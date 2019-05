Von Sören S. Sgries

Natascha Kohnen ist seit 2017 Landesvorsitzende der bayerischen SPD und stellvertretende Bundes-Vorsitzende.

Frau Kohnen, Juso-Chef Kevin Kühnert hat mit seinen Interview-Aussagen für viel Wirbel gesorgt. War das "parteischädigendes Verhalten", wie ihm aus Teilen der SPD vorgeworfen wird?

Ein Juso-Chef hat das Recht, querzudenken. Wer das Interview in der "Zeit" wirklich liest - und ich glaube, das haben viele nicht gemacht -, der sieht, dass er von einer Utopie spricht. Er wird gefragt, was er unter "demokratischem Sozialismus" versteht. Das erklärt er. Und zum Schluss sagt er: Wir leben in einer ganz anderen Welt. Warum soll man nicht ab und an mal philosophieren über Utopien, über Visionen? Es gibt ja auch einen Grünen, der das gerne macht. Da sagen dann alle: Wow, er hat ein Thema gesetzt. Das sage ich jetzt auch zu Kevin Kühnert: Er hat ein wichtiges Thema gesetzt.

Und das Thema wäre welches?

Welche Rolle spielt der Sozialstaat noch? Welche Sicherheiten gibt er noch? Die Leute empfinden es als ungerecht, dass ganz wenige Menschen unglaublich viel haben. Wir leben daher in einer, wie die Soziologen sagen, "Gesellschaft der Angst". Die Menschen fürchten, dass sie für immer mehr zahlen müssen - für Wohnen, für Renten, für Bildung. Und der Staat ist nicht für sie da. Wir müssen wegkommen vom neoliberalen Kurs der vergangenen Jahre. Der Markt richtet es nicht. Wir brauchen einen vorsorgenden Sozialstaat.

Halten Sie es also für einen Fehler, dass sich auch Spitzenpolitiker der SPD sehr schnell distanziert haben?

Man muss froh sein, dass sich ein Juso-Chef echte Gedanken macht. Darüber müssen wir reden. Ich rate auch meinen eigenen Leuten zu absoluter Gelassenheit. Und wir sollten die Debatte aufnehmen.

In einer aktuellen Umfrage ist die SPD allerdings just mit den Kühnert-Äußerungen um zwei Prozentpunkte abgerutscht ...

Der Umfragezeitraum endete am 3. Mai. Die Interview-Aussagen wurden am 1. Mai veröffentlicht. Ich halte es für eine falsche Verbindung, die Entwicklung dem jungen Kevin Kühnert zuzuordnen. Trotzdem sollten wir jetzt lieber einen knackigen Europawahlkampf führen, anstatt Scheindebatten zu führen, die auch Kevin Kühnert bestimmt nicht wollte.

Können Sie denn erklären, was die eigene Parteiführung - zu der Sie ja als stellvertretende Vorsitzende gehören - falsch macht, dass immer wieder der Juso-Chef die öffentliche Aufmerksamkeit bekommt?

Die Führung macht nichts falsch. Grundrente: Das Thema setzt die SPD. Abkehr von Hartz IV: Das Thema setzt die SPD. Gute-Kita-Gesetz: Franziska Giffey. Rückkehr aus Teilzeit in Vollzeit: Hubertus Heil. Alle wichtigen Themen treibt die SPD voran. Auch jetzt beim Klimaschutzgesetz.

Gleichzeitig befinden Sie sich bei vielen dieser Themen im Dissens mit dem Koalitionspartner.

Naja, da zicken die Konservativen halt ziemlich rum. Verkehrsminister Scheuer könnte doch endlich mal Vorschläge machen, was sein Sektor zum Klimaschutz beitragen könnte. Sie hören: null. Die CO2-Besteuerung lehnt CSU-Chef Markus Söder ab - obwohl selbst seine Kollegen im Bundestag schon sagen, da muss man drüber reden. Wir erleben eine Unbeweglichkeit der Konservativen, die mich wirklich erstaunt.

Am Donnerstag wird die neueste Steuerschätzung vorgestellt. Voraussichtlich mit Einbrüchen. Bedeutet das nicht eine weitere Belastung für die Arbeit der Koalition, die bisher vor allem viel verteilt hat?

Jetzt warten wir die Steuerschätzung erst einmal ab. Aber klar, wir werden möglicherweise Projekte priorisieren müssen. Und vielleicht besinnt sich die Union auch und fordert nicht weiterhin die Abschaffung des Soli für Reiche. Unabhängig davon glaube ich, dass zum Beispiel die Vermögensteuer ein Instrument ist, durch das diejenigen, die sehr viel haben, mehr beitragen müssen, damit dieser Staat und diese Gesellschaft zusammenhalten. Ich bin der festen Überzeugung, die Vermögensteuer muss wieder eingeführt werden.

Wo steht das im Koalitionsvertrag?

(lacht) Ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei. Die SPD muss ganz klare Projekte haben. Das sind für mich Vermögensteuer, Mietenstopp und die Grundrente ohne Bedarfsprüfung. Da sind Projekte dabei, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Aber eine Partei muss auch Profil zeigen. Ich glaube nicht, dass wir die Vermögensteuer mit den Konservativen durchbringen - aber es ist ein wildentschlossenes Ziel.

Welches Gewicht hat die SPD in dieser Koalition überhaupt noch, um bei der Union Unbequemes durchzusetzen?

Wenn wir als SPD permanent Vorschläge vorlegen, die CDU/CSU sich aber nicht festlegen mag, dann müssen wir halt drücken, drücken, drücken, damit es vorwärtsgeht. Beispielsweise bei der Grundsteuer: Olaf Scholz hat einen Vorschlag vorgelegt, dem 15 Bundesländer folgen können. Nur Bayern nicht. Politik ist auch Kompromiss. Da muss man sich, in diesem Fall insbesondere die CSU, auch mal fragen, was gut für andere ist.

Glauben Sie, diese Sicht überzeugt auch den Teil der SPD-Basis, der von Anfang an gegen die GroKo war?

Es wird gesehen, was wir alles erreicht haben und wie es das Leben der Menschen verändert.

Speist sich Kühnerts Popularität nicht gerade daraus, dass er für sich beanspruchen kann, von Anfang an vor den Gefahren einer erneuten GroKo gewarnt zu haben?

Klar war er GroKo-Gegner. Aber er ist auch ein starker Demokrat. Er akzeptiert die Entscheidung des Mitgliedervotums. Er hat dann gemeinsam mit Manuela Schwesig das Sozialstaatspapier entwickelt. Das ist ein Zeichen von Stärke. Ebenso, dass er jetzt wieder das Thema der Vermögensverteilung aufbringt.

Angela Merkel hat ihren schärfsten Kritiker, Jens Spahn, inzwischen ins Kabinett eingebunden. Auch eine Perspektive für Kühnert?

Kevin Kühnert macht einen echt guten Job als Juso-Vorsitzender.