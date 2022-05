Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz (66) ist heute Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Auf Einladung der hiesigen Gedenkstätte im Geburtshaus des ersten demokratischen deutschen Staatsoberhaupts hielt Schulz am Montag den 14. Friedrich-Ebert-Gedächtnisvortrag. Darin warb er für die europäische Integration. Nur wenn sich alle nationalen Interessen ein Stück weit zurücknähmen, um gemeinsame Lösungen auszutarieren, werde Krieg zwischen den Staaten auf Dauer unmöglich. Zugleich verwahrte er sich gegen Schuldzuweisungen gegen seine Partei am Ausbruch des Ukrainekriegs. Die RNZ traf ihn im Anschluss.

Herr Schulz, wie groß ist Ihre Angst vor einem Dritten Weltkrieg?

Martin Schulz im Ebert-Haus. Foto: Rothe

Meine Angst ist nicht übermäßig groß. Aber wir alle sehen die Unberechenbarkeit der russischen Politik. Die Sorge, dass irrationale Entscheidungen unsteuerbare Konsequenzen haben könnten, die ist vorhanden.

Wodurch werden irrationale Handlungen wahrscheinlicher: Je offensiver wir der Ukraine helfen? Oder ermutigen wir Putin durch Zurückhaltung?

Wir machen ja keine Zurückhaltung. Der Ukraine wird geholfen. Bedauerlicherweise wird in Deutschland Abstimmung mit den Partnern als Zögern missverstanden. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir Putin ermutigen würden. Ich glaube eher, dass er überrascht ist, wie geschlossen der Westen reagiert. Deshalb will ich empfehlen, dass wir den Weg, den wir jetzt gegangen sind, weitergehen.

Sprich: Auch weiterhin schwere Waffen für die Ukraine, um ihr bei der Verteidigung zu helfen?

Die Ukraine definiert, was sie braucht, und wir müssen uns überlegen, was wir liefern können. Und man muss im Bündnis mit den Partnern überlegen: Wer ist zu welchen Fähigkeiten in der Lage? Das geschieht auch. Diesen Kampfbegriff – wir müssen jetzt schwere Waffen liefern! – den halte ich für eher eine aufgeladene Debatte in der Bundesrepublik.

Es gibt diesen Offenen Brief: Keine weiteren schweren Waffen, weil dies die Eskalationsgefahr erhöht. Würden Sie das unterschreiben?

Nein, das würde ich nicht. Der Brief ist Ausdruck eines Gefühls in der Bevölkerung, das ich auch sehe und erlebe. Die Reaktionen darauf drücken auch eine Stimmung aus, die in einem anderen Teil vorhanden ist. Ich glaube, dass der Kanzler den richtigen Weg beschritten hat. Olaf Scholz wägt ab, was im Interesse der Ukraine durch uns zu leisten ist und was nicht. Das tut er im engen Schulterschluss mit den USA und den europäischen Partnern. Wir haben einen Kanzler, der eine sehr abgewogene Entscheidungsfindung hat, und, wie ich finde, uns bis dato gut durch diesen Konflikt gebracht hat.

Dennoch entsteht der Eindruck, dass er Wochen später als andere zu der gleichen Position kommt.

Ich nehme das nicht so wahr, dass der Kanzler Entscheidungen trifft, die andere schon vor zwei oder drei Wochen getroffen haben.

Denken Sie an die alten DDR-Haubitzen aus dem Baltikum.

Ich denke vor allem an Ramstein, wo sich die Alliierten getroffen haben und Entscheidungen getroffen haben. Ich hätte mir eher gewünscht, die deutsche Öffentlichkeit würde, statt diese Scheindebatten zu führen, wer wann wo was gefordert hat, darauf schauen, dass alle Länder unisono sagen: Wir stimmen uns mit den Partnern ab. Das wird in Paris und London genau so gemacht.

Diese Haubitzen hätte die Ukraine früher haben können...

Das kann man vielleicht so sehen. Aber nochmal: Die unilaterale Vorgehensweise, die vom Kanzler gefordert wird, wird erstaunlicherweise von keinem anderen Land gefordert. Kein französischer Präsident wird in seinem Land aufgefordert, so vorzugehen, kein britischer Premierminister. Die haben übrigens auch keine Haubitzen geliefert.

Sie sprachen in Ihrer Rede eine Diskrepanz zwischen veröffentlichter Meinung und Volksmeinung an. Aber auch laut Umfragen ist eine Mehrheit für Waffenlieferungen.

Es gibt auch Umfragen, in denen die Ablehnung nach wie vor mehrheitlich ist. Ich habe diese Umfragen auch gesehen, ich habe aber eine andere Wahrnehmung: Die Menschen, denen ich begegne, sehen das so wie ich.

Nun zeigen Ihre Gespräche vermutlich einen selektiveren Ausschnitt als eine repräsentative Umfrage.

Die Umfragen, die Sie zitieren, zeigen, dass die Bevölkerung da sehr gespalten ist in der Frage. Aber die Kommentarmeinung tut fast unisono so, als gäbe es gar keine Alternative zur Lieferung schwerer Waffen. Wenn man fragt: "Sollen da Panzer hin geliefert werden?", sagen die Leute emotional "ja". Und wenn du fragst: Und wenn das eine Ausweitung des Kriegsgeschehens bedeutet? Dann sagen die gleichen Leute: "Bloß nicht!"