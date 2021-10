Von Michael Abschlag

Heidelberg. Manfred Sapper ist Historiker, Politologe und Chefredakteur der Zeitschrift "Osteuropa". Er ist auch Mitherausgeber eines Sonderbands der Reihe zu Babyn Jar.

Herr Sapper, warum ist denn das Massaker von Babyn Jar wenig präsent in der deutschen Erinnerungskultur?

Das liegt daran, dass in den ersten Jahren nach 1945 das Verdrängen dominiert hat. Bis 1967, als der große Einsatzgruppen-Prozess in Darmstadt begann, hat sich niemand groß um die Verbrechen gekümmert, die die Deutschen im Schatten der Wehrmacht begangen haben. Dann kam, mit dem Auschwitz-Prozess, das zentrale Narrativ Auschwitz in den Blickpunkt. Im Schatten dieses Narrativs der industriellen Massenvernichtung der Juden ist der andere Teil der Massenvernichtung untergegangen – dass nämlich ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten in der Sowjetunion einfach erschossen wurde. Dadurch hat es Jahrzehnte gedauert, bis wir anerkannt haben, dass diese Form der Judenvernichtung durch Erschießung ein Teil der Realität war.

Manfred Sapper. Foto: zg

Liegt das daran, dass man nicht wahrhaben wollte, dass auch einfache Soldaten daran beteiligt waren?

Absolut. In den Einsatzgruppen waren auch Soldaten und Polizisten. Viele sind nach 1945 wieder zurück in den normalen Polizeidienst gegangen. Die haben alle versucht zu verschleiern, was sie eigentlich gemacht haben. Der Mythos der "sauberen Wehrmacht" hatte bis in die 1990er Jahre hinein Bestand. Was natürlich absurd ist. Die Wehrmacht hat auch in Babyn Jar Absperrmaßnahmen und Begleitung geleistet und war zum Teil auch an den Erschießungen beteiligt.

Ein Tabu also?

Es gibt drei große Tabus in der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Das erste ist die Leningrader Blockade. Alleine bei dieser Aktion, die auf die Ausrottung der Zivilbevölkerung zielte, sind eine Millionen Menschen gestorben, mehr, als bei allen alliierten Bombardements in Deutschland zusammengerechnet. Das zweite Tabu ist der Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen, bei dem 3,5 Millionen Menschen ermordet wurden. Und das dritte Tabu sind die Massenerschießungen insbesondere der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten im Osten. Das ist erst in den letzten zwei Jahrzehnten allmählich aufgebrochen worden.

In Babyn Jar selbst fand nach dem Zweiten Weltkrieg, unter sowjetischer Herrschaft, auch erst einmal kein Gedenken statt. Woran lag das?

Die sowjetische Nationalitätenpolitik wollte keine spezifischen Nationen anerkennen, sondern die Ideologie des Sowjetvolks propagieren. Zudem gab es einen spezifischen sowjetischen Antisemitismus, der politisch dann zu einem Antizionismus wurde. Deswegen wurde jede Erwähnung von jüdischen Opfern verdrängt. Ein Beispiel ist das berühmte "Schwarzbuch der Vernichtung der sowjetischen Juden" von Ilja Ehrenburg von Wassili Grosmann, das bereits 1945 alle historischen Ereignisse zusammengetragen hat. Das wurde unter Stalin zensiert. Bis zur Perestroika in den 1980ern blieb es ein Tabu, über den Holocaust als Teil des deutschen Vernichtungskriegs zu sprechen. Der dritte Grund ist, dass man eher an die sowjetischen Heldentaten als an die Opfer erinnern wollte.

Heute gibt es zwei Organisationen, die sich um die Erinnerung kümmern wollen, aber eher gegeneinander arbeiten. Worum geht es da?

Die zentralen Fragen sind: Wie wird eigentlich in der Ukraine an die jüdischen Opfer erinnert? Und: Sind ausgerechnet russische Oligarchen diejenigen, die sich um dieses Holocaust-Denkmal kümmern und das finanzieren sollen? Dagegen wehren sich national-ukrainische Historiker. Im Kern geht es um die Frage: Ist an die jüdischen Opfer zu erinnern in Form einer globalen Holocaust-Erinnerung, oder handelt es sich um eine nationale ukrainische Erinnerung? Hinzu kommt ein neuer Konflikt, der sich daran entzündet, dass die russische Oligarchen-Szene einen skandalträchtigen Regisseur beauftragt hat, Ilja Chrschanowski. Chrschanowskiist ein sehr von totalitären Praktiken faszinierter Regisseur, der aus diesem Gedenken keine pädagogische und aufklärerische Aufarbeitung machen will, sondern Aktionskunst. Da wird eine "Disneysierung" der Erinnerung beklagt, und dagegen regt sich Widerstand. Dieser Streit ist aber eigentlich etwas positives, weil er das Thema der Erinnerung in den Blick der Öffentlichkeit bringt.

Es wird auch kritisiert, dass das Gelände eher ein Park ist, wo Menschen spazieren gehen und picknicken...

Das ist es auch. Das Gelände selbst ist ab den frühen 1950er Jahren mit den Abfällen einer Ziegelei zugeschüttet worden. Die Ziegelei hat Tausende Tonnen Schlamm dort hineingepumpt, dann ist ein Damm gebrochen. Die gesamte Topografie des Areals ist verändert worden. In den 1970er Jahren ist ein sowjetisches Denkmal errichtet worden und ein Fernsehturm. Das Gelände ist ein Park, in dem heute rund 30 verschiedene Denkmäler stehen – für die Roma, die Juden, die Nationalukrainer. Dazwischen gibt es Spielplätze, Fußballfelder, Sportanlagen und so weiter. Das ist Teil der Skurrilität dort. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten auf dem Gelände von Dachau eine Sportanlage errichtet! Das ist ein Teil der Verdrängung und der nachgeholten Aufarbeitung.

Wie müsste Ihrer Meinung nach eine angemessene Erinnerung aussehen?

Ich glaube, dass wir in den osteuropäischen Ländern hervorragende Beispiele dafür haben. Die Vernichtung der europäischen Juden war ja vor allem eine Vernichtung der osteuropäischen Juden – die meisten lebten in Polen, Belarus und der Ukraine. Das großartige jüdische Museum in Warschau ist ein gutes Beispiel dafür, wie man das mit modernen Methoden machen kann. Es geht um Aufklärung, um Kontextualisierung und es geht darum, was all das heute für den Schutz von Menschenrechten und den Kampf gegen Antisemitismus bedeutet. Das ist die Aufgabe von moderner Museumspädagogik, nicht ein "Reenactment", wie das Chrschanowski plant. Das halte ich für völlig absurd.