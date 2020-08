Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Professor Karl-Rudolf Korte ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen.

Herr Professor Korte, Kanzlerin Angela Merkel hat bei ihrem Auftritt vor der Bundespressekonferenz erklärt, das Corona-Virus sei "eine demokratische Zumutung". Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja. Niemals zuvor sind uns demokratische Freiheitsrechte so rasant zeitbedingt entzogen worden. Das ist außergewöhnlich für die Ordnung der Freiheit, die wir bisher kannten.

Vor fünf Jahren hatte Merkel in der Flüchtlingskrise erklärt "Wir schaffen das!" Hat Sie Recht behalten?

Ja, die Kanzlerin hat damit Zuversicht verbreitet. Die Demokratie ist die optimistischste Staatsform, die es überhaupt gibt. Wir können in der Krise lernen und mit Zuversicht situationsbedingt handeln. Sie hat damals das unter diesen Umständen Richtige getan. Den Menschen musste aus humanitären Gründen geholfen werden. Viele, die damals gekommen sind, haben inzwischen Arbeitsplätze gefunden. Merkel hat auch nicht die Schwierigkeiten verschwiegen, die immer mit solchen Krisen einhergehen.

Fast trotzig hat sie versichert, die Krise und der Streit um ihre Flüchtlingspolitik habe sie nicht geschafft. Sie ist immer noch da und mit ihr ist immer noch rechnen?

Sie hat gesagt, jeder Tag zählt. Sie agiert in der Ist-Zeit. Merkel ist eine Situationskanzlerin. Sie lotst ruhig und gelassen durch die Krise und lässt die Dinge auf sich zukommen. In der Auseinandersetzung um die Flüchtlingspolitik gab es den Merkel-Malus. Jetzt gibt es wieder den Merkel-Bonus. Sie wirkt jetzt in der Krise deeskalierend als Person und überzeugt Plötzlich zieht sie ihre Partei wieder nach oben. Lange Zeit hat sie die CDU nach unten gezogen.

Merkel bleibt noch ein Jahr im Amt – wird sie zur Lame Duck oder kann sie noch einmal wichtige Akzente setzen und etwas auf den Weg bringen?

Sie kann noch viel auf den Weg bringen und Akzente setzen. Als Kanzlerpräsidentin kann sie mit viel Erfahrung moderierend die Ziele des Koalitionsvertrages abarbeiten. Sie ist viel freier als vorher, weil sie nicht mehr neue Mehrheiten benötigt. In der Corona-Krise hat sie ganz neuen Handlungsspielraum dazugewonnen.

Nach 16 Jahren im Kanzleramt – wo wird am Ende ihrer Amtszeit Merkels Platz in den Geschichtsbüchern sein?

Sie ist die erste Kanzlerin, die erste Ostdeutsche, die Regierungschefin geworden ist. Allein das ist historisch einmalig. Sie hat aber auch gezeigt, dass sie eine Kanzlerin ist, die mit Krisen umgehen kann. Sie hat sich nie den bisher 15 Jahren selbst inszeniert und sich immer der Empörung verweigert. Angela Merkel hat sich nie selbst wichtiger genommen als das Amt und in ihrer Kanzlerschaft keine persönlichen Verfehlungen begangen. In den Geschichtsbüchern wird sie mit den anderen CDU Kanzlern, Adenauer und Kohl auf einer Stufe stehen.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen am Samstag in der Hauptstadt aufgehoben. Sie dürfen unter Auflagen stattfinden. Eine richtige Entscheidung?

Auf jeden Fall. Wir haben das Dilemma zwischen dem Schutz der Freiheit und dem Schutz der Gesundheit. Das ist Teil des Politikmanagements in den vergangenen Monaten. Die Verhältnismäßigkeit muss immer gewahrt bleiben. Der Berliner Senat wollte offenbar auf Grund von Prognosen und Erfahrungen vom letzten Mal die Demonstration verbieten. Der jetzt vom Gericht vorgegebene Weg ist viel einleuchtender. Die Demonstration wird unter Auflagen genehmigt und dann im Zweifel umgehend aufgelöst, wenn es Verstöße gibt.