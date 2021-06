Parteichefs unter sich in einer Pandemie-bedingt halbleeren Halle: Robert Habeck stärkte Annalena Baerbock am Freitag demonstrativ den Rücken. Foto: dpa

Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Berlin. Es waren keine leichten Wochen für die Grünen. Die enttäuschende Wahl in Sachsen-Anhalt. Robert Habecks umstrittene Ukraine-Äußerungen. Und vor allem die sich hinziehende Debatte über nicht angegebene Nebeneinkünfte und den mehrfach in Details geänderten Lebenslauf der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Ihr Traumstart in den Umfragen ist dahin, Partei und Kandidatin in der Gunst der Wähler abgerutscht. Es gab sogar Empfehlungen, Baerbock solle zurückziehen, um einen Neustart mit Habeck zu ermöglichen. Der will davon nichts wissen: Zum Auftakt des digitalen Programmparteitags stärkt Habeck seiner Co-Parteichefin demonstrativ den Rücken. "Solidarität beweist sich nicht, wenn der Wind von hinten kommt und die Sonne scheint", so Habeck zum Ende seiner rund 45-minütigen Rede. "Sondern wenn der Wind von vorne kommt und jemand im Regen steht." Zugleich gesteht er ein, dass die Partei Fehler gemacht habe. "Wir werden die Fehler abstellen." Seine Empfehlung für den aufziehenden Wahlkampf: "Mit Gelassenheit und Stärke – durch dick und dünn."

Bei dem noch bis Sonntag dauerenden Treffen wollen die Grünen ihr Wahlprogramm beschließen. Eine Flut von mehr als 3000 Änderungsanträgen hat die Basis im Vorfeld eingereicht, über etliche Punkte soll im Lauf des Treffens abgestimmt werden. Beim Auftakt am Freitagabend stand die Klima- und Umweltpolitik im Focus. Forderungen, den Programmentwurf des Vorstands weiter zu verschärfen, lehnten die Delegierten mit großen Mehrheiten ab. So schaffte es zum Beispiel die Forderung nach einem generellen Tempolimit von 70 auf Landstraßen – zusätzlich zu 130 auf Autobahnen – nicht ins Programm. Auch im Streit um den CO2-Preis folgten die Delegierten der Parteiführung: Demnach soll der Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid 60 Euro ab dem Jahr 2023 kosten. Ein Gegenvorschlag sah 80 Euro schon 2022 mit danach festen jährlichen Erhöhungsschritten vor, wurde aber abgelehnt. Ebenso setzte sich der Vorstand mit dem Ziel durch, eine Senkung der EEG-Umlage anzustreben. Auch die Forderung, schon 2025 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, wurde abgeschmettert: Es bleibt bei 2030 wie im Programmentwurf.

Weitergehenden Forderungen trat jeweils Parteiprominenz entgegen: Habeck, Bundesgeschäftsführer Michael Kellner oder Ex-Parteichef Cem Özdemir. Baerbock dagegen hielt sich im Hintergrund. Sie soll am Samstagnachmittag eine Rede halten, im Anschluss soll sie offiziell zur Kanzlerkandidatin und gemeinsam mit Habeck zum Spitzenduo gewählt werden.

Habeck betonte zum Auftakt, mehr Klimaschutz sei nicht allein über den CO2-Preis zu stemmen. "Wir hätten immense Kosten für die Menschen", das sei neoliberale Politik, die Wohlhabende bevorzuge. Mehreinnahmen sollen nach den Vorstellungen der Grünen als "Energiegeld" an die Menschen zurückgehen. "So findet sozialer Ausgleich statt", so Habeck. "Gerechtigkeitspolitik und Klimaschutzpolitik gehören zusammen, und sie müssen zusammen gedacht und durchgesetzt werden."

Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann hatte bereits im Vorfeld davor gewarnt, zu radikale Forderungen aufzustellen. "Wir müssen angesichts der neuen EU-Klimabeschlüsse und der neuesten Daten zum Klimawandel deutlich mehr tun", sagte Hermann. "Aber wir sollten die Menschen nicht abschrecken, sondern für Klimaschutz gewinnen."

Habeck verwies auch auf das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Klimaschutz sei nötig, um künftigen Generationen ein freiheitliches, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, so Habeck. "Wer das Klima schützt, schützt die Freiheit!" Die Grünen seien nicht die freiheitsfeindliche Verbotspartei, als die sie von politischen Gegnern dargestellt würden. "Wie justieren wir die Regeln so, dass ein freies Leben optimal möglich ist."

Bei dem Treffen in einer Berliner Veranstaltungshalle sind nur die Parteiführung und die Organisatoren vor Ort sowie rund 100 Neumitglieder. Die rund 800 Delegierten sind per Video zugeschaltet, Abstimmungen finden digital statt. Vor Ort gilt Test- und Maskenpflicht.

Diskussionen werden auch um die Haltung zu bewaffneten Drohnen erwartet. Im Programmentwurf des Vorstands ist davon die Rede, "autonome tödliche Waffensysteme" zu ächten. Kampfdrohnen müssen aber nicht autonom operieren, sondern können auch von Soldaten gesteuert werden. Auch zum Kapitel "Solidarität sichern", das am Samstag behandelt wird, gibt es Hunderte Änderungsanträge. Die Grüne Jugend pocht auf höhere Hartz-IV-Sätze, auf eine staatliche Jobgarantie, auf eine längere Bezugsdauer für Arbeitslosengeld I und auf die Vergesellschaftung von Wohnungen, um "die Spekulation mit dem Grundrecht Wohnen" zu beenden.

Der Gedanke, dass jeder sein eigenes Schicksal in der Hand habe, sei schon zu Zeiten der Agenda 2010 falsch gewesen, so Habeck. Beim Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität gingen viele bisherige Stellen verloren, betonte er. "Da reicht es nicht zu sagen: ,Selbst schuld, streng dich an und geh dich waschen und rasieren.’"