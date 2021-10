„Die Kompetenzen der EU haben Grenzen“, verkündet Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (im Hintergrund) wirft wiederum Polen vor, „die Axt an die europäischen Verträge“ zu legen. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Foto: dpa

Von Doris Heimann und Michel Winde

Straßburg. Die polnische Regierung droht die Europäische Union in eine schwere Krise zu stürzen. Regierungschef Mateusz Morawiecki machte am Dienstag im Europaparlament deutlich, dass sein Land im Streit um das Verhältnis von EU-Recht und nationalem Recht nicht einlenken wird. Der nationalkonservative Ministerpräsident warf der Kommission "Erpressung" vor. Man werde nicht zulassen, dass dies als Mittel der Politik gegenüber EU-Staaten eingesetzt werde, sagte er an die Adresse von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Die Kompetenzen der EU haben Grenzen, wir können nicht länger schweigen, wenn sie überschritten werden."

Von der Leyen ihrerseits drohte Polen angesichts der Justizreformen mit Sanktionen. "Wir können und wir werden es nicht zulassen, dass unsere gemeinsamen Werte aufs Spiel gesetzt werden", sagte sie. Ihre Behörde werde die Rechtsstaatlichkeit mit allen Mitteln verteidigen. Eine derart offen ausgetragene Konfrontation zwischen Kommission und einen EU-Staat im Europaparlament hat Seltenheitswert – und zeigt, wie ernst die Lage aus Brüsseler Sicht ist.

Als konkrete Möglichkeiten zum Handeln nannte von der Leyen ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren, die Nutzung eines neuen Verfahrens zur Kürzung von EU-Mitteln sowie die erneute Anwendung des sogenannten Artikel-7-Verfahrens. Letzteres könnte zum Entzug der polnischen Stimmrechte bei EU-Entscheidungen führen. Abgeordnete von Parteien wie der CDU/CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken unterstützten in der Diskussion einen harten Kurs gegen die polnische Regierung und attackierten Morawiecki scharf.

"Durch Ihre Rede heute hier säen Sie Spalt und Streit in der Europäischen Union", sagte Manfred Weber (CSU), Fraktionschef der Christdemokraten. "Sie machen Europa schwächer mit diesem politischen Ansatz." Damit spiele Morawiecki Autokraten wie Russlands Präsident Wladimir Putin in die Hände.

Hintergrund des eskalierenden Streits ist das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, nach dem Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Diese Entscheidung wird von der EU-Kommission als höchst problematisch angesehen, weil sie der polnischen Regierung einen Vorwand geben könnte, ihr unliebsame Urteile des EuGH zu ignorieren. Schon seit längerem sieht die EU-Kommission wegen der polnischen Justizreformen die Unabhängigkeit der dortigen Richter gefährdet.

Gegen Ende der vierstündigen Debatte ließ von der Leyen etwaige Zurückhaltung vollends fallen. Das Urteil des Verfassungsgerichts sei ein einmaliger Vorgang. Das Gericht lege die "Axt an die europäischen Verträge". Zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass es an dem Tag keine Annäherung mehr geben werde.

Morawiecki verwies hingegen darauf, dass auch die obersten Gerichte in anderen EU-Ländern keinen absoluten Vorrang von EU-Recht sehen und warf dem EuGH Kompetenzüberschreitungen vor. Um seinen Standpunkt zu untermauern, zitierte er aus Urteilen der obersten Gerichte in den Niederlanden, in Frankreich sowie in Deutschland. Allerdings hat bislang kein Gericht eines EU-Lands Teile des gemeinsamen Rechts grundsätzlich in Frage gestellt.

"Diese Situation kann und muss gelöst werden", forderte von der Leyen. Wie diese Lösung aussehen könnte, ist völlig unklar. Erst einmal will von der Leyen milliardenschwere Corona-Hilfen für Polen blockieren, bis das Land entscheidende Justizreformen rückgängig gemacht hat. Aus Sicht von Ländern wie Luxemburg oder der Niederlande müssten Staaten wie Polen eigentlich aus der EU austreten, wenn sie sich nicht vollständig an Gemeinschaftsrecht halten wollen.

Für die Notwendigkeit einer Einigung spricht, dass die von der EU-Kommission angedrohten Sanktionsverfahren nur dann vorangetrieben werden können, wenn eine große Mehrheit der anderen EU-Staaten sie unterstützt. Dies ist bislang alles andere als sicher. Hinzu kommt, dass Polen als Reaktion einstimmig zu treffende EU-Entscheidungen blockieren und so etwa die gesamte EU-Außenpolitik lahm legen könnte.

Dass Polen über das laufende Artikel-7-Verfahren die EU-Stimmrechte entzogen werden könnten, gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse im zuständigen EU-Ministerrat als ausgeschlossen. Der EU-Kommission bliebe damit lediglich die Möglichkeit, weiter die Auszahlung von Corona-Hilfen hinauszuzögern und darauf zu hoffen, dass der EuGH im Fall von nicht eingehaltenen Urteilen Zwangsgelder verhängt. Letztere könnten mit EU-Zahlungen an Polen verrechnet werden. Das Land ist größter Netto-Empfänger. Allein im letzten Jahr erhielt das Land netto 12,4 Milliarden Euro.