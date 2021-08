Von Jörg Blank und Gernot Heller

Berlin. Armin Laschet wirkt nachdenklich, als er die Ergebnisse der Beratungen des CDU-Präsidiums vorträgt – aber auch kämpferisch. Der erste Schlagabtausch des Union-Kanzlerkandidaten am Sonntagabend mit seinen Rivalen von SPD und Grünen, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, hat nicht den Umschwung bei den desaströsen Umfragewerten gebracht, das zeigt eine Forsa-Blitzumfrage (siehe Grafik). Im Gegenteil. Doch immerhin sei Laschet nach dem ersten großen Triell wieder zurück auf dem Spielfeld, heißt es in der CDU. Und er habe den eigenen Anhängern gezeigt, dass mit ihm noch zu rechnen sei.

Auf die Frage, wie frustrierend das schwache Abschneiden in der Umfrage für ihn sei, ist beim CDU-Chef am Montag kein Zeichen von Depression zu entdecken: "Gar nicht", antwortet Laschet. "Es haben fünf Millionen Menschen zugeschaut, um die geht es mir." Jetzt werde immerhin endlich über Themen geredet.

Zufrieden zeigten sich auch prominente Unionspolitiker – darunter einstige Kritiker Laschets. CSU-Chef Markus Söder urteilte bereits gefühlte Sekunden nach dem Ende: "Starker Auftritt und klarer Sieg von Armin Laschet". Weitere CDU-Granden legten nach: "Das war ein sehr guter Auftritt, und das hilft uns", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lobte, Laschet habe mit Attacke und inhaltlicher Aufladung gepunktet. Wegen schwacher Umfrageergebnisse war der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in den vergangenen Wochen parteiintern gehörig unter Druck geraten.

Am Montag schärfte Laschet seine Wahlkampfstrategie nach – auch wenn er das nicht so verstanden wissen wollte. Er präsentierte nicht nur mit Andreas Jung, Wiebke Winter und Thomas Heilmann drei "Gesichter" in seinem Team, die künftig für das Thema Klimaschutz stehen sollen. Diese drei ließ er gleich eine konkretisierte Klimaschutz-Strategie vorstellen, die im Kern den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien vorsieht, aber über Anreize und Innovationen. Weitere Themen-"Gesichter" in seinem Team will Laschet demnächst vorstellen. Zudem präsentierte er dem CDU-Präsidium einen Fünf-Punkte-Plan mit Schwerpunktthemen: Klimaneutrales Industrieland, digitale Modernisierung, Entlastung der gesellschaftlichen Mitte, Stärkung des Mittelstands sowie innere und äußere Sicherheit.

In der Parteispitze wurde es laut Sitzungsteilnehmern mit Erleichterung aufgenommen, dass sich Laschet in dem Fernsehdreikampf am Vorabend angriffslustig gegenüber seinen Konkurrenten Scholz (SPD) und Baerbock (Grüne) gezeigt habe. Es sei von einem "kämpferischen Auftritt" die Rede gewesen. Lob für den Auftritt sei etwa von Kanzlerin Merkel und von Spahn gekommen.

Die SPD kürte derweil Scholz auf Twitter zum Triell-Sieger: "Olaf hat erneut bewiesen: Er kann Kanzler! Er hat einen Plan für die Zukunft!" Selbst Vize-Chef Kevin Kühnert, beileibe kein enger Freund von Scholz, zeigte sich vom eigenen Kandidaten beseelt. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, würdigte den "fulminanten" und "souveränen" Auftritt von Baerbock. Inhaltlich hätten sich deutliche Unterschiede abgezeichnet. Union und SPD stünden für ein "ambitionsloses Weiterso". Somit waren alle glücklich.

Weniger begeistert zeigten sich naturgemäß die Liberalen. In steuerpolitischen Fragen sieht FDP-Generalsekretär Volker Wissing immerhin eine Nähe zur Union. "Da ist schon ein Graben zwischen der SPD, Grünen und uns", sagte Wissing. Gleichzeitig stellte er aber auch den Willen von CDU und CSU nach steuerlichen Entlastungen in Frage: Die Union, "die 16 Jahre lang Steuerreformen verhindert hat, ist jetzt auch nicht gerade ein Überraschungsei". FDP-Vorsitzende Christian Lindner wiederum beklagte auf Instagram, zentrale Themen wie Digitalisierung, Bildung oder Rente seien allenfalls "am Rande angesprochen" worden.

Der Sozialverband Vdk kritisierte, dass soziale Themen beim Triell fast keine Rolle gespielt hätten. VdK-Präsidentin Verena Bentele forderte eine Neuausrichtung künftiger TV-Duelle: "Die dringend notwendigen Reformen bei Pflege, Rente und Gesundheit müssen dann ganz weit oben stehen."