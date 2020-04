So nicht: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zog bei einem Klinikbesuch am Montag den Mundschutz nicht wie vorgesehen auch über die Nase – und erntete dafür online reichlich Spott. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kommt eine Mundschutz-Pflicht wie in Österreich? Die Regierung in Wien hatte angeordnet, dass dort künftig beim Einkaufen im Supermarkt Masken getragen werden müssen. Die Bundesregierung aber reagiert zurückhaltend. Freiwilliges Tragen von Schutzmasken ja, aber keine Verpflichtung, so die Linie in Berlin. Die Weltgesundheitsorganisation sieht ohnehin keinen Nutzen im ständigen Gebrauch eines Mundschutzes. Regierungssprecher Steffen Seibert nannte den Schutz "vielleicht eine sinnvolle Ergänzung zu den ohnehin geltenden Hygieneregeln", warnte aber davor, "dass sich ein falsches Sicherheitsgefühl" einstellen könnte und Regeln wie Abstandhalten, Kontaktvermeidung und Händewaschen nicht mehr eingehalten würden.

Als erste deutsche Stadt will Jena dem Beispiel Österreichs folgen und eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum einführen. Neben Mundschutzmasken sind auch Schals und Tücher erlaubt.

Laut Experten bietet ein einfacher Mundschutz kaum Schutz vor Infektionen, könnte aber verhindern, dass Erkrankte andere anstecken.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt eine Maskenpflicht ab. Er sehe "keine Notwendigkeit zur Verpflichtung", sagte er am Dienstag. Über sogenannte "Community-Masken" aus eigener Herstellung betonte er, dass sie einen selbst nicht schützten. Aber, betonte er auf Twitter: "Wer sie trägt, schützt andere". Auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sagte am Dienstag: "Auch ein selbstgebauter Mund-Nasen-Schutz hält natürlich Tröpfchen zurück, wenn man niest und hustet. Insofern ist er für den Schutz anderer von Relevanz."

Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gibt inzwischen Hinweise zum Umgang mit Behelfsmasken. Demnach sollen sie möglichst eng anliegen. Nutzer müssen darauf achten, beim Aufsetzen nicht die Innenseite zu kontaminieren auch die womöglich virenbefallene Außenseite nicht zu berühren. Wer die Maske abnimmt, soll sie schnell bei mindestens 60, besser 95 Grad waschen – und sich nach den üblichen Regeln die Hände waschen. Außerdem solle man auch mit einem solchen Mundschutz die 1,50 Meter Abstand zu anderen wahren.

Spahn rief dazu auf, die improvisierten von zertifizierten medizinischen Masken zu unterscheiden, wie sie Ärzte und Pfleger dringend benötigen. Auch Vizekanzler Olaf Scholz forderte, diese vorrangig für das medizinische Personal vorzuhalten. Kliniken und Ärzte beklagen einen zunehmenden eklatanten Mangel an Schutzausrüstung.

Innenminister Horst Seehofer forderte ein Sicherstellungsgesetz, um künftig einen solchen Mangel zu verhindern. Den aktuellen Notstand könne man nur beseitigen, wenn man "auf Teufel komm raus" produziere, so der CSU-Politiker. Jetzt sei auch die Wirtschaft gefordert, die Notfallversorgung zu organisieren. Eine Maskenpflicht "könnte einmal diskutiert werden müssen, aber nicht jetzt". Zunächst müsse ausreichend Schutz für das medizinische Personal organisiert werden. Die Politik habe es versäumt, Ärzte und Krankenhäuser gleich nach Ausbruch der Epidemie in China mit genug Schutzmaterial auszustatten, so Seehofer, selbst ehemaliger Gesundheitsminister.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert die Wirtschaft auf, auf eine "nationale Notfallproduktion" umzustellen. Auch Spahn fordert Konsequenzen für die künftige Herstellung, um unabhängiger von Importen zu werden.

Unterstützung erhalten die Unionspolitiker von ungewohnter Seite: Die Forderung zum Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten in Deutschland sei richtig, erklärte Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali. Die jetzige Lage zeige aber auch, dass die Bundesregierung in diesem Bereich zu wenig getan habe. Eine höhere Produktion sei auch ein Akt der internationalen Solidarität, weil Deutschland dann nicht mehr auf dem Weltmarkt einkaufen müsse, wo es anderen Ländern Konkurrenz macht.