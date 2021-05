Von Christian Altmeier

Heidelberg. Die Verbreitung von Falschbehauptungen ist durch das Internet deutlich erleichtert worden. Neu ist das Phänomen jedoch nicht. Vielmehr wurden Fälschungen, Gerüchte und Verschwörungstheorien in der Geschichte immer wieder eingesetzt, um die Meinungsbildung zu beeinflussen – mal bewusst, mal aus Versehen. Einige Beispiele vom Altertum bis zur Gegenwart:

> Schlacht von Kadesch: Die älteste heute noch bekannte Falschnachricht stammt aus dem Jahr 1274 vor Christus – und ist immer noch in Stein gemeißelt. Der ägyptische Pharao Ramses II. versuchte im Krieg gegen die Hethiter die Stadt Kadesch im heutigen Syrien zu erobern. Doch er scheiterte und musste mit seinen verbliebenen Truppen erfolglos nach Ägypten zurückkehren. Dort ließ Ramses die Ereignisse der Schlacht kurzerhand zum Sieg umdeuten und überall in seinem Herrschaftsgebiet verbreiten. Darstellungen des angeblich erfolgreichen Feldzuges befinden sich in den Tempeln von Karnak und Luxor, im Ramesseum und im Tempel von Abu Simbel. Zudem sind Schilderungen auf Papyri erhalten.

> Konstantinische Schenkung: Eine der wohl weitreichendsten und nachhaltigsten Fälschungen der Geschichte stellte über Jahrhunderte die Grundlage für den weltlichen Herrschaftsanspruch des Papsttums dar. In einer angeblich im Jahr 317 ausgestellten Urkunde soll Kaiser Konstantin die Stadt Rom, Italien und das gesamte weströmische Reich auf ewig der Macht und Gerichtsbarkeit des Papstes übertragen haben, als er sich nach Konstantinopel zurückzog. Verfasst wurde die Urkunde jedoch wohl erst um das Jahr 800. So ist darin etwa von Konstantinopel die Rede – obwohl die Stadt erst nach Konstantins Tod so genannt wurde. Trotzdem dauerte es bis ins 15. Jahrhundert, bis die Echtheit der Schenkung erstmals angezweifelt wurde. Und erst im 19. Jahrhundert gab der Vatikan zu, dass es wohl keine Schenkung gegeben habe.

> Emser Depesche: Im Jahr 1870 führte bewusste Stimmungsmache sogar zu einem Krieg. Der deutsche Kaiser Wilhelm I. aus dem Hause Hohenzollern lehnte im Streit um den spanischen Thron die Forderung Frankreichs ab, dass sein Adelsgeschlecht künftig auf die spanische Thronfolge verzichten solle. Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck wurde in einem Telegramm über die Entscheidung Wilhelms, der zur Kur in Bad Ems weilte, unterrichtet. Dieses Telegramm ging daher als "Emser Depesche" in die Geschichte ein. Bismarck erhielt dieses am 13. Juli 1870 und veröffentlichte es in stark gekürzter Fassung in der Presse. Durch die Kürzungen erweckte er den Eindruck, als sei eine unverschämte Forderung Frankreichs von Preußen brüsk zurückgewiesen worden. Der französische Kaiser Napoleon III. sah in dieser Provokation einen Grund für eine sofortige Kriegserklärung an Preußen. Bismarck hatte sein Ziel erreicht.

> Der große Mondschwindel: Am 25. August 1835 schien ein großes Rätsel der Menschheit endlich wissenschaftlich geklärt: Es gibt Leben auf dem Mond. Das berichtete jedenfalls die Zeitung "New York Sun". In einer Serie von sechs Artikeln behauptete das Blatt, der Astronom John Herschel habe mit einem riesigen Teleskop Fledermausmenschen in tropischen Landschaften, Einhörner, aufrecht gehende Biber in strohgedeckten Hütten und lila Quarzpyramiden gesichtet. Was heute klingt wie aus einem Fantasy-Roman, sorgte in den USA für helle Aufregung. Selbst Wissenschaftler der Yale-Universität befassten sich mit den bahnbrechenden Erkenntnissen. Der "große Mondschwindel" ließ die Auflage des Boulevardblattes über drei Wochen kräftig steigen – bis die Sun einräumte, dass es sich um einen Scherz handelte.

> Leugnung des Klimawandels: Dass der Klimawandel – zumindest zum überwiegenden Teil – durch den Menschen verursacht ist, wird heute nicht mehr ernsthaft bestritten. Doch die Ölmultis, allen voran ExxonMobil, haben dies über Jahrzehnte sehr erfolgreich getan. So hat das Energieunternehmen Organisationen, die den Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und Klimaänderung leugnen, finanziell gefördert. Nach Angaben der britischen Wissenschaftlervereinigung Royal Society aus dem Jahr 2006 gab es damals "39 Organisationen, die irreführende Informationen veröffentlichen und von ExxonMobil als Geldempfänger aufgelistet sind". Einig sind sich Experten auch, dass 1989 mit Hilfe von Exxon die (2002 aufgelöste) "Global Climate Coalition" ins Leben gerufen wurde, um die Wissenschaft hinter dem Klimawandel in Zweifel zu ziehen. Selbst die renommierte New York Times hat wiederholt über von Exxon finanzierte Studien berichtet, die den menschengemachten Klimawandel in Abrede stellen. Das blieb nicht ohne Folgen: Rund 40 Prozent der Amerikaner glauben Umfragen zufolge bis heute nicht, dass der Ausstoß von Kohlendioxid Einfluss auf das Klima hat.

> QAnon: Ein angeblicher Insider aus der Regierung von Donald Trump, der sich selbst Q nennt, behauptete im Jahr 2018 in einem Online-Blog, dass eine weltweit vernetzte satanistische Elite, darunter hochrangige Politiker der US-Demokraten, Kinder entführt, missbraucht und gefangen hält, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge namens Adrenochrom zu gewinnen. Nur Donald Trump bekämpfe diese Elite. In Wahrheit lässt sich Adrenochrom allerdings einfach synthetisieren. Es hilft aber nicht bei der Verjüngung. Rund ein Viertel der US-Bürger identifiziert sich dennoch mit dem Verschwörungsglauben.