Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Foto: dpa

Berlin. Friedemann Schmidt (55) ist Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Immer häufiger sind Medikamente Mangelware. Wie angespannt ist die Lage?

In den letzten 30 Jahren haben Apotheker in Deutschland eine solche Situation nicht erlebt. Aktuell sind viele versorgungswichtige Medikamente nicht verfügbar. Viele Patientinnen und Patienten sind davon betroffen. Im letzten Jahr haben 90 Prozent der Apotheker angegeben, die Engpässe seien das größte Ärgernis im Berufsalltag. 2016 waren das noch 30 Prozent. In den letzten beiden Jahren hat sich das Problem noch vergrößert. Im ersten Halbjahr 2019 fehlten in Deutschland 7,3 Millionen Packungen auf dem so genannten Krankenkassen-Rabattmarkt. Im gesamten Jahr 2017 waren es noch 4,7 Millionen. In den Apotheken sind vor allem Blutdrucksenker knapp, in den letzten Monaten aber auch Mittel gegen Depressionen und Epilepsie. Zuletzt fehlten zudem Standard-Wirkstoffe wie das Schmerzmittel Ibuprofen. Die Engpässe gehen über das gesamte Sortiment. Sie betreffen inzwischen aber auch das Sortiment in Krankenhäusern. Häufig fehlen dort Krebsmittel und Mittel zur Narkose-Einleitung.

Wie wirkt sich die Entwicklung für die Patienten aus?

Probleme entstehen, wenn es kein gleichwertiges Alternativ-Medikament mehr gibt, also überhaupt kein Hersteller mehr Ware zur Verfügung stellen kann. Solche Versorgungsengpässe nehmen zu. Dadurch wird die Gesundheit der Patienten beeinträchtigt. Man wechselt dann von einem Wirkstoff auf einen anderen. Chronisch Kranke leiden besonders darunter. Sie tun sich sehr schwer, mögliche Dosierungsänderungen umzusetzen.

Wo liegen die Ursachen der Engpässe?

In der Pharmaindustrie gab es in den letzten Jahren einen großen Trend zur Globalisierung. Die Produktion von bestimmten Inhaltsstoffen findet heute im Wesentlichen in Indien und China statt. Die Zahl der Produzenten solcher Wirkstoffe hat sich verringert. Große Firmen produzieren in Indien und China Wirkstoffe für Europa und die ganze Welt. Wenn eine solche Produktionsstätte Probleme bekommt, wirkt sich das weltweit aus. Der zweite Grund ist, dass Deutschland in weiten Bereichen der Medikamenten-Versorgung ein Niedrigpreisland geworden ist. Vor allem bei innovativen Arzneimitteln sind die Preise niedriger als in Großbritannien und in Kanada. Deshalb werden Arzneimittel exportiert und stehen dann in Deutschland nicht wie geplant zur Verfügung.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine Meldepflicht ins Gespräch gebracht, wenn Medikamente knapp werden. Auch die Grünen fordern ein solches Frühwarnsystem. Wäre dies eine Lösung?

Ja, die Apotheker, Ärzte und Patienten werden immer wieder von den Engpässen überrascht. Medikamenten-Hersteller und -Großhändler sollten früher mitteilen, wo Engpässe drohen. Ärzte und Apotheken müssten darüber informiert werden, damit sie neue Patienten nicht auf solche Medikamente einstellen. Auf längere Sicht sollten Arzneimittel wieder innerhalb der EU produziert werden. Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, sich des Themas während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 anzunehmen. Die komplette Auslagerung der Pharmaproduktion nach Asien sollte rückgängig gemacht werden. Die Preise würden sich erhöhen. Es wäre aber für die Versorgungssicherheit notwendig. Darüber hinaus sollte der Mehraufwand von Apothekern honoriert werden. Sie sind viel damit beschäftigt, den Patienten zu erklären, wie schwierig die Lage geworden ist.