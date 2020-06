Von Matthias Kehl

Berlin/Heidelberg. Frühe Kindheitserinnerungen können Menschen prägen. Menschen wie Gökay Akbulut. Von der ersten eigenen Wohnung ihrer Familie in Uelzen hört sie Motorengeräusche. Es werden Kleiderspenden geliefert. Doch anstatt diese zu übergeben, schmeißt das Personal die Plastikbeutel aus voller Fahrt aus dem Auto vor die Haustür.

Damals, 1990, kam die Siebenjährige mit ihrer Mutter und ihren zwei Brüdern aus der Türkei, verbrachte sechs Monate in einer Asylantenunterkunft in Braunschweig. Beim Telefonat mit der RNZ sitzt die heute 37-Jährige in ihrem Berliner Bundestagsbüro, Unter den Linden. Dort ist die Wahl-Mannheimerin Integrations- und Migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion.

Am Ziel angekommen, wähnt sich Akbulut jedoch nicht. Im Gegenteil. "Rassismus", sagt sie, "ist in unserer Gesellschaft ein strukturelles Problem – und fängt im Kleinen an". Bei einem Termin im Justizministerium war für Gökay Akbulut zuletzt ein Namensschild mit der Aufschrift "Ilkay Akbulut" vorgesehen. Die in der türkischen Provinz Pinarbasi Geborene konterte auf Twitter: "Kann man ja auch genauer hingucken, liebe Istine Lambrecht", adressiert an die Justizministerin Christine Lambrecht.

Wenn Akbulut über solche Dinge spricht, wirkt sie bestimmend, aber freundlich. Lacht sogar teils wohlwollend über "die Unbeholfenheit", die ihr entgegengebracht wird. "Dass nur acht Prozent der Abgeordneten einen Migrationshintergrund haben, trägt sicherlich auch dazu bei", sagt sie.

Die Deutsch-Türkin hat gelernt, sich gegen Vorurteile zu behaupten. Sozialisiert wurde sie in einer kurdisch-alevitischen Arbeiterfamilie. In Deutschland erlebt Akbulut viele Umzüge, muss lernen, immer wieder neu Anschluss zu finden. Doch das Lernen liegt ihr. In der Schule eignet sie sich Deutsch, Englisch und Französisch quasi parallel an, schafft den Sprung aufs Gymnasium in Hamburg-Hamm – und dort das Abitur.

Die ehrgeizige Akbulut will sich in ihre Herzensthemen Politik und Soziales vertiefen. Die Universität Heidelberg schickt eine Zusage für Politikwissenschaft, Soziologie und Öffentliches Recht. Und so geht es für die 20-Jährige von der Elbe an den Neckar. Im Neuenheimer Feld findet Akbulut eine Wohnung und bald "viele Freunde aus Südosteuropa". Die Studentin tritt 2006 der Linken bei. Als liebstes Hobby entdeckt sie in der Region das Wandern für sich. Doch Rassismus verfolgt sie auch in der neuen Umgebung. "Wenn am Telefon die Nachfrage nach meinem Namen kam, waren viele Wohnungen plötzlich doch schon vergeben", erzählt sie. Mancher Vermieter hätte sogar direkt aufgelegt.

Die nächste Wohnung findet sie 2011 in Mannheim. Dort kandidiert sie für die Linken erfolgreich für den Gemeinderat. "Als einzige Migrantin in einer Männerdomäne", lernt Akbulut die politische Basisarbeit. Mannheims SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer erinnert sich an eine "stets ernsthaft an ihrem Gegenüber interessierte, freundliche Kollegin, die bereit war, Kompromisse zu finden und diese auch zu vertreten". Fähigkeiten, die den Grundstein für ihre politische Karriere legen. Zusätzlich arbeitet Akbulut seinerzeit als Dozentin im Bildungsbereich mit Neuzugewanderten. 2016 führt sie als linke Spitzenkandidatin den Landtagswahlkampf und zieht bereits im September 2017 in den Bundestag ein.

Akbulut sieht sich dort als Sprachrohr für Benachteiligte und als Feministin, setzt sich für Kurden ein. Der Grund, warum sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. "Es war ein Schock, als ich davon erfahren habe", sagt Akbulut, die sich als demokratische Vertretung einer Minderheit diskriminiert fühlt. Der Verfassungsschutz sei schon immer auf dem rechten Auge blind, sagt sie. Gegner würden stets auf der "linken" Seite gesucht. Anschläge von Rechtsextremen wie zuletzt in Hanau seien die Folge. Durch ihr kurdisches Netzwerk kennt sie die Familie eines Getöteten persönlich, trauerte mit ihnen.

Dem Problem von Rechts müsse man ins Auge blicken, sagt Akbulut, die sich für die Streichung des Begriffs "Rasse" im Grundgesetz einsetzt. Akbulut will weg vom Stereotypisieren, weg vom Bild des Klischee-Deutschen, dem – wie sie verrät – ihr Vorname entspricht. Gökay bedeute: "Person mit blauen Augen". Blauäugig mit Rassismus sei man ihrer Meinung nach lange genug gewesen.