Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Woran liegt es nur, dass an einem leidlich schönen

Palmsonntag, morgens um 11 Uhr, Hunderte von Menschen ihren gemütlichen Frühstückstisch verlassen, ins Theater kommen, um sich mit den "Auswüchsen des Finanzkapitalismus" zu beschäftigen. Die bloße Thematik kann es ja wohl kaum sein, die elektrisiert. Aber wenn einer redet, der sympathisch ist, der phantastisch erklären kann, der ruhig, gelassen und (fast) immer mit einem Lächeln Antworten gibt, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus.

Und wenn dieser Mensch noch voller Enthusiasmus seine Thesen darlegt, und wenn er in Chefredakteur Klaus Welzel einen kongenialen Gesprächspartner findet, dann wird der Vormittag zu einem ganz besonderen. Paul Kirchhof, dieser legendäre "Professor aus Heidelberg" war (wieder einmal) beim RNZ-Forum, das Publikum war (wieder einmal) hell begeistert. Und das will was heißen, bei diesem Thema!

Dabei fiel das gestrige "Forum" mit seiner szenischen Lesung in der "Halbzeit" aus dem herkömmlichen Rahmen. Denn Basis für das eineinhalbstündige Gespräch im zusätzlich bestuhlten "Alten Theatersaal" ist das Theaterstück "Junk", das am 25. April im Heidelberger Theater Premiere hat.

Diskutierten bereits zum vierten Mal im Rahmen der Reihe RNZ-Forum miteinander: Der Heidelberger Jurist und frühere Bundesverfassungsrichter Prof. Paul Kirchhof (r.) und RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel. Fotos: Joe

Der Wirtschaftsthriller von Ayad Akhtar basiert auf einer wahren Begebenheit: Eine neue Generation von Investoren und Spekulanten verdient mit Hochrisikoanleihen ungeheuere Summen und zwingt konservative Firmeninhaber in die Knie. Den großen Reibach machen die Spekulanten. Falls nicht, gehen sie dennoch unbeschadet aus dem Deal hervor, nur die Anleger verlieren ihr Geld, die Firma ist zerschlagen und die Aktien werden portionsweise vertickt. Wen interessiert’s? Offenbar niemanden. Übertreibt der Autor komplett oder spitzt er die Wirklichkeit nur zu?, wollte Klaus Welzel von Paul Kirchhof wissen. Der, wie immer salomonisch: "Der Autor ist ein Dramatiker, wir werden die Geschichte sachlich darstellen und so lässt sich das wunderbar ergänzen."

Um es vorweg zu sagen - es wurde wunderbar viel ergänzt. Dass die unkontrollierten Finanzmärkte die Pest sind, das wissen selbst Schöngeister in ihren abgelegensten Winkeln. Paul Kirchhof sagt es anders: "Was hier passiert ist eine Bedrohung für unsere Freiheit". Für den ehemaligen Bundesverfassungsrichter ist Freiheit nur im Zusammenhang mit Verantwortlichkeit denkbar. Und Verantwortlichkeit ist bei den Großen im Finanzgeschäft ein Fremdwort. Begriffe wie Solidarität, Gemeinschaft, Gemeinsinn kennen die Spekulanten nicht. Sie kennen nur ihren eigenen Vorteil - und der ist, noch mehr Geld zu machen.

