Offensive zu stoppen und sich auf eine Verhandlungslösung einzulassen. Dazu muss sich auch die afghanische Regierung bewegen, die sich bisher zu sehr auf die Unterstützung des Westens verlassen und versucht hat, ihn zur eigenen Machterhaltung zu instrumentalisieren.

Sind aus Ihrer Sicht die Amerikaner die Hauptschuldigen für das Chaos?

Ja. Das begann unter Donald Trump, der einen Schlussstrich unter den Afghanistan-Einsatz ziehen wollte. Der jetzige Präsident Joe Biden hat nicht mehr die Chance, den Abzug rückgängig zu machen, ohne dafür verantwortlich gemacht zu werden, den Krieg weiter zu verlängern. Trotzdem hat er den Abzug noch einseitig etwas hinausgezögert, wodurch die Situation aber zusätzlich eskaliert ist. Der Fehler liegt aber vorher. Darin, dass die USA zu einem bedingungslosen Abzug bereit waren. Dadurch hat der Westen kaum noch Einflussmöglichkeiten.

Bleibt jetzt nach dem Abzug des Westens nur noch die Diplomatie übrig?

Die hätte es eher geben müssen. Im US-Taliban-Abkommen vom Februar 2020 war festgelegt worden, dass es vor dem Abzug eine Verhandlungslösung zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung geben müsse. Aber das wollte die US-Regierung nicht mehr abwarten. Damit stieß sie ohne die Regierung in Kabul zu konsultieren, den Taliban weit die Tür auf, wieder an die Macht zu kommen. Jetzt sehen wir das erschütternde Ergebnis.

Schließen Sie eine militärische Intervention, wie sie Norbert Röttgen (CDU) gefordert hat, also aus?

Ich bin überrascht, dass ein erfahrener Außenpolitiker so etwas vorschlägt. Vor allem weil die Anti-Taliban-Militärstrategie der letzten 20 Jahre völlig fehlgeschlagen ist. Die Taliban können so zeitweise vielleicht noch gestoppt werden, aber das würde Verhandlungen, die nötig wären, nur noch schwieriger gestalten. Daran arbeiten die Amerikaner, glaube ich, schon hinter den Kulissen. Vermutlich könnten die Amerikaner sogar Präsident Aschraf Ghani fallen lassen, um alle an einen Tisch zu bekommen.

Ist der Einsatz, auch von der Bundeswehr, mit dem Fall von Kundus im Endeffekt total gescheitert?

Ja, sehr weitgehend. Das Einzige, was in Afghanistan bleibt, sind die Veränderungen im Bewusstsein und im Bildungsstand vieler Afghanen. Auch wenn das nicht auf das ganze Land ausgestrahlt hat. Es hat auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben, aber die wurde vom demokratischen Westen enttäuscht, der Demokratisierung dem Krieg gegen den Terror unterordnete. Ein niederschmetternder Kreislauf.

Was bedeutet die Taliban-Offensive für die afghanische Bevölkerung?

Sie zahlt den Preis für diese verfehlte Politik. Denn fortgesetzter Krieg bedeutet Vertreibung, Zerstörung ihrer Häuser und Lebensgrundlagen, Verletzung, Verstümmelung und Tod. Verursacht von beiden Seiten. Auch afghanische Regierungstruppen haben Stadtzentren im Süden bombardiert oder mit Artillerie beschossen und nicht nur Taliban getroffen. Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen beide Seiten immer weniger.

Welche Verantwortung haben wir für die regionalen Ortshelfer, die der Bundeswehr geholfen haben?

Wir haben eine Verantwortung für alle Afghanen, die mit uns zusammengearbeitet haben und jetzt mit dem Desaster allein klarkommen müssen. Die Ortskräfte sind davon nur ein sehr kleiner Teil. Wenn wir selbst denen nicht helfen wollen, ist das ein katastrophales Signal. Die Bundesregierung wolle prüfen, sie auszufliegen. Aber das dauert so lange, bis dort bald niemand mehr landen kann. Aber Abschiebeflüge will man noch durchführen.

Ist die Abschiebepraxis nach Afghanistan überhaupt noch haltbar?

Nein. In das weltweite Kriegsland Nummer eins kann man nicht abschieben und konnte man noch nie. Dass nur Straftäter abgeschoben würden, ist fadenscheinig. Es gab auf den bisherigen Flügen immer Leute, die nicht straffällig geworden waren oder ihre Strafen bereits abgesessen hatten.

Eine neue Flüchtlingsbewegung droht...

Flüchtlingsbewegungen sind nicht neu. Sie werden jetzt zunehmen. Zunächst fliehen die Afghanen im eigenen Land. Viele Familien versuchen, ins vermeintlich sichere Kabul zu kommen. In die Nachbarländer Pakistan oder Iran zu gelangen, ist viel schwerer geworden. Durch die rigorose europäische Abschottungspolitik haben es seit Januar gerade einmal 1000 Afghanen auf die griechischen Inseln geschafft.