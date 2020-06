Von Matthias Kehl

Berlin/Heidelberg. Es ist Anfang Juni, ein warmer Sommertag in Berlin. Philipp Amthor sitzt an Deck der "Pioneer One" am Spreeufer. Der CDU-Abgeordnete ist dort der Gast beim Podcast "Überstunde". In dem live übertragenen Format soll der 27-Jährige Rede und Antwort zu einem Thema stehen, das da lautet: Werte.

Amthor ist eloquent, um keine Antwort verlegen. "Werte kommen immer miteinander in Konflikt", sagt er. "Sie sind nie isoliert und setzen sich nie alleine durch". Als Rechtswissenschaftler habe er vor allem ein Menschenbild: das realistische. Fakt sei, dass man als Politiker eben besonders hohen moralischen Ansprüche gerecht werden müsse. Amthor zeigt wie gewohnt klare Kante.

Knapp drei Wochen später ist die Karriere des Senkrechtstarters in sehr unruhiges Fahrwasser geraten. Seitdem der politische Einsatz für eine US-Firma, die ihm Aktienoptionen in Aussicht stellte, öffentlich wurde, ist der Ruf des Vorzeige-Konservativen angekratzt. Mindestens. Ausgerechnet er. Der jüngste CDU-Abgeordnete ist für die Christdemokraten nun vor allem eins: das Sorgenkind.

Für Amthor kamen die Enthüllungen des Magazins "Spiegel" zur Unzeit. Hatte der junge Mann aus Torgelow, der seit drei Jahren im Bundestag sitzt, doch gerade zum nächsten Karrieresprung angesetzt. Und zwar in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Anfang vergangener Woche erklärte seine Parteikollegin Katy Hoffmeister in Schwerin, auf die Kandidatur für den Landesvorsitz zu verzichten. Freie Bahn also für Amthor für das Duell mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei der Landtagswahl 2021?

Mitnichten. Am Freitagabend ließ der Landesvorstand in Güstrow die Bombe platzen: Amthor werde nicht mehr für den CDU-Landesvorsitz kandidieren. An seine Stelle rückt Parteikollege und Landrat Michael Sack.

200 Kilometer weiter südlich beschäftigte sich am Nachmittag zuvor der Bundestag in Berlin in einer Plenarsitzung mit dem Fall des aufstrebenden Konservativen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch feuerte: "Wie konnte bei einem Mann von der Küste der Kompass nur so versagen?"

In Amthors letztem Social-Media-Beitrag prangt der Schriftzug "Es war ein Fehler". Bei Instagram ist der 2019 katholisch getaufte Christdemokrat mit knapp 90.000 Followern einer der reichweitenstärkste seiner Partei. Jung, frech, konservativ. Attribute, die sich zu widersprechen scheinen, vereint der bebrillte Seitenscheitelträger par excellence.

Im Netz werden Videos, wie Amthor im Bundestag die AfD inhaltlich und rhetorisch in den Senkel stellt, millionenfach aufgerufen. Als der Youtuber Rezo die Christdemokraten kurz vor der Europawahl scharf kritisierte – und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer unglücklich forderte, Influencer "zu regulieren" –, setzte die Partei auf Amthor. Man drehte eine Video-Replik, die letztlich jedoch unveröffentlicht bleibt. In der Talkshow von Markus Lanz verriet er zumindest den Einstiegssatz: "Hey Rezo, du alter Zerstörer", sagte Amthor mit hochgezogener Augenbrauen grinsend in die Kamera. Die Studio-Gäste klatschten begeistert Beifall. Zerstören die Lobbygeschäfte nun seine eigene politische Karriere? Oder wirkt der Vorsitzverzicht mildernd?

Der mit Jagdschein ausgestattete Amthor geriet ins Visier einer breiten Kritikerfront. Nicht zuletzt durch sein Treffen mit dem Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Ihn traf Amthor wie auch Ex-Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg während seiner Geschäftsreisen für besagtes US-Startup. Da Maaßen im Amri-Untersuchungsausschuss befragt wird, in dem auch Amthor tätig war, verließ der 27-Jährige diesen am Anfang der für ihn turbulenten Woche.

Der Jungen aus der Provinz schaffte es als Sohn einer alleinerziehenden Mutter im Rekordtempo aus Vorpommern nach Berlin. 15-jährig in die Junge Union eingetreten, trug er mit 16 das erste Mal Anzug und Schlips – beim CDU-Landesparteitag in Schwerin. Gegen die Bezeichnung Streber habe er nichts einzuwenden, verriet er jüngst der "Zeit". Brav hielt sich der Musterschüler (Abitur-Durchschnittsnote 1,4) auch an den Rat von Angela Merkel, sich politisch weiter in seiner Heimat zu engagieren. So wählte er die Universität Greifswald für sein Jura-Studium, das er durch ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung finanzierte.

Gerade schreibt Amthor an seiner Promotion. Das Thema: "Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament". Ob er seine eigenen Geheimnisse rund um das Engagement bei "Augustus Intelligence" vollumfänglich aufklärt, dürfte darüber entscheiden, ob der Senkrechtstarter seine politische Karriere nach den Turbulenzen wieder ins Lot bringen kann.