Hintergrund Zitate von Paul Kirchhof während des RNZ-Forums Schon zum vierten Mal war Prof. Paul Kirchhof (76) Gast von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel beim RNZ-Forum. Und der ehemalige Bundesverfassungsrichter zieht wie kein Zweiter. Innerhalb weniger Stunden nach der ersten Ankündigung in der RNZ waren alle Anmeldungen vergeben und das Theater erweiterte seine Sitzgelegenheiten. [+] Lesen Sie mehr Zitate von Paul Kirchhof während des RNZ-Forums Schon zum vierten Mal war Prof. Paul Kirchhof (76) Gast von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel beim RNZ-Forum. Und der ehemalige Bundesverfassungsrichter zieht wie kein Zweiter. Innerhalb weniger Stunden nach der ersten Ankündigung in der RNZ waren alle Anmeldungen vergeben und das Theater erweiterte seine Sitzgelegenheiten. Hier die Zitate des renommierten Juristen: > "Demokratie ereignet sich nicht nur am Wahlsonntag" > Zum Begriff Freiheit: "Ich stehe mit meiner Person, mit meinem Gesicht für meine Thesen" > "Anonymität im Internet ist eine Gefahr für die Freiheit" > "Freiheit bedeutet Chancengleichheit. Das heißt nicht, jedem 100.000 Euro in die Hand zu drücken, egal was damit passiert. Sondern allen die gleichen Chancen auf Bildung und damit zu einem selbstbestimmten Leben zu geben" > "Das Bürgertum und der Burgfriede geht verloren, wenn jeder nur das Beste für sich herausholen will, ohne etwas einzubringen" > "Entsolidarisierung drückt sich für mich dadurch aus, dass ich Geld bekomme, ohne etwas dafür getan zu haben". > "Die Vorstellung, man könnte eine Gemeinschaft durch geldlose Transaktionen zusammenhalte, ist ein Irrtum". > "Im Reichtum liegt auch eine Anerkennung durch die Rechtsgemeinschaft". > Als das Mikro für einige Sekunden ausfiel: "Ich möchte gerne gehört werden" > "Ich hoffe, dass wir die Hedge-Fonds verbieten und Deutschland finanzpolitisch vor 2004 zurückkehrt. Wir wären dann trotzdem erfolgreich und die Wirtschaft könnte mehr Vertrauen haben" > "Das ganze finanzpolitische System ist auf Vertrauen aufgebaut" > "Der Bürger überfordert seinen Staat. Er will immer mehr Leistungen, aber immer weniger Steuern zahlen. Die Konsequenz ist die Verschuldung des Staates". > Zum Finanzgebaren der 28 Mitgliederstaaten: "Das Recht ist das einzige Bindeglied, was uns zusammenhält. Aber das interessiert ja kaum. Geld ist das einzige, was interessiert" > "Die Europäische Zentralbank wirft jährlich 30 Milliarden Euro neues Geld auf den Markt. Das wird aber nicht an die sozial Schwachen verteilt, sondern an Banken und den Staat. Es ist aber nicht ihre Aufgabe, für ein Ungleichgewicht zu sorgen" > "Ich bin ein Enthusiast für Europa, aber dort wo viel Macht ist, werden die Menschen schwächer und verführbarer". > "Die Transaktionssteuer wäre ein Akt der Gerechtigkeit. Nur Umsätze am Finanzmarkt sind von der Steuer ausgenommen. Diskutiert wird im Augenblick über ein Promille, mit Anhebung auf ein Prozent" > Zu den Algorithmen der Maschinen: "Der Computer ist wie ein Staubsauger für Gewinne". > "Geld für sich genommen ist nicht gut und nicht schlecht" > "Warum sollte man sein Wissen kostenlos an Google abgeben" > "Wir leben vom Erfolg der Unternehmer, trotzdem sollte die Unternehmensbilanz anders als bisher gewertet werden und nicht ausschließlich für die Kapitalgeber. Es sollte auch gefragt werden, was das Unternehmen für seine Kunden, seinen Standort und für die Ausbildung getan hat". > Zu den nicht erlaubten Schülerdemos zum Klimawandel: "Der Zweck heiligt nicht die Mittel" (ith)

[-] Weniger anzeigen

Stimmt also Kirchhof der Aussage des Autors zu, dass es keinen Gemeinsinn mehr gibt, wollte Welzel wissen. Kirchhof geht noch weiter, sieht ein großes gesellschaftliches Zerstörungspotenzial in einem ungezügelten Wachstum. Und so fordert er eine ganz neue Sichtweise auf die Kapitalmärkte: "Wir sollten jedes Produktions- und Wirtschaftswachstum nicht nur wirtschaftlich bilanzieren, sondern auch eine kulturelle, rechtliche und ökologische Bilanz ziehen. Notwendig ist auch eine wertende, moralische Bilanz. Wer seinen wirtschaftlichen Erfolg auf das Verdrängen kleiner Betriebe stützt, muss die Wirkungen auf diese Betroffenen mitbedenken und mitverantworten. Vor allem muss er stets das Recht achten".

Der große Jurist beruft sich dabei auf das Grundprinzip der Verfassung und auf den Artikel Eins des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Kein Mensch dürfe aus dieser Rechtsordnung entlassen werden. Weder ein Sozialhilfeempfänger, noch ein Drogensüchtiger. "Wir dürfen doch nicht zulassen, dass diese Menschen die Hoffnung verlieren", sagt Kirchhof.

Ein bisschen will Welzel aus dem renommierten Juristen den "Sozialrevoluzzer" herauskitzeln. Da muss er nicht lange kitzeln. Denn alles was Kirchhof sagt, geht in die soziale Richtung, inklusive Chancengleichheit. So beim Thema Hedge-Fonds, die ausgerechnet die rot-grüne Koalition, erlaubte und damit, so Welzel "die absolute Geldvermehrung" sanktionierte. Für den Heidelberger Professor eine "Katastrophe". Aber er macht nicht nur die "bösen Fondsmanager" für die Folgen verantwortlich, sondern auch die vielen Anleger, die ihr Geld geben, ohne zu wissen, ob damit Waffenfirmen oder landwirtschaftliche Großbetriebe unterstützt werden. Diese Trennung von Freiheit und Verantwortung nennt Kirchhof "unverantwortlich".

Es gab noch viel mehr Themen bei diesem "Vormittags-Gespräch". Und fast hätte man von einer durchgängigen Harmonie der beiden Herren auf dem Podium sprechen können, egal ob es dabei um die Finanztransaktions- oder Maschinensteuer ging. Wäre da nicht die Frage nach der Einschätzung des Professors zu dem Schülerprotest "Fridays For Future" gewesen. Da wurde deutlich: Der Jurist ist immer auf der Seite des Rechts. Und das sieht nun mal vor, dass nicht geschwänzt werden darf. Punkt.

Wird Paul Kirchhof die Inszenierung von "Junk" besuchen? "Mich hat das Stück beeindruckt und ich werde mit meiner Frau auch zur Premiere kommen. Es ist doch eine gute Sache, wenn ein kompliziertes System transparent dargestellt wird". Gestern gab es die absolut beste Vorbereitung zum besseren Verständnis.