Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Bislang haben sich die Spitzen der deutschen Politik mit Ratschlägen zum Brexit merklich zurückgehalten. Nun erschien am Freitag als Leserbrief in der Londoner "Times" ein flammender Appell an die deutsch-britische Freundschaft. Die Tür zurück in die EU werde immer offen stehen, beteuern die Unterzeichner. Dazu gehören die Parteichefs von CDU, SPD und Grünen - FDP-Chef Christian Lindner hat dem Vernehmen nach abgelehnt. Auch Konzernbosse von Daimler bis Airbus haben unterschrieben, die Spitzen der deutschen Wirtschaftsverbände, Vertreter aus Kultur wie Sänger Campino und Schauspielerin Carolin Emcke oder der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann.

Der Brief lobt britische Kulturgüter wie den Pub oder Tee mit Milch - und besonders die Verdienste Großbritanniens im Kampf für Freiheit und Demokratie in Europa. "Großbritannien ist Teil dessen, wer wir als Europäer sind", heißt es da. "Die Briten sollen wissen, dass wir uns von Herzen wünschen, dass sie bleiben". Initiiert hat den Brief die Heidelberger Grünen-Abgeordnete Franziska Brantner, europapolitische Sprecherin ihrer Fraktion, zusammen mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU).

Frau Brantner, keine Angst, dass die Briten Ihren Brief als Einmischung empfinden und sich erst recht abwenden?

Bis jetzt haben wir so viele positive Rückmeldungen erhalten. Das übertrifft alles, was wir erwartet haben! Wir haben den Eindruck, dass die Briten in einer schwierigen Situation sind und dass sie unterschiedliche Optionen abwägen. Wir wollten, dass sie dabei wissen, dass wir sie weiter gerne dabeihätten. Zumindest mir geht es so: Ich will nicht, dass mich meine Tochter in 20 Jahren fragt: Als die Briten raus aus der EU wollten, was hast du eigentlich getan? Die Briten werden die Entscheidung selbst treffen, deswegen ist das kein Einmischen. Aber es betrifft uns auch. Da sollen sie zumindest wissen, wie wir zu ihnen stehen.

Wie schwer war es, all die Promis von AKK bis Zetsche zusammenzukriegen?

Nicht so schwer, wie ich anfangs dachte! Es war toll zu sehen, dass es so viele positive Reaktionen und Unterstützung gab.

Bei welchem Namen waren Sie überrascht, dass es geklappt hat?

Dass Jens Lehmann mitgemacht hat, hat mich total gefreut. Wir wissen, dass der in Großbritannien bekannt ist ...

… aus seiner Zeit beim FC Arsenal ...

Ein Freund von mir kennt ihn über Ecken. Da dachte ich: Fragen kostet nichts. Insgesamt ist es einfach eine tolle Mischung geworden.

Halten Sie es für realistisch, dass die Briten es sich noch anders überlegen?

Wenn man nach Wahrscheinlichkeiten geht, ist gar nichts wahrscheinlich momentan! Deswegen haben wir uns auch gesagt: Wir gehen nach dem, was wir fühlen und ausdrücken wollen.

Was kann die EU denn den Briten anbieten, um sie zum Bleiben zu bewegen?

Sie täte jetzt gut daran, keine falschen Hoffnungen zu schüren. Es muss ganz klar sein, dass es nicht mehr Rechte ohne mehr Pflichten gibt. Wir können anbieten, dass wenn es einen Plan von britischer Seite gibt, dass es dafür auch die Zeit gibt. Wenn die Briten jetzt zum Beispiel eine Mehrheit für das Norwegen-Modell finden, sollten wir nicht sagen: Wir haben aber etwas anderes ausverhandelt! Gut, dann verhandeln wir nochmal das Norwegen-Modell. Und andererseits müssen wir zeigen, dass wir die Briten weiter gerne mit dabeihätten. Auch wenn es die letzten Wochen und Monate anstrengend war.

Was glauben Sie, wie es weitergeht?

Ich kann mir gut vorstellen, dass es doch noch eine Volksabstimmung gibt. Aber wie die ausgeht, da wage ich keine Prognose - auch wenn klar ist, was ich mir wünsche.