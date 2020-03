Von Tim Müller

Heidelberg. Falschmeldungen über Corona verbreiten sich schneller als das Virus selbst. Und sie verunsichern viele Menschen – vor allem, wenn Bekannte und Freunde sie über Whatsapp oder Facebook teilen. Die häufigsten Falschmeldungen und was dahinter steckt:

Mythos 1: Supermärkte schließen

Im sozialen Netzwerk Facebook kursiert derzeit ein Screenshot eines angeblichen "focus.de"-Artikels: Nur noch montags und freitags sollen die großen Supermarktketten Lidl, Netto, Aldi, Kaufland, Edeka, Penny und Real künftig geöffnet haben, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Das stimmt nicht. Der gefälschte Artikel bedient sich zwar des Designs der Nachrichtenseite, hat aber nichts mit ihr zu tun. In einer Reaktion von "focus.de" vom Sonntagnachmittag heißt es: "Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fake! Ein derartiger Artikel ist nie auf unserer Seite erschienen. Auch die dort abgebildeten Informationen entsprechen in keinem Falle der Wirklichkeit."

Mythos 2: Uniklinik warnt vor Ibuprofen

Aktuell ist auf dem Nachrichtendienst Whatsapp die Sprachnachricht einer Mutter in Umlauf. Sie warnt vor Ibuprofen, da das geläufige Schmerzmittel die Ausbreitung des Coronavirus beschleunigen soll. Dabei beruft sie sich auf die Uniklinik Wien. Die Medizinische Universität Wien hat diese Darstellung am Samstag umgehend dementiert. Ihr Pressesprecher erklärte, dass keiner der Ärzte dieses Gerücht bestätigen könne. Auch im Internet reagierte die Klinik. Auf Facebook hieß es: "Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Fake-News handelt".

Mythos 3: Das Virus stirbt bei 27 Grad

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dieser Behauptung widersprochen. Immerhin beträgt unsere Körpertemperatur 36,5 bis 37 Grad – trotzdem fühlt sich das Virus darin wohl. Tipps, wie ins Warme zu fahren, Heißgetränke zu konsumieren oder ein heißes Bad zu nehmen, helfen laut WHO nicht gegen das Coronavirus.

Auch das wärmere Wetter des beginnenden Frühlings wird das Virus nicht stoppen, so der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten. Der saisonale Effekt auf diese Viren dürfte nicht so groß sein wie auf andere, bekannte Erkältungsviren. Drosten verwies auf entsprechende verfeinerte Modellrechnungen einer Studie aus den USA.

Mythos 4: Trinken, tötet das Virus

Wer alle 15 Minuten ein Glas Wasser trinkt, spült eventuell vorhandene Coronaviren aus der Mundhöhle in den Magen, wo sie durch die Magensäure zerstört werden. So könne keine Ansteckung erfolgen. Auch das ist eine Falschmeldung.

Ausreichend zu trinken ist zwar generell empfehlenswert, schützt jedoch nicht vor einer Infektion. Die Viren gelangen über sämtliche Schleimhäute in den Körper so auch Augen und Nase.

Mythos 5: Selbstdiagnose

Diese Anleitung zur Selbstdiagnose kursiert durch das Internet: Durch 10-sekündiges Luftanhalten soll festgestellt werden können, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Wem dies ohne Engegefühl in der Brust oder ähnliches gelinge, sei demnach frei von Covid-19. Auch das stimmt natürlich nicht.

Um festzustellen, ob man sich mit Covid-19 infiziert hat, ist unbedingt eine ärztliche Untersuchung notwendig. Hierfür werden Abstriche aus dem Mund-Rachen-Raum entnommen. Ein Selbsttest hat keinerlei Aussagekraft.

Mythos 6: Sesamöl schützt vor Corona

Das Einreiben mit Sesamöl soll das Eindringen des Coronavirus in den Körper verhindern. Quatsch! Sesamöl ist zwar lecker und es kommt häufig in asiatischen Gerichten vor, aber als Schutz gegen das Coronavirus dient es nicht.