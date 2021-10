Von Christoph Slangen

Der gefährlichste Rivale für Präsident Emmanuel Macron kommt aus dem parteipolitischen Nichts: Eric Zemmour, 63 Jahre alt, Franzose, Jude, mit familiären Wurzeln in Algerien. Der Journalist mit Einwanderungshintergrund ist der radikalste Gegner der Immigration, hält Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National für zu soft – und überholt sie in Umfragen. Zemmour hat keine Partei hinter sich, hat sich noch nicht einmal offiziell zum Präsidentschaftskandidaten erklärt und würde doch laut Umfragen 2022 in die Stichwahl gegen Macron ziehen. Donald Trumps Wahlspruch "Make America great again" könnte, auf Frankreich angewandt, auch Zemmours Wahlkampagne zieren. "Das französische Volk ist in Todesgefahr und darum will ich es retten", warf sich der Napoleon-Fan im Nachrichtensender CNews in die Positur des Kreuzritters gegen islamische Unterwanderung.

Langjähriger Journalist beim konservativen "Figaro", Kommentator bei verschiedenen Fernsehsendern, ist Zemmour seit 2019 Zugpferd des privaten Senders CNews, dessen Zuschauerzahlen er von unter 100.000 auf eine Million heben konnte. Was macht seine Anziehungskraft aus? Klare Sprache, klare Kante. Exzellente Geschichts- und Literaturkenntnisse, rhetorische Stärke. Vor allem: Selbst seine Gegner müssen zähneknirschend zugegeben, dass Zemmours schonungslose Beschreibung der Realität – leider – oft zutreffend ist. Die Schlüsse, die er daraus zieht, sind allerdings höchst umstritten. Ein Präsident Zemmour, das wäre gleichbedeutend mit Bürgerkrieg, fürchten viele. Oder, wie CNews-Moderator Pascal Praud die Sorgen mancher formuliert: "Achtung! Haben wir da einen Pyromanen?"

Fakt ist: Frankreich hat ein Problem mit islamischer Einwanderung. Sei es aus den alten Kolonien wie Algerien, sei es aus Tunesien oder Marokko. Ganze Stadtviertel sind oft No-Go-Areas, in die sich die Polizei kaum hineintraut, weil sie dort angegriffen wird. Bandenkriege um die Vorherrschaft im Drogenhandel mit Schießereien und Toten sind Realität, ob in Metropolen wie Marseille oder Provinzstädten wie Cavaillon. Für Zemmours politische und intellektuelle Gegner sind das Entgleisungen, die nur einen kleinen Teil der Realität abbilden und vom Staat entschlossen bekämpft werden. Zemmour jedoch polarisiert, weil er generalisiert: Er sieht in islamischen Parallelgesellschaften die untrüglichen Anzeichen eines unbarmherzigen Kulturkampfes. Das "grand remplacement" sei im Gange, die Ersetzung der einheimischen Bevölkerung durch islamische Neuankömmlinge, die nach und nach dem ganzen Land ihre Sitten und Gebräuche aufzwingen wollten. Die notwendige Assimilation werde von den Einwanderern verweigert. Zemmour plädiert dafür, dass Einwanderer ihren Kindern französische Vornamen geben müssten. Mit generösen Sozialleistungen, Familiennachzug und einer "Vogel-Strauß-Politik" hätten die Regierungen der letzten 40 Jahre – ob konservativ oder sozialistisch – eine Einwanderung unterstützt, die letztlich kulturelle Unterwanderung sei. Der Islam sei nicht mit den Werten der Republik vereinbar.

Ein radikaler Kurs, der ihm vielfach Anfeindungen, Todesdrohungen und Angriffe auf offener Straße eingebracht hat. Etwa im April 2020, als Zemmour mit Einkaufstüten beladen zu seiner Pariser Wohnung läuft: Mehdi, ein 29-jähriger arabischstämmiger Mann, folgt Zemmour, beleidigt ihn ("Wie geht’s, großer Hurensohn?"), spuckt ihn an. Er filmt sich dabei und veröffentlicht das Video stolz via Internet. Seine Rechtfertigung für die Aggression ist gleichzeitig ein Eingeständnis der intellektuellen Überlegenheit Zemmours: "Es ist unmöglich mit ihm zu sprechen, er ist superstark."

Drei Monate Bewährungsstrafe brachte die Attacke Mehdi damals ein, dem Opfer Zemmour einen Solidaritätsanruf von Präsident Macron. Vor zwei Wochen, nachdem Zemmour wieder einmal auf der Straße von jemandem mit dem Tode bedroht wurde, wurde der Angreifer des Vorjahres in eine prominente Fernsehsendung eingeladen. Ob er denn seine damalige Tat bereue: Nein, war Mehdis Antwort. Nur das schlechte Bild, das andere deswegen von jungen Arabern haben könnten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen Frankreichs hat Zemmour derweil geradezu mit einem Auftrittsbann belegt, auch wenn man das natürlich so nicht formuliert. Natürlich werde man ihn einladen, rechtfertigen sich die Verantwortlichen offiziell – wenn er sich denn wirklich als Kandidat präsentiere.

Polemiker Zemmour selbst war auch schon wiederholt Objekt gerichtlicher Prozesse, angestrengt von Menschenrechtsgruppen oder Vereinen gegen Diskriminierung wie "SOS Rassismus". Verurteilt wurde er etwa wegen Anstiftung zur Rassendiskriminierung. Er hatte im Fernsehen gesagt: "Der Großteil der Drogendealer sind Schwarze und Araber. Das ist so, das ist ein Fakt."

Europa, das ist für ihn Synonym für die Selbstaufgabe der nationalen Souveränität. Ein Europa, das vor allem deutschen Interessen dient, das ungezügelte Einwanderung und freie Märkte fördert, die im Interesse des Kapitals, aber nicht der arbeitenden Menschen seien. Zemmour sieht Russland als historischen Bündnispartner für Frankreich. Putin sei so schlimm nicht und Trump habe durchaus viele gute Seiten. Er bringt das intellektuelle Kunststück fertig, den Widerständler und späteren Staatspräsidenten de Gaulle als Vorbild zu reklamieren und gleichzeitig de Gaulles Widersacher Marschall Pétain, der Frankreich unter Nazi-Okkupation regierte, zu verteidigen.

Diese Töne verfangen bei vielen Franzosen – vor allem männlichen. Sein jüngstes Buch ("Frankreich hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen") verkaufte sich in den ersten drei Wochen 165.000 mal. Zemmours Tiraden gegen den Feminismus scheinen die weibliche Wählerschaft hingegen eher zu verschrecken. Umfragen sehen ihn knapp hinter Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National, in zwei Umfragen liegt er vor ihr, auf Platz zwei nach Macron. Die zerstrittenen konservativen Republikaner haben demnach keine Chancen, einen Kandidaten in die Stichwahl zu senden, Sozialisten und extreme Linke noch weniger. Le Pen, deren sicher geglaubte Herausforderer-Rolle in Gefahr gerät, ist alarmiert: Nachdem sie erst auf den noch radikaleren Zemmour eindrosch, bittet sie "Eric" inzwischen beinahe flehentlich darum, die gemeinsamen Kräfte zu bündeln. Der will in den nächsten Wochen mitteilen, ob er antritt. Ironie der Geschichte: Die Umfragen zeigen auch, dass in einer Stichwahl nach heutigem Stand Macron Sieger wäre – egal, ob der Gegner Le Pen oder Zemmour heißt.