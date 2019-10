Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der CDU-Politiker Eckhardt Rehberg (65; Foto: dpa) ist haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion.

Herr Rehberg, trotz schwächerer Konjunktur gibt es zunächst höhere Steuereinnahmen. Sind die fetten Jahre doch nicht vorbei?

Die Steuermehreinnahmen sind vor allem auf die Zuwächse bei der Einkommen- und Umsatzsteuer zurückzuführen. Das liegt an den hohen Lohnzuwächsen der vergangenen Jahre und der Binnenkonjunktur. Das wird sich aber so nicht fortsetzen. Durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlages für 90 Prozent der Steuerzahler werden künftig pro Jahr rund zehn Milliarden weniger an Steuern eingenommen. Länder und Kommunen werden künftig, anders als der Bund, deutlich höhere Steuereinnahmen verbuchen. Der Bund hat sie deutlich entlastet. Ab 2020 tritt der Bund-Länder-Finanzausgleich in Kraft, der den Ländern insgesamt zehn Milliarden Euro mehr an Einnahmen beschert. Damit sind die Länder gut ausgestattet und sollten auch in der Lage sein, die Altschuldenproblematik der Kommunen zu lösen.

FDP-Chef Christian Lindner fordert Entlastungen für Bürger.

Für Steuerentlastungen gibt es keinen Spielraum. Herr Lindner vergisst, dass wir in dieser Legislaturperiode die Steuer- und Beitragszahler um 60 Milliarden Euro entlasten.

Angesichts der Konjunkturschwäche gibt es Forderungen, gegenzusteuern. Brauchen wir ein Konjunkturprogramm und eine Unternehmensteuer?

Die aktuellen Steuermehreinnahmen sind temporär und werden sich nicht fortsetzen. Wer jetzt eine Unternehmensteuerreform will, muss erklären, wie dies gegenfinanziert werden soll. Wir müssen in den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur investieren, in Bildung und Forschung. Nicht zuletzt wird es noch eine Entscheidung über die mittelfristige Finanzplanung der EU für die Jahre 2020 und 2021 geben. Da muss man mit Mehrbelastungen für Deutschland rechnen.

Wie stark werden die deutschen EU-Beiträge steigen?

Es wird eine Mehrbelastung durch den Brexit geben. Der deutsche Anteil wird von 21 auf 25 Prozent steigen. Es wird sehr schwierige Verhandlungen um den Finanzrahmen und den deutschen Beitrag geben. Es wird auf jeden Fall einen höheren deutschen Beitrag geben.

Für die Einführung einer Grundrente werden weitere Finanzmittel benötigt. Gibt es dafür überhaupt Spielraum?

Das Modell der SPD ist nicht nur ungerecht, sondern auch äußerst teuer. Das würde den Haushalt um rund fünf Milliarden Euro belasten. Dafür ist das Geld nicht vorhanden. Wir sollten mit den temporären Steuermehreinnahmen 2019 den Digitalpakt aufstocken.

In der CDU gibt es eine Führungsdebatte.

Wir haben letztes Jahr in einem fairen Verfahren mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine neue Parteivorsitzende gewählt. Ich warne dringend davor, die Personaldebatte jetzt im Stakkato fortzuführen. Dann geraten wir in die gleiche Situation wie die SPD. Sowohl die Jüngeren wie Herr Günther, aber auch die Älteren sollten einfach mal den Mund halten. Wir sollten jetzt in Ruhe den Parteitag vorbereiten. Eine solche Debatte ist nicht zielführend. Annegret Kramp-Karrenbauer ist für zwei Jahre als CDU-Chefin gewählt und die Kanzlerin bis zum Ende der Legislaturperiode. Ende der Durchsage.