In der Innenstadt von Prag umringen im August 1968 Tausende Demonstranten die sowjetischen Panzer. Einige sind auf ein umgestürztes Militärfahrzeug geklettert und schwenken die tschechoslowakische Fahne. Am Ende aber wird der Aufstand blutig niedergeschlagen. Foto: dpa

Von Michael Heitmann

Prag. Als die ersten sowjetischen Panzer die Grenze zur Tschechoslowakei überschreiten, reißt das Telefon Richard Seemann aus dem Schlaf. Der Journalist soll schnellstmöglich in das Prager Funkhaus im Stadtzentrum kommen. "Als ich ins Taxi gestiegen bin, habe ich das Dröhnen der Flugzeuge mit den Fallschirmjägern gehört", erzählt der 84-Jährige.

Hintergrund Stationen des Prager Frühlings Prag. (dpa) Im August 1968 wird die sozialistische Reformbewegung des Prager Frühlings gewaltsam erstickt (siehe Text rechts). Die wichtigsten Stationen einer dramatischen Entwicklung: 5. Januar 1968: Alexander Dubcek (1921-1992; Foto: dpa) wird Generalsekretär der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSC). Er steht für [+] Lesen Sie mehr Stationen des Prager Frühlings Prag. (dpa) Im August 1968 wird die sozialistische Reformbewegung des Prager Frühlings gewaltsam erstickt (siehe Text rechts). Die wichtigsten Stationen einer dramatischen Entwicklung: 5. Januar 1968: Alexander Dubcek (1921-1992; Foto: dpa) wird Generalsekretär der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSC). Er steht für einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz". 5. April 1968: Das KSC-Zentralkomitee beschließt ein Aktionsprogramm, das Reformen vorsieht und bei der Bevölkerung große Erwartungen weckt. 24. Juni 1968: Aufhebung der Zensur. 20. August 1968: Sowjetische Militärflugzeuge landen nach 21 Uhr auf den Flughäfen in Prag und Brünn (Brno). Ab 23 Uhr überschreiten die ersten Warschauer-Pakt-Truppen die Grenze. 21. August 1968: Die tschechoslowakische Armee bleibt in den Kasernen. Um 8 Uhr morgens bringen die Besatzer die Straßen von Prag unter ihre Kontrolle. 26. August 1968: Die tschechoslowakische Führung unter Dubcek muss das "Moskauer Protokoll" unterzeichnen. Es macht die Reformen rückgängig. 17. April 1969: Der moskautreue Hardliner Gustav Husak wird Nachfolger von Dubcek als Generalsekretär der KSC. Am 29. Mai wird er neuer Staatspräsident. 17. November 1989: Die Niederschlagung einer Studentendemonstration wird zum Auslöser der Samtrevolution, der demokratischen Wende. 29. Dezember 1989: Der Dissident und Dramatiker Vaclav Havel (1936-2011) wird erster frei gewählter Präsident der Tschechoslowakei. 1. Januar 1993: Teilung der Tschechoslowakei in Tschechien und die Slowakei.

Es ist der 21. August 1968. Die Staaten des Warschauer Pakts sind in die Tschechoslowakei einmarschiert, um die Demokratiebewegung des Prager Frühlings niederzuschlagen. Der Reformkommunist Alexander Dubcek hatte dort in wenigen Monaten die Zensur aufgehoben, Wirtschaftsreformen begonnen und mit der stalinistischen Vergangenheit abgerechnet. Doch die Hoffnungen auf einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" werden jäh zerschmettert.

In den Morgenstunden sendet Seemann mit seinen Kollegen vom Auslandssender Radio Prag die Nachricht von dem Einmarsch auf Kurzwelle in vielen Sprachen in die Welt - auch auf Deutsch. Dann kommen die Panzer dem Funkhaus näher. "Es war ein furchtbares Chaos", sagt der damalige Nachrichtenredakteur.

Eine Traube von Menschen versammelt sich vor dem Gebäude. Barrikaden werden errichtet, um mit bloßen Händen Widerstand leisten zu können. Ein sowjetischer Munitionswagen fängt Feuer, explodiert. Soldaten schießen um sich.

Allein vor dem Rundfunk starben an diesem Tag 17 Menschen. Historiker beziffern die Zahl der von August bis Dezember 1968 getöteten Tschechen und Slowaken auf 137. Bis zum Abzug der Sowjets 1991 sterben über 400 Menschen.

Seemann berichtet, wie ein russischer Offizier in die Redaktion der deutschsprachigen Sendungen für Österreich stürmte, einen Stadtplan an der Wand entdeckte und fragte: "Gde Tschetka?" - wo sich also die Zentrale der Nachrichtenagentur CTK befinde, um auch sie zu besetzen. "Auf dem Stadtplan stand groß Wien, aber nicht in kyrillischen Buchstaben", sagt Seemann.

Eine halbe Million sowjetischer, polnischer, ungarischer und bulgarischer Soldaten marschierten damals ein, nahmen die Tschechoslowakei in einen gigantischen Zangengriff und besetzten in Windeseile strategisch wichtige Punkte. Kaum jemand hatte da mit einer Invasion gerechnet - trotz der Erfahrungen aus der Niederschlagung der Volksaufstände in der DDR 1953 und in Ungarn 1956.

Viele glaubten, dass sich der Kreml ein solches Vorgehen vor der Weltöffentlichkeit nicht erlauben könne. Doch letztlich war in Moskau die Angst vor dem Aufbruch in Prag größer. Als Vorwand diente ein umstrittener "Einladungsbrief" tschechoslowakischer Hardliner.

Die DDR-Führung um Walter Ulbricht befürwortete den "Schlag gegen die Konterrevolution". Die Nationale Volksarmee war gefechtsbereit, überschritt aber nicht die Grenze - zu präsent waren die Gräuel des Zweiten Weltkriegs.

Das Volk in der Tschechoslowakei stellte sich hinter die Reformkommunisten um ZK-Generalsekretär Dubcek. Auch bekannte Persönlichkeiten wie der Olympiagewinner Emil Zatopek verurteilten die Invasion. Doch es nützte alles nichts: Im April 1969 wurde Dubcek durch Gustav Husak ersetzt, der die euphemistisch genannte "Normalisierung" begann, also den Staat ganz auf Moskauer Linie brachte. Über 250.000 Tschechoslowaken flohen ins Ausland.

Fotoausstellungen erinnern dieser Tage in Prag an das Schicksalsjahr 1968. Für Diskussionen sorgte, dass Tschechiens russlandfreundlicher Präsident Milos Zeman zum Jahrestag keine Rede hält. Seine Verteidiger verweisen darauf, dass Zeman 1970 nach Kritik an der Okkupation selbst aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen worden war.

Was damals passiert ist, wissen heute viele junge Menschen nicht mehr. Eine aktuelle Umfrage ergab: Für 46 Prozent der Tschechen zwischen 18 und 24 Jahren ist die Sowjetinvasion eine große Unbekannte. Für Richard Seemann, der damals seinen Job beim Rundfunk verlor und sich bis 1989 als Heizer durchschlagen musste, ist das keine Überraschung. "Wie viele von uns gibt es noch, die sich daran erinnern?", fragt er.