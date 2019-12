Von Claudia Thaler und Michael Fischer

Moskau/Berlin. Die Affäre um den Mord an einem Georgier in Berlin geht damit in eine neue Runde. Nach dem schlichten Vergeltungsprinzip reagiert Moskau auf die Ausweisung zweier russischer Diplomaten aus Deutschland. Damit verschärft sich die diplomatische Krise zwischen beiden Ländern ein weiteres Mal.

Sieben Tage haben zwei deutsche Diplomaten in Moskau nun Zeit, das Land zu verlassen. Dies sei eine Reaktion auf die "grundlose Entscheidung" der Bundesregierung, zwei russische Mitarbeiter zu unerwünschten Personen in Deutschland zu erklären, so die Begründung.

Bundesaußenminister Heiko Maas nannte die Moskauer Vergeltungsmaßnahme "völlig ungerechtfertigt". "Diese Entscheidung sendet das falsche Signal", sagte der SPD-Politiker im Bundestag. Erneut rief er die russischen Behörden auf, an der Aufklärung mitzuarbeiten. Man warte die Ermittlungen des Generalbundesanwalts ab. "Und wir werden uns auch weitere Schritte vorbehalten", betonte Maas.

Der 40-jährige Georgier, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben soll, war am 23. August in Berlin von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Russe, wurde gefasst. Er sitzt seither in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder Tschetschenien, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Weil Deutschland über mangelnde Hilfe Russlands bei der Aufklärung klagt, wurden vergangene Woche zwei russische Diplomaten ausgewiesen.

Einer der beiden deutschen Diplomaten ist nach dpa-Informationen ein für die Luftwaffe zuständiger Attaché im Rang eines Oberst, der Russland sowieso in näherer Zukunft verlassen hätte.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Tat kriminellen Hintergründen zugeschrieben und den erschossenen Georgier als "Banditen" und "Mörder" bezeichnet, der an zwei Anschlägen mit vielen Toten beteiligt gewesen sei. Deutschland warf er vor, frühere Auslieferungsersuchen abgelehnt zu haben. Die Bundesregierung bestreitet, dass es solche Ersuchen überhaupt gab.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bekräftigte am Donnerstag: "Es gab solche Anfragen, und das weiß auch der Präsident." Er betonte nun, viele Terrorverdächtige seien als Flüchtlinge im Ausland untergetaucht. "Dann bekommen sie eine Aufenthaltsgenehmigung und irgendwann die Staatsbürgerschaft."

Die Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus an der Grenze zu Georgien gilt seit Jahrzehnten als Konfliktregion. Nach dem Zerfall der Sowjetunion verhinderte Moskau in zwei brutalen Kriegen mit Zehntausenden Toten eine Abspaltung. Terroristen trugen den Kampf immer wieder nach außen.

Um die ölreiche Republik wieder unter Kontrolle zu bringen, hat der Kreml den moskautreuen Kadyrow-Clan eingesetzt. Präsident Ramsan Kadyrow regiert in Grosny seit mehr als zehn Jahren. Er hat zwar das Land mit Finanzspritzen aus Moskau aufgebaut, Kritiker werfen ihm aber schwere Menschenrechtsverletzungen und eine Herrschaft mit mafiösen Clan-Strukturen und korrupten Beamten vor. Immer wieder gibt es Mordfälle, bei denen auch im Ausland Spuren zu Kadyrow führen: 2009 wurde zum Beispiel ein Tschetschene in Wien auf offener Straße erschossen.

Bis die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zum Tiergartenmord abgeschlossen sind, wird es voraussichtlich keine weitere Eskalation geben. Sollte sich der Verdacht gegen Russland allerdings bestätigen, könnte es eine Reaktion geben, wie nach dem Giftgas-Anschlag auf den Ex-Doppelspion Sergej Skripal in Großbritannien. Damals wiesen fast 30 westliche Verbündete Londons russische Diplomaten aus. Der Kreml rechnet trotzdem nicht mit einer wesentlichen weiteren Verschlechterung der Beziehungen zu Deutschland: "Wir sehen hier kein großes Risiko", sagte Peskow.