Von Benjamin Auber

Heidelberg. Georg Cremer (67, Foto: zg) lehrt als außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Von 2000 bis 2017 war Cremer Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes.

Herr Cremer, fast wöchentlich erscheinen neue Statistiken, die belegen, dass die Armutsgefährdung in Deutschland zunimmt. Stimmt der Befund?

Hintergrund Aktuelle Studienauswahl > Hans-Böckler-Stiftung: Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts (WSI) stellt fest, dass sich die Schere zwischen den Wohlhabenden und den unteren Einkommensgruppen in den vergangenen Jahren noch weiter geöffnet hat. "Immer mehr Einkommen konzentriert sich bei den sehr Reichen", heißt es in der Studie. 40 [+] Lesen Sie mehr Aktuelle Studienauswahl > Hans-Böckler-Stiftung: Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts (WSI) stellt fest, dass sich die Schere zwischen den Wohlhabenden und den unteren Einkommensgruppen in den vergangenen Jahren noch weiter geöffnet hat. "Immer mehr Einkommen konzentriert sich bei den sehr Reichen", heißt es in der Studie. 40 Prozent der Haushalte mit den geringsten Einkommen seien weiter zurückgefallen. Einer der stärksten Treiber der Entwicklung sei die zunehmende Spreizung der Löhne. > Max-Planck-Institut: Rostocker Forscher (MPIDR) berichten, dass Arbeitslosigkeit, Armut und schlechte Bildung in Deutschland mit einer deutlich verkürzten Lebenserwartung einhergeht. Demnach ist das Risiko von Männern aus dem am schlechtesten verdienenden Fünftel, im Alter zwischen 30 und 59 Jahren zu sterben, um 150 Prozent höher als bei Männern aus dem am besten verdienenden Fünftel. Arbeitslosigkeit verdopple in dieser Altersgruppe das Sterberisiko. Bei Frauen seien die Unterschiede beim Einkommen weniger stark ausgeprägt. > INSM-Teilhabemonitor: Dank sinkender Arbeitslosigkeit und Reallohnzuwächse gelingt mehr Menschen aus der untersten Einkommensgruppe der Aufstieg, berichtet die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Mehr als die Hälfte der Menschen aus dieser Gruppe konnte zwischen 2011 und 2015 aufsteigen, mehr als je zuvor seit der Wiedervereinigung. "Für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund lag die Armutsgefährdungsquote 2018 niedriger als im Jahr 2005", sagt Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). bma

Wir sprechen hier von dem Anteil der Menschen, deren Einkommen unterhalb von 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Vor 2005, in der Zeit der Massenarbeitslosigkeit, hatten wir einen sehr deutlichen Anstieg der Ungleichheit und damit auch des Armutsrisikos. Seitdem war die Entwicklung einigermaßen stabil oder die Ungleichheit hat weiter leicht zugenommen. Da streiten sich die Ökonomen.

Bilden also die Studien nicht die tatsächliche Armutsgefährdung ab?

Die Statistiken sind mit einigen Unsicherheiten in Ordnung. Gestritten wird über die Interpretation der Daten. Die Armutsgefährdungsgrenze für einen Alleinstehenden liegt bei circa 1000 Euro, bei einem Paar mit zwei Kindern bei circa. 2500 Euro. Leben Studierende, die weniger als 1000 Euro haben, in Armut? Was heißt genau Armutsgefährdung? Wo hört die Gefährdung auf und wo fängt die Armut an? Auch die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten haben es nie vermocht, allen Bürgern ein Einkommen oberhalb der 60-Prozent-Schwelle zu garantieren. Wir sollten eher die Risikogruppen stärker in den Blick nehmen. Menschen mit geringer beruflicher Qualifikation, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und jene Menschen im Alter, die trotz langer Erwerbstätigkeit nicht mehr haben, als wenn sie nie gearbeitet hätten.

Deutschlands Wirtschaft zeigt seit Jahren einen positiven Trend. Hätte die Armut nicht deutlich zurückgehen müssen?

Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt wurde überlagert von anderen Entwicklungen. Die Migration nahm zu. Es gibt mehr Alleinerziehende. Viel mehr junge Menschen studieren, ihr Berufseinstieg findet daher später statt. Der boomende Arbeitsmarkt zeigt sich bei anderen Indikatoren. In allen Einkommensgruppen ist Angst vor Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen und die Lebenszufriedenheit hat zugenommen. Es verbessern sich die Werte zur sogenannten materiellen Entbehrung, zum Beispiel, ob Haushalte eine größere Reparatur stemmen können.

Wenn man Ihnen zuhört, könnte man glauben, das Problem ist viel kleiner, als der öffentliche Diskurs suggeriert ...

Der öffentliche Diskurs findet in Lagern statt. Auf der einen Seite Untergangsszenarien, die sozialen Verhältnisse würden sich ständig verschlechtern, anderseits auch Kommentatoren, die alles für Jammern auf hohem Niveau halten. Alle sollten rhetorisch abrüsten, damit wir über den konkreten Handlungsbedarf streiten können.

Sie sprechen davon, dass sich Deutschland mit einem "Niedergangsdiskurs" beschäftigt. Was meinen Sie damit?

Es wird behauptet, der Sozialstaat sei ständig abgebaut worden. Zu oft wird in die Tasten des Klaviers der Empörung geschlagen. Wir haben jetzt beispielsweise das "Gute-Kita-Gesetz". Familien, die Hartz-IV-Leistungen, Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten, werden nun verlässlich von den Kita-Gebühren befreit. Für Familien im Hartz-IV-Bezug entfallen auch die Kosten von Schultransport und Schulessen. Das ist sehr positiv. Hier hat die Politik gehandelt, wird aber kaum wahrgenommen. Auf die Armutsmessung hat das übrigens keine Auswirkung. Zwar werden die Familien entlastet, aber ihr Nettoeinkommen, das der Armutsmessung zugrundeliegt, steigt dadurch nicht.

Wie kann Armut wirksam bekämpft werden? Höhere Hartz-IV-Sätze oder ein Mindestlohn über zwölf Euro?

Die Berechnung der Hartz-IV-Sätze folgt einem statistischen Verfahren, was ich für grundsätzlich geeignet halte. Über die Höhe muss politisch gestritten werden. Eine Erhöhung würde den Beziehern mehr Flexibilität in ihrer Lebensführung geben. Allerdings nähme dann auch die Zahl der Menschen zu, die ergänzend Hartz-IV-Leistungen oder Grundsicherung im Alter bekommen. Dann darf man nicht wieder "Skandal" rufen.

Und ein höherer Mindestlohn?

Darüber müssen Tarifpartner und Wissenschaftler in der Mindestlohnkommission entscheiden. Das ist eine kluge Regelung. Bei einer politischen Setzung des Mindestlohns wäre die Gefahr groß, dass viele Menschen mit geringen Qualifikationen nicht mehr am Arbeitsmarkt teilhaben können.

Was muss sich ändern, damit die richtigen Maßnahmen für die Armutsprävention ergriffen werden?

In manchen Branchen ist der Mindestlohn noch nicht voll umgesetzt. Auch mehr Tarifbindung wäre höchst wünschenswert. Der Sozialstaat muss Armut durch materielle Hilfen und eine Politik der Befähigung bekämpfen. Der enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung ist nicht gottgegeben. Der schlechteste Fall für dieses Land ist die Kombination von hohen sozialen Bedarfslagen und gleichzeitig Fachkräftemangel - da müssen wir gegensteuern.