Von Tim Müller

Europa. Was Astra-Zeneca-Chef Pascal Soriot wohl durch den Kopf geht, als er am 25. Februar EU-Parlamentariern wegen Lieferproblemen beim Corona-Impfstoff Rede und Antwort stehen muss. Vielleicht: "Wie konnte es nur soweit kommen?" Kurz zuvor feuerte die Abgeordnete Silvia Modig eine Schimpftirade gegen ihn ab: "Monsieur Soriot, Sie sind wie ein Stück nasse Seife. Man kann danach greifen, wie man will. Sie entwischen uns immer wieder", so Modig. Soriot geht nicht auf die Provokation ein. Er antwortet betont knapp: "Wir sind alle enttäuscht".

Tiefes Misstrauen schlägt Soriot mittlerweile von Seiten der EU entgegen, dabei verkörperte er vor Corona das Idealbild eines modernen, nach moralischen Prinzipien handelnden Konzern-Chefs.

Soriot erblickt 1959 in einem Vorort von Paris das Licht der Welt. Im rauen Alltag der Banlieue lernt er, sich durchzusetzen. Als er 20 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Soriot lässt sein Studium der Tiermedizin ruhen, um seine Mutter und die drei jüngeren Brüder zu versorgen. Freunde des Franzosen sagen, diese Zeit habe eine "Einer-für-alle"-Mentalität in ihm erzeugt.

1981 legt Soriot sein Examen in Tiermedizin ab. Drei Jahre praktiziert er. Doch dann schwenkt er um, studiert Wirtschaftswissenschaften. 1986 wird die französische Pharma-Firma Roussel Uclaf auf ihn aufmerksam – als Vertriebsmitarbeiter geht er nach Australien. Down-Under verändert ihn. Die Lockerheit im Beruf und der Optimismus im Land beeindrucken ihn. Er beantragt die australische Staatsbürgerschaft, lernt seine spätere Frau kennen und bekommt mit ihr zwei Kinder.

Ab 1997 folgen rasche Firmenwechsel, bevor Soriot 2012 zum Vorstandsvorsitzenden des fünftgrößten Pharmaunternehmens der Welt wird: Astra-Zeneca. Er krempelt den maroden Riesen um, entlässt zehn Prozent der Belegschaft, gleichzeitig investiert er massiv in Forschungsprojekte. Bei der Entwicklung von Krebs-Medikamenten klettert der Konzern an die Weltspitze. Zudem etabliert Soriot flache Hierarchien und rasche Aufstiegschancen – die Angestellten zieht er damit auf seine Seite.

Zwei Jahre später wehrt Soriot die feindliche Übernahme durch den Pharma-Giganten Pfizer ab. Zudem lehnt er eine ganze Reihe von Abwerbeangeboten anderer Konzernen ab. Soriot glaubt an sein Unternehmen. Dann kommt Corona. Astra-Zeneca geht an den Start beim Rennen um einen Impfstoff, forciert eine Kooperation mit Universität Oxford. Deren Bedingung: Das Vakzin solle auf Non-Profit-Basis vertrieben und gleichberechtigt auch an ärmere Länder verteilt werden. Soriot willigt sofort ein.

Doch Stück für Stück bröckelt das Wohltäter-Image Soriots. Kritiker in der EU werfen Astra-Zeneca immer wieder vor, Großbritannien bei der Impfstoff-Lieferung zu bevorzugen. Soriot ärgert sich über die Anschuldigungen, sieht seine Firma zwischen die Post-Brexit-Fronten geraten. Sich selbst bezeichnete er als "Sündenbock" der EU-Kommission.

Dann gerät Astra-Zeneca im März 2021 auch noch in die Schlagzeilen wegen mutmaßlich tödlicher Nebenwirkungen ihres Vakzins. Nach und nach schränken die Länder Europas die Impfungen mit dem Mittel ein – selbst Großbritannien, das zuvor nicht müde wurde, die Qualität des Stoffs zu betonen. Wie reagiert Soriot? Seit Wochen ist er abgetaucht im Homeoffice in Australien. Zusehends rumort es deshalb im Konzern. Erste Großaktionäre fordern seinen Rücktritt. Es scheint, als habe Pascal Soriot zu viele Menschen enttäuscht.