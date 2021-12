Von Christian Altmeier

Heidelberg. Detlef Junker ist emeritierter Gründungsdirektor des Heidelberg Center for American Studies (HCA). Soeben hat er die erste Gesamtdarstellung zu 150 Jahren deutsch-amerikanischer Beziehungen veröffentlicht.

Herr Professor Junker, welche Erwartungen haben die USA an die neue Bundesregierung?

Detlef Junker. Foto: privat ​

Sie haben natürlich vor allem die Erwartung, dass die Bundesrepublik ein treuer Verbündeter der USA bleibt und angemessene Ressourcen in die Verteidigung steckt. Ich glaube aber nicht, dass die USA es gut fänden, wenn die Deutschen am Aufbau eines zweiten militärischen Standbeins innerhalb Europas mitwirken würden. Das würde auch nicht funktionieren. Wir haben ja nicht einmal die Ressourcen für ein Bündnis.

Braucht Europa nicht eine eigene Verteidigungs- und Sicherheitspolitik?

Die Forderung, dass die Europäer ihre Verteidigung in die eigene Hand nehmen, halte ich für eine große Illusion. Wir können unsere Sicherheit ohne die USA nicht garantieren. Der Kern der Sicherheit Europas ist die nukleare Abschreckung und die Präsenz der US-Truppen. Alles andere ist eine Fiktion. Die USA wollen zwar, dass die Deutschen mehr für ihre Verteidigung tun – aber nur im Rahmen der Nato. Es gibt keine Sicherheit für Europa ohne die transatlantische Partnerschaft.

Ist die Nato den USA denn noch so wichtig? Der außenpolitische Fokus Washingtons richtet sich ja zunehmend auf den pazifischen Raum.

Das ist eine völlig übertriebene Wahrnehmung. Die USA sind eine globale Macht, und sie haben sicherlich eine gewisse Schwerpunktverlagerung auf das Verhältnis zu China vorgenommen. Die Amerikaner haben aber einen global entgrenzten Interessenhorizont, und natürlich bleibt Europa da ein zentraler Bestandteil. Richtig ist, dass die USA zunehmend Probleme haben, ihre Position auf dem eurasischen Doppelkontinent zu behaupten. Das heißt aber keinesfalls, dass sie Europa aufgeben würden.

Sollte Deutschland sich dem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking durch die USA anschließen?

Ja, das sollten wir unbedingt tun, um ein Zeichen an die Diktatoren zu senden. Die deutsche Politik gegenüber Staaten wie China oder Russland kommt in Teilen einer globalen Appeasement-Politik gleich. Auf Kritik reagiert die staatliche Propaganda mit Empörung und Lüge. Das muss auch Konsequenzen haben.

Ist Annalena Baerbock Ihrer Ansicht nach die richtige Besetzung als Außenministerin?

Ich hätte mich nicht für Frau Baerbock als Außenministerin entschieden, sondern für die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner. Die hat sich bisher als wesentlich kenntnisreicher und profilierter in Fragen der internationalen Politik gezeigt.

Hintergrund Nato hofft auf starkes Deutschland Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat an die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock appelliert, sich für ein militärisch starkes Deutschland einzusetzen. "Die Nato braucht ein starkes Deutschland, politisch und militärisch", sagte der Norweger am Donnerstag nach einem Treffen mit Baerbock in der [+] Lesen Sie mehr Nato hofft auf starkes Deutschland Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat an die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock appelliert, sich für ein militärisch starkes Deutschland einzusetzen. "Die Nato braucht ein starkes Deutschland, politisch und militärisch", sagte der Norweger am Donnerstag nach einem Treffen mit Baerbock in der Bündniszentrale in Brüssel. > Bedrohung durch Russland: Insbesondere auch vor dem Hintergrund des russischen Militäraufmarsches in und um die Ukraine sei der deutsche Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit wichtig. > Bekenntnis zur Nato: Baerbock sagte: "Wir wollen das transatlantische Bündnis politisch ausbauen und stärken – und in jedem anderen Bereich." Es sei ganz klar, dass die Nato ein unverzichtbarer Pfeiler für die Sicherheit in Europa bleibe. > Ausgestreckte Hand nach Moskau: Mit Blick auf das angespannte Verhältnis zu Russland sprachen sich sowohl Stoltenberg als auch Baerbock für Dialog aus. "Das Angebot, im Nato-Russland-Rat zusammenzukommen, liegt noch auf dem Tisch", erklärte Stoltenberg. "Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir uns zusammensetzen und reden." Baerbock sagte: "Die Spannungen zeigen, wie notwendig es wäre, den Nato-Russland-Rat wiederzubeleben." Die russischen Truppenbewegungen nahe der Ukraine seien Anlass für Besorgnis. "Mit Blick auf die Ukraine selbst, aber auch mit Blick auf unsere Sicherheit in Europa". > Erst Paris, dann Brüssel: Bei weiteren Antrittsbesuchen in Brüssel und zuvor in Paris traf Baerbock unter anderem den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und ihren französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian. Am Freitag fliegt sie nach Warschau. > Politik S. 16

[-] Weniger anzeigen

Was halten Sie von den Passagen zur Außenpolitik in der Koalitionsvereinbarung denn generell?

Aus geschichtlicher und transatlantischer Perspektive bin ich irritiert und ein wenig alarmiert über die Vernachlässigung der Außenpolitik. Denn es gilt der alte Erfahrungssatz: In der Außenpolitik geht es im Grenzfall um die Existenz von Staaten und Gesellschaften und um ihr Wohlergehen. Im Wahlkampf und in der Koalitionsvereinbarung spielte die Außenpolitik aber kaum eine Rolle.

Wo sollte die Koalition denn am dringendsten nacharbeiten?

Besonders in zwei Punkten: Erstens bei der sträflichen Vernachlässigung der ohnehin heruntergewirtschafteten Bundeswehr. Und zweitens bei der völligen Verdrängung der explosiven Lage auf den Finanz-und Kreditmärkten, die jederzeit wieder zu einem neuen Crash der Weltwirtschaft führen kann.

Woran mangelt es der Bundeswehr denn am meisten?

Die Personalstärke der Bundeswehr ist von knapp 480.000 im Jahr 1991 auf 183.696 im Jahre 2020 reduziert worden, davon können maximal 10.000 Soldaten für Einsätze zur Verfügung gestellt werden. Die Bundeswehr wurde mehrfach verkleinert und immer neu gegliedert, weil sie eine Armee ohne klaren militärischen Auftrag war. Die deutschen Streitkräfte waren ständig von Personalmangel, schweren Defiziten in der Ausrüstung und chronischen Problemen mit der Rüstungsindustrie geplagt.

Deutschland muss also mehr in die Verteidigung investieren?

Schon 2011 forderte Obama, dass Deutschland, wie alle Nato-Partner, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die gemeinsame Verwendung ausgeben solle. Nach Putins Annexion der Krim und dem Angriff auf die Ost-Ukraine 2014 hatten sich die westlichen Verbündeten immerhin verpflichtet, 1,5 Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. In der mittelfristigen Finanzplanung des Kabinetts Merkel und seines Finanzminister Olaf Scholz wurde auch dieses Ziel gerissen. In der neuen, durch Putin entfachten Krise in der Ukraine verhindern diese Kürzungen, dass Deutschland sich im Rahmen der Nato an einer Politik der Eindämmung und Abschreckung angemessen beteiligen kann.

Sie haben auch die Finanz-und Kreditmärkte erwähnt. Sind wir erneut auf dem Weg in die Krise?

Ja, das ist so. Am Ende der Amtszeit Obamas war das Weltfinanzvermögen von 119 Billionen Dollar im Jahr 2000 auf 267 Billionen im Jahr 2015 angestiegen. Diese Lücke zwischen Real- und Finanzwirtschaft wird seitdem jedes Jahr größer. Die globalen Finanzgeschäfte machten in der Amtszeit Obamas fast das Vierfache des Wertes der Gütermärkte aus. Anleihen, Aktien und Kredite von fast 270 Billionen Dollar standen einer mehr oder weniger stagnierenden realen Wirtschaft von 73 Billionen Dollar gegenüber. Zentralbanken und Banken geben also Kredite und drucken Geld aus dem Nichts. Die Koalitionsparteien haben es nicht gewagt, in ihrem Vertrag auch nur anzudeuten, wie Deutschland, Europa und die Welt dieses Problem in den Griff bekommen könnten.

