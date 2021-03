Von Christoph Driessen

Köln. Fast könnte man glauben, der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki habe sich umorientiert und sei jetzt unter die Journalisten gegangen. Ohne die Insignien seines Amtes wie Bischofsstab, -Hut oder Soutane sitzt er gleichsam in Zivil an einem der coronabedingt separaten Tische, die das Erzbistum Köln im großen Saal seines Tagungszentrums aufgebaut hat. Der 64-Jährige hört zu, macht sich Notizen. Dabei ist es doch auch seine Zukunft, über die hier entschieden wird.

Vor ihm auf dem Podium steht der Strafrechtler Björn Gercke, der damit beauftragt worden ist, die Akten des Erzbistums zu durchforsten. Es geht um die Frage: Haben Amtsträger Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester vertuscht? Eine Münchner Kanzlei hat dieselbe Frage auch schon untersucht, aber deren Gutachten war laut Woelki mängelbehaftet, weshalb er es nicht veröffentlicht hat. Diese Entscheidung hat ihn zur meistkritisierten Persönlichkeit der katholischen Kirche in Deutschland werden lassen.

Viele hegen den Verdacht, dass Woelki sich selbst oder andere Kirchenfürsten schützen will. Doch jetzt ist die Stunde der Wahrheit da, denn Gercke hat vielfach versichert, niemanden schonen zu wollen. Er hat ein neues Gutachten angefertigt.

"Chaos" ist ein Wort, das an diesem Donnerstag fällt. Es herrschte den Gutachtern zufolge in der Zentrale des Bistums. Niemand von den Verantwortlichen hatte eine Ausbildung für den Umgang mit Opfern von sexuellem Missbrauch genossen. Die Sache scheint den Herren einfach nur unangenehm gewesen zu sein. Ihr Motiv: Es "nicht an die große Glocke hängen".

Wenn man Gercke zuhört, bekommt man den Eindruck, dass weniger diabolischer Vorsatz hinter dem Vorgehen stand als Inkompetenz. "Uns war keine Absicht der Verantwortungsträger erkennbar, die Täter einer Bestrafung zu entziehen oder gar weitere Missbrauchstaten zu ermöglichen", betont Gercke. "Vielmehr ging es offenbar darum, Reputationsschäden von der Kirche abzuwenden." Man sei auf "ein System der Unzuständigkeit, der fehlenden Kontrollmöglichkeiten und der Intransparenz" gestoßen. Mehr als 1000 Worte sagt der Titel des Aktenordners, in dem Woelkis Vorgänger Joachim Meisner (1933-2017) die geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen aufbewahrte: "Brüder im Nebel".

Der brisanteste Teil der Pressekonferenz ist die namentliche Nennung von Verantwortlichen, bei denen Pflichtverletzungen festgestellt worden sind. Meisner kommt auf über 20, der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heße, einst Meisners Personalchef, auf elf. So geht es weiter. Entlastet wird Woelki – er habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Auch das zurückgehaltene Münchner Gutachten belaste ihn nicht, was die Kanzlei der Referentin des Kardinals schon im vergangenen Frühjahr mitgeteilt habe.

Am Ende verlässt Woelki dann doch noch die Zuhörerrolle. Er besteigt das Podium und nimmt dort das Gutachten aus der Hand Gerckes in Empfang. Dann tritt dieser ans Mikro. Es sind offene Worte, die der verschlossen, ja oft unnahbar wirkende Mann in dieser Situation wählt. "Ich habe diesen Tag auf der einen Seite herbeigesehnt (...) und ich habe diesen Tag, wie Sie sich das wahrscheinlich ebenso vorstellen (...) können, gefürchtet."

Das Gutachten dokumentiere Vertuschung. "Höchste Verantwortungsträger haben diese Taten nicht nach Rom gemeldet, und sie haben damit Strafverfahren verhindert. Höchste Verantwortungsträger, auch meine Vorgänger, haben sich vielfach klar schuldig gemacht. Nichts geahnt – das ist seit heute nicht mehr möglich."

Und kündigt Woelki an, dass er zwei Verantwortungsträger mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbindet: den Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und den Offizial Günter Assenmacher. Was mit den Bischöfen Schwaderlapp und Heße nun geschieht, ist allerdings Sache des Papstes. Heße jedenfalls bot umgehend seinen Rücktritt an.