Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen W. Falter (75, Foto: dpa) ist Parteienforscher an der Universität Mainz.

Die SPD hat auf ihrem Bundesparteitag ihre neue Führung gewählt. Ist das der Aufbruch in die neue Zeit?

Wenn Willy Brandt gewählt worden würde, wäre es ein Aufbruch in die neue Zeit. Es wurden aber Frau Esken und Herr Walter-Borjans gewählt und sie wirken nicht gerade wie die Verkörperung eines neuen Aufbruchs. Sie wirken eher wie die Wiederkehr einer alten Strömung innerhalb der SPD.

Die Doppelspitze ist also kein Erfolgsmodell?

Nein, dieses Duo ist kein Erfolgsmodell. Es fehlen das Charisma und das Vertrauen, dass einer von beiden jemals Kanzlerin oder Kanzler werden könnte. Das ist kein Weg in die Zukunft. Es ist ein Weg zu einer linkeren SPD. Der wird die Partei kaum aus der Krise führen.

Zeigt das Ergebnis des Mitgliedervotums nicht, wie tief gespalten die SPD ist?

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben nur 27 Prozent der Stimmen aller SPD-Mitglieder erhalten. Die Jusos haben eine effektvolle interne Mobilisierungskampagne gefahren, deshalb ist es wohl tatsächlich vor allem ein Juso-Ergebnis, mit dem wir es hier zu tun haben. Die Partei kommt dadurch nicht zu innerem Frieden.

Droht da eine Fortsetzung der Führungsdebatte so wie bei der CDU?

Das kann gut sein. Die SPD ist ein bisschen wie ein bedrohtes Tier, das in die Ecke gedrängt wurde. Sie erreicht in den Umfragen aktuell nur 13 bis 15 Prozent. Das ist fast schon das Ergebnis kleinerer Parteien wie der FDP oder der Linken. Deshalb wird man vielleicht stärker versuchen, sich zusammenzureißen. Die SPD ist sich nicht einig, ob das innerhalb oder außerhalb der Regierung geschehen soll. Dass sie nicht den nächsten Bundeskanzler stellen wird, ist fast schon klar.

Ist der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert, der sich anschickt mehr Verantwortung in der SPD zu übernehmen, der neue starke Mann?

Es gibt noch andere, potenziell natürlich Olaf Scholz. Man sollte den Konservativen Seeheimer Kreis in der Fraktion nicht unterschätzen. Die SPD ist gespalten. Kevin Kühnert ist aber eine der aufstrebenden Führungspersonen, das ist überhaupt keine Frage. Er hat eine große politische Begabung. Es zeigt sich im Moment in der SPD niemand, der ihm in absehbarer Zukunft das Wasser reichen könnte.

Erst hieß es beim Kandidatenrennen in den letzten Wochen „Raus aus der Groko“, jetzt gilt plötzlich wieder „Weiter so“. Bekommt die Parteiführung da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem?

Es gibt ein Glaubwürdigkeitsproblem, völlig klar. Institutionell ist es aber nicht anders zu machen. Der Parteitag legt zunächst einmal die Linie der Partei fest. Am Ende dann entscheidet aber die Fraktion. Das ist die institutionelle Organisation, die die Bundesregierung trägt, und die will wohl mehrheitlich in der Koalition bleiben, schon aus reiner Existenzsorge. Bei einer solchen Ausgangslage müssen Kompromisse gemacht werden.

Rechnen Sie damit, dass die SPD in der Großen Koalition bleibt oder wird der Ausstieg nur verschoben?

Angela Merkel und die CDU sind vermutlich flexibel genug, der SPD in Verhandlungen noch ein paar kleine symbolische Punkte zu gönnen, zum Beispiel den Mindestlohn etwas hoch zu setzen, aber mit Sicherheit nicht auf zwölf Euro. Dann hätte die SPD Grund genug, zu sagen „Wir bleiben drin“. Sie will nicht den Schwarzen Peter haben, die Regierung zum Platzen zu bringen. Abgesehen davon, wäre die SPD dann in der Opposition, und Angela Merkel würde bis Anfang 2021 mit einer Minderheitsregierung weitermachen.

Kann Olaf Scholz nach der Niederlage um den SPD-Parteivorsitz als Vizekanzler und Finanzminister weitermachen?

Seine Autorität ist natürlich innerhalb der Partei sehr stark angeknackst. Er fällt praktisch als ein möglicher Kanzlerkandidat aus. Denn eine Partei, die ihn nicht als Vorsitzenden will, will ihn wahrscheinlich auch nicht als Kanzlerkandidat. Sie hat mit diesem Abstimmungsergebnis einen ihrer im Augenblick effizientesten Politiker demontiert.

Scholz gehört ja nach den jüngsten Umfrageergebnissen auch zu den beliebtesten…

Das erlebt man oft, dass die Außenseiter, die zu Unrecht geprügelt werden, plötzlich beliebter werden.

Droht jetzt das Ende der Volkspartei SPD, oder ist es zu früh für einen Abgesang?

Es ist zu früh für einen Abgesang. Das ist immer noch eine Partei mit 425.000 Mitgliedern. Und mit einer sehr gut funktionierenden Organisationsstruktur, auf die sie aufbauen kann. Die SPD sollte man noch nicht aufgeben. Sie müsste aber eine Vision entwickeln, für die sie steht und jemanden finden, der das glaubwürdig verkörpern kann. Ich glaube nicht, dass Walter-Borjans und Esken, die eher wie mittlere Verwaltungsbeamte wirken, das sein werden.