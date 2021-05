Heidelberg. (hol) In Baden-Württemberg können sich ab 17. Mai alle Erwachsenen um Impftermine in Arztpraxen bemühen, unabhängig vom Impfstoff. Eine entsprechende Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung hat das Sozialministerium in Stuttgart am Freitag gegenüber der RNZ bestätigt. Demnach wird die Priorisierung für alle Impfstoffe in den Praxen aufgehoben – wie zuvor bundesweit schon für Astra-Zeneca. Dann dürfen die Ärzte frei entscheiden, wem sie einen Impftermin ermöglichen. Gleichzeitig werden die Impfzentren dann für alle Mitglieder der dritten Prioritätsgruppe geöffnet.

Bislang hatte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) die Aufhebung der Priorisierung noch ungenau für "Mitte Mai" avisiert – vorausgesetzt, dass genug Impfstoff zur Verfügung gesteht.

Bereits jetzt klagen Praxen über mangelnden Impfstoff. Auf die Frage, ob durch die Freigabe zusätzliche Nachfrage bei den Praxen erzeugt werde, sagte ein Ministeriumssprecher: "Für die Belieferung der Praxen ist der Bund zuständig, das Land ist daran nicht beteiligt." Lucha habe bei Bundesminister Jens Spahn (CDU) bereits mehr Dosen für die Impfzentren angefordert. "Wenn mehr Impfstoff für die Impfzentren kommt, würde das dann auch die Praxen entlasten."

Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet schon durch die Aufhebung der Priorisierung bei Astra-Zeneca, die Bund und Länder in dieser Woche beschlossen haben, mit einem verstärkten Ansturm. "Sicherlich wird es dadurch zu einem erhöhten Andrang in den Arztpraxen kommen", sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Er gehe aber gleichfalls davon aus, dass die Arztpraxen auch entlastet werden, weil sie nicht mehr Patientinnen und Patienten nachtelefonieren müssten, um Impfwillige für Astrazeneca zu finden.