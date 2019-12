Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Dr. Alistair Clark (50) lehrt Politikwissenschaft an der Universität Newcastle im Nordosten Englands.

Dr. Clark, haben Sie mit einem solchen Ergebnis gerechnet?

Ich glaube, das hat niemand. Ich hatte eine Spanne zwischen einem Patt im Parlament und einer stabilen Mehrheit für Johnson auf dem Schirm. Erstaunlich, dass er so gut abgeschnitten hat!

Die Tories besonders gut oder Labour sehr schlecht?

Labour war ganz einfach sehr schwach. Die Konservativen haben nicht groß zugelegt, um nur 1,2 Prozent. Der Einbruch von Labour, besonders in den Midlands und im Norden, hat bedeutenden Anteil.

Und das heißt jetzt: Der Brexit kommt?

Ganz bestimmt. Er kommt, und zwar ziemlich bald. Aber was für einen Brexit wir kriegen, ob den Entwurf, den Johnson ausgehandelt hat, oder nochmal etwas anderes, das wissen wir noch nicht.

Mit dieser großen Mehrheit haben die Hardliner weniger Einfluss ...

Wahrscheinlich ändert sich nicht viel, weil viele moderate Tories schon vorher ausgetreten sind. Die Fraktion ist dadurch nach rechts gerückt und noch mehr auf den Brexit ausgerichtet.

Kann Johnson jetzt vielleicht ein gemäßigteres Gesicht zeigen?

Das hört man jetzt oft. Aber ich glaube nicht, dass es dafür irgendeinen Beleg gibt.

Ist der 12. Dezember 2019 der Anfang vom Ende des Vereinigten Königreichs?

In zwei Teilen des Landes kann man das mit gutem Grund so sehen. Aber angefangen hat es schon mit dem Aufstieg der Schottischen Nationalpartei und dem Brexit-Referendum. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will nächste Woche das Recht einfordern, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum ab-zuhalten. In Nordirland gibt es zum ersten Mal mehr Nationalisten als Unionisten, die Sitze gewonnen haben. Das ist eine bedeutende Verschiebung!

Haben Sie eine Ahnung, wie sich das auswirken wird?

Das ist die 64-Millionen-Frage... Aber der schottische Ruf nach Unabhängigkeit wird nicht verschwinden. Was gestern passiert ist, zeigt nur, dass Schottland hinter der SNP steht und mit dem Ziel einverstanden ist, in der EU zu bleiben.

Aber die SNP hat in Schottland auch nur 45 Prozent bekommen. Eine Mehrheit für eine Abspaltung ist das nicht.

Das stimmt. Aber es geht nicht nur um das Wahlergebnis. Schottland entwickelt sich ganz anders als England, was sowohl die Wähler angeht als auch die politischen Entscheidungen. Vor einem Jahrzehnt hatte die SNP neun Abgeordnete, jetzt sind es etwa 50, die drittstärkste Partei. Aber es stimmt: Um ein Unabhängigkeitsreferendum zu gewinnen, müssen sie mehr tun.

Was ist für Labour schiefgelaufen? Hatten sie nie eine Chance bei dieser "Brexit-Wahl", wie das Corbyn-Lager sagt? Oder lag es an Corbyn selbst?

Der Brexit ist nur ein Teil des Puzzles. Auf Corbyn gehen 95 Prozent. Er wirkte unentschlossen. Die Kehrtwende beim Brexit war nur ein Symptom. Das Problem war Führung, nicht Brexit.

Seine Persönlichkeit – oder die linken Inhalte in seinem Wahlprogramm?

Einige der Labour-Vorhaben waren sogar sehr beliebt. Ich glaube, sie sind in die Falle getappt, allen zu viel zu versprechen. Damit konnten die Konservativen die Frage aufwerfen, wo das Geld dafür herkommen soll. Das war sehr erfolgreich.

Die SPD hat sich auch gerade nach links gewandt und zwei Vorsitzende gewählt, die das Parteiestablishment nicht wollte. Klingt das vertraut?

Ein bisschen ...

Kann sie daraus etwas lernen?

Als Parteien sind SPD und Labour sehr unterschiedlich. Aber die Lehre für jede Mitte-Links-Partei ist: Wenn du deine Ziele umsetzen willst, musst du erstmal an die Macht kommen. Das ist die Lehre der Wahlnacht. Das hat Labour komplett aus dem Blick verloren, als sie Corbyn 2015 an die Spitze gewählt haben.

Also ein stärkerer Mitte-Kurs?

Ohne Zweifel. Stellen wir uns mal Tony Blair zu seinen besten Zeiten vor. Gegen Johnson hätte er, denke ich, gewonnen, mit einer mehr zentristisch ausgerichteten Labourpartei und einer breiten Koalition, die neben Wohlhabenden auch die klassische Arbeiterschicht einschließt. Da hätten es die Tories sehr schwer gehabt.