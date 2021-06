Von Matthias Miltz

Heidelberg. Er war ein Mann, dessen Forschung viele Menschen wieder zurück ins Leben gebracht hat: Peter Safar. Der 1924 in Wien geborene Safar wird auch der "Vater" der modernen Reanimation genannt. Der Arzt hat sein Leben damit verbracht, Menschen ihr Leben zurückzugeben. Auch durch seine Forschung konnte der kürzlich beim EM-Spiel zwischen Finnland und Dänemark kollabierte dänische Nationalspieler Christian Eriksen wieder ins Leben zurückgeholt werden.

Vor knapp 70 Jahren erforschte und "erfand" Safar die Reanimation bei Herz-Kreislauf-Versagen nach der sogenannten ABC-Methode: A (Airway) für Atemwege freimachen, B (Breath) für Beatmen und C (Circulation) für Herzmassage. Noch heute wird diese Methode in Erste-Hilfe-Kursen gelehrt. In Studien hat sich gezeigt, dass mit der Frequenz von 100 bis 120 Druckbewegungen pro Minute oder etwa zweimal pro Sekunde der beste Blutfluss durch das nicht mehr pumpende Herzen eines Bewusstlosen erreicht werden kann. Zur Orientierung kann das Lied "Stayin’Alive" von den Bee Gees helfen. Mit 103 bpm (beats per minute) hat es genau das richtige Tempo.

Safar beendete sein Studium an der Universität in Wien im Jahr 1948. Zwei Jahre später zog er mit seiner Frau nach Yale in die USA. Dort durchlief er die Ausbildung zum Anästhesisten. Anschließend begann er, sich mit den Themenfeldern der kardiopulmonalen (das Herz und die Lunge betreffend) Reanimation und Beatmung zu beschäftigen.

Eine seiner größten Errungenschaften war es aber, dass er einen großen Teil dazu beitrug ein Gesundheitssystem zu schaffen, wie wir es heute kennen. Denn im Jahr 1958 gründete Safar im City Hospital von Baltimore die erste Intensivstation der USA. Diese war zugleich auch die erste zentrale Intensivstation der Welt. Außerdem erforschte er die "Ultraschnelle Abkühlung" an Notfallpatienten. Dabei werden das Herz und das Gehirn innerhalb weniger Minuten auf acht Grad heruntergekühlt. Diese Abkühlung ermöglichen dann den Transport oder sogar eine Operation des Patienten. Anschließend folgen dann die Reanimationsmaßnahmen und das Aufwärmen des Patienten.

Im Jahr 1966 musste Safar einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Im Alter von elf Jahren verstarb seine Tochter an einem Asthmaanfall. Daraufhin gründete er 1967 den ersten Paramedic-basierten (nicht arztgestützten) Rettungsdienst.

Gemeinsam mit Asmund Laerdal erkannte er, dass für effektive Reanimationsmaßnahmen die Übungsmöglichkeiten fehlten. Die beiden entwickelten deshalb ab 1958 die Resusci-Anne, die 1960 die Serienreife erhielt. Diese Puppe eines menschlichen Oberkörpers noch heute in Erste-Hilfe-Kursen zum Einsatz. In Deutschland ist sie aber unter dem Namen "Rescue-Annie" bekannt.

Vor allem bei der Mund-zu-Mund-Beatmung wandten Safar und seine Kollegen ungewöhnliche Methoden an. Er setzte seine Mitarbeiter mit indianischem Pfeilgift unter Narkose, um dann die Reanimationsmaßnahmen an ihnen zu üben.

Peter Safar starb im Jahr 2003 in Pittsburgh in den USA. Unterschiedliche Experten sind sich mit Rückblick auf sein Leben und seine Errungenschaften einig: Nur sehr selten hat ein Einzelner die Medizin so beeinflusst, wie er es getan hat